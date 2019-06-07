برشلونة يستهدف التعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

مانشستر يونايتد

يدخل الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد عامه الأخير في عقده مع مانشستر يونايتد، وبات اسمه يرتبط بقوة بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، خاصة أنه لم يوافق بعد على تجديد تعاقده مع الشياطين الحمر. وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن برشلونة ينظر إلى اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، على أنه الإضافة المثالية للفريق في الموسم المقبل، نظرًا لصغر سنه وإجادته اللعب في أكثر من مركز، وبات راشفورد يملك خبرة كبيرة بالنسبة إلى عمره، إذ لعب 170 مباراة مع اليونايتد و31 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن العلاقة الطيبة بين رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو والرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد إيد وودوارد، قد تسهل من إنهاء الصفقة. ومع ذلك من غير المتوقع أن يسمح مانشستر يونايتد برحيل راشفورد بتلك السهولة، خاصة أنه ينظر إليه باعتباره اللاعب القادر على قيادة خط هجوم الشياطين الحمر