وائل كفوري ينفصل عن زوجته.. وهذه علاقة نوال الزغبي

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

وائل كفوري

أعلنت الإعلامية ريما نجيم، المقربة من مواطنها الفنان اللبناني وائل كفوري، انفصاله رسميا عن زوجته أنجيلا بشارة، وذلك عبر برنامجها الإذاعي الصباحي "مع ريما" عبر محطة "صوت الغد". وقالت ريما تعليقا على الهجوم الذي طال نوال الزغبي عقب تصريحها بأنها ستوافق على الزواج بكفوري إذا طلبها: "قامت القيامة ولم تقعد، نوال منفصلة وممكن تقول اللي بدها إياه، وأنا أريد أن أعلن أن وائل كفوري رجل مطلق رسميا، كفى هالحملة غير المبررة، عنده عيلة حلوة بنتين وزوجة سابقة علاقتهم مليحة، وائل كفوري قال لي احسميها على الهواء، بشكرك على ثقتك وموفق في حياتك".

وأكدت ريما نجيم أنها حصلت على موافقة وائل كفوري قبل إعلان طلاقه، وأنها تحترم أنه تزوج ولم يخبر أحدًا، وطلق ولم يخبر أحدًا أيضًا، وقالت إنه اليوم مطلق بالأوراق الرسمية ومنذ مدة. ونشرت ريما، عبر حسابها بـ"إنستجرام"، مقطع الفيديو الذي تعلن فيه طلاق وائل كفوري زوجته، معلقة: "صديقي الله يخليلك عيلتك الحلوة،