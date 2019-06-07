رياضة

برشلونة يستهدف التعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
يدخل الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد عامه الأخير في عقده مع مانشستر يونايتد، وبات اسمه يرتبط بقوة بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، خاصة أنه لم يوافق بعد على تجديد تعاقده مع الشياطين الحمر. وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن برشلونة ينظر إلى اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، على أنه الإضافة المثالية للفريق في الموسم المقبل، نظرًا لصغر سنه وإجادته اللعب في أكثر من مركز، وبات راشفورد يملك خبرة كبيرة بالنسبة إلى عمره، إذ لعب 170 مباراة مع اليونايتد و31 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن العلاقة الطيبة بين رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو والرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد إيد وودوارد، قد تسهل من إنهاء الصفقة. ومع ذلك من غير المتوقع أن يسمح مانشستر يونايتد برحيل راشفورد بتلك السهولة، خاصة أنه ينظر إليه باعتباره اللاعب القادر على قيادة خط هجوم الشياطين الحمر
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اجيرى-والجهاز-الفنى

أجيري لنجوم الفراعنة: أنا اخترت أفضل لاعبي مصر

أبلغ المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، لاعبيه بأنه يثق بقدرتهم على تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية 2019، على أرضهم متجاهلا الانتقادات بسبب اختيارات التشكيلة. واجتمع أجيري مع اللاعبين، وليس من بينهم محمد صلاح بطل أوروبا مع ليفربول، للراحة، خلال معسكر مغلق في برج العرب على مشارف الإسكندرية، أمس الخميس، استعدادا لكأس الأمم الإفريقية، إذ تخوض مصر لقاء الافتتاح ضد زيمبابوي يوم 21 من الشهر الجاري، علمًا بأن الفراعنة سيخوضون مباراتين وديتين ضد تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 هذا الشهر.
جولدبيرج-وأندرتيكر‎

نزال تاريخي بين جولدبيرج وأندرتيكر في السعودية

تشهد مدينة جدة السعودية، اليوم الجمعة، إقامة منافسات WWE Super ShowDown، على ألقاب الإنتركونتيننتال واليونيفيرسال وWWE، وذلك على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الاتفاقية التي وقعتها الهيئة العامة للرياضة مع WWE، وسيشهد هذا الحدث نزالا يجمع نجوم المصارعة الحرة، كما سيعرف عرض WWE Super ShowDown نزالا يقام لأول مرة بين نجم قاعة المشاهير في WWE جولدبيرج، وأندرتيكر، وبالإضافة إلى ذلك، سيقام نزال بين تريبل إتش وراندي أورتن، ونزال باتل رويال الأكبر في تاريخ WWE الذي يجمع 50 نجمًا، سيظهرون مهاراتهم وقدراتهم القتالية.
بوفون

برشلونة يفكر في التعاقد مع بوفون لتعويض سيلسن

أشارت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" إلى رغبة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، حارس باريس سان جيرمان ويوفنتوس السابق، حيث يبحث العملاق الكتالوني عن إيجاد حارس بديل لحارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن للموسم المقبل، في ظل أن الحارس البديل الهولندي ياسبر سيلسن أعلن بشكل واضح عن رغبته في الرحيل عن صفوف البارسا، كي يلعب أساسيا مع أي فريق آخر الموسم المقبل، وبالتالي يبحث البارسا عن التوقيع مع بوفون خاصة أن عقده انتهى مع سان جيرمان، ومن الممكن التعاقد معه بالمجان.
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دورى-ابطال-اوروبا

معارضة إسبانية وإنجليزية لشكل دوري الأبطال الجديد

يخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لتغيير شكل دوري أبطال أوروبا، بداية من عام 2024، وهو التغيير الذي يواجه معارضة كبيرة من قبل العديد من الأندية الأوروبية؛ فعلى سبيل المثال توجد من إسبانيا 9 أندية في اتحاد الأندية الأوروبية، من بينها 7 أندية هي "أتلتيكو مدريد وإشبيلية وفالنسيا وأتلتيك بلباو وفياريال وريال سوسيداد ومالاجا"، تعارض المقترح الجديد، بينما يؤيده فقط كل من ريال مدريد وبرشلونة، ومن المنتظر أن تتألف البطولة من 32 فريقا، على أن تهبط منها 8 أندية للدوري الأوروبي في الموسم التالي.
السير-أليكس-فيرجسون (2)

نجم مانشستر يونايتد السابق: فيرجسون هو إله النادي

يعود السير أليكس فيرجسون، المدرب التاريخي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى ملعب أولد ترافورد يوم الأحد، للمشاركة في مباراة "لم شمل فريق الثلاثية" ضد بايرن ميونخ، وتخصص إيرادات المباراة لصالح مؤسسة مانشستر يونايتد التاريخية، وهو يأتي في الذكرى 20 للفوز 2-1 على بايرن ميونخ في نهائي دوري الأبطال، بجانب الفوز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، وقال نيكي بات الذي كان ضمن الفريق الأول لمدة 12 عامًا: "فيرجسون هو إله النادي. ما أنجزه هنا لن يحدث مرة أخرى بالنظر إلى عدد البطولات التي فاز بها طوال مسيرته مع النادي، ومن الرائع عودته للملعب مجددا".
فينجر

فينجر يخطط للعودة إلى كرة القدم من جديد

أشار مدرب أرسنال السابق أرسين فينجر إلى تفكيره في تولي دور مختلف عن التدريب عندما يعود إلى كرة القدم من جديد، ولم يتولَّ أرسين فينجر تدريب أي فريق منذ رحيله عن أرسنال الصيف الماضي، ويأتي ذلك على الرغم من حصول المدرب الفرنسي البالغ من العمر 69 عامًا، على الكثير من العروض التدريبية على مدار الشهور الـ12 الماضية، كان آخرها اهتمام أولمبيك ليون الفرنسي بتوليه المهمة الفنية للفريق، ولكن يبدو أن تركيز فينجر في التدريب لم يعد مثل السابق منذ توديعه أرسنال، الموسم الماضي، بحسب "سكاي سبورتس".
ديفيد-دي-خيا

دي خيا يرفض العرض الأخير لتجديد تعاقده

رفض الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، عرض مانشستر يونايتد الأخير لتجديد تعاقده، حيث بدا واضحًا عدم رغبته في الاستمرار في صفوف اليونايتد لأبعد من الموسم المقبل، ليجبر بالتالي مسؤولي مانشستر يونايتد على بيعه خلال الصيف الجاري، وفشل اليونايتد في تلبية رغبة الحارس الإسباني بالحصول على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو الرقم المعروض عليه من قبل باريس سان جيرمان الفرنسي والذي يخطط لشراء دي خيا مقابل 60 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، أو الانتظار للحصول على خدماته بالمجان الموسم المقبل، وذلك بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.
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