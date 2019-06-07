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وائل كفوري ينفصل عن زوجته.. وهذه علاقة نوال الزغبي

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
وائل كفوري
وائل كفوري
أعلنت الإعلامية ريما نجيم، المقربة من مواطنها الفنان اللبناني وائل كفوري، انفصاله رسميا عن زوجته أنجيلا بشارة، وذلك عبر برنامجها الإذاعي الصباحي "مع ريما" عبر محطة "صوت الغد". وقالت ريما تعليقا على الهجوم الذي طال نوال الزغبي عقب تصريحها بأنها ستوافق على الزواج بكفوري إذا طلبها: "قامت القيامة ولم تقعد، نوال منفصلة وممكن تقول اللي بدها إياه، وأنا أريد أن أعلن أن وائل كفوري رجل مطلق رسميا، كفى هالحملة غير المبررة، عنده عيلة حلوة بنتين وزوجة سابقة علاقتهم مليحة، وائل كفوري قال لي احسميها على الهواء، بشكرك على ثقتك وموفق في حياتك".
وأكدت ريما نجيم أنها حصلت على موافقة وائل كفوري قبل إعلان طلاقه، وأنها تحترم أنه تزوج ولم يخبر أحدًا، وطلق ولم يخبر أحدًا أيضًا، وقالت إنه اليوم مطلق بالأوراق الرسمية ومنذ مدة. ونشرت ريما، عبر حسابها بـ"إنستجرام"، مقطع الفيديو الذي تعلن فيه طلاق وائل كفوري زوجته، معلقة: "صديقي الله يخليلك عيلتك الحلوة،
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رامي-عياش

رامي عياش يطرح «سكاكر السكر» مع فيفي عبده (فيديو)

طرح الفنان اللبناني رامي عياش، بالمشاركة مع الفنانة فيفي عبده، فيديو كليب جديدا بعنوان "سكاكر السكر"، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، تم تصويره في بيروت من إخراج فادي حداد، والأغنية من ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد شفيق، وتقول كلماتها التي كتبها خالد فرناس: "يا سكاكر السكر يا مسكر، يا حلاوة مشبك معقودة، على إيه شمسي أنا بقى حتنور، طول ما أنت عيونك موجودة، أنا مهما بشوف أنت الأحلى، من بره جميل جواك أحلى، هو أنت عيوبك مش باينة، ده مفيش ده مفيش ده مفيش في الدنيا حاجات كاملة".
شيرين-عبد-الوهاب (4)

رسالة شيرين لهيفاء وهبي بعد كشفها عن مرضها

رسالة للفنانة هيفاء وهبي، كتبتها بالأمس عبر حسابه بـ"تويتر"، أقلقت جمهورها عليها بعدما كشفت عن مرورها بوعكة صحية كانت سببًا في غيابها، حيث كتبت: "عيد مبارك، ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا، الحمد لله على كل شيء". ومن جانبها حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على توجيه رسالة دعم للفنانة هيفاء وهبي، تحدثت خلالها عن صداقتهما، وتمنت فيها ألا تغيب هيفاء كثيرًا عن جمهورها.
اصالة

أصالة: أنغام صدمتني.. وسقط احترامي لها (فيديو)

حلت المطربة السورية أصالة نصري، ضيفة على برنامج "توأم روحي" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان عبر قناة bein، ورافقها في الحلقة زوجها المخرج والمنتج طارق العريان. وتحدثت خلال الحلقة عن علاقتها بصديقتها السابقة الفنانة أنغام، بعد زواج الأخيرة من الموزع أحمد إبراهيم، طليق ابن شقيقة طارق العريان، حيث حكت ما فعلته عندما سمعت الخبر، وقالت إنها وقتها لم تصدق، بل كانت تقول لكل من حولها إن هذا الأمر غير صحيح وأن أنغام مستحيل أن تفعل هذا وأن تقع في هذا الخطأ الكبير.
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اصالة

أصالة: أنغام صدمتني.. وسقط احترامي لها (فيديو)

حلت المطربة السورية أصالة نصري، ضيفة على برنامج "توأم روحي" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان عبر قناة bein، ورافقها في الحلقة زوجها المخرج والمنتج طارق العريان. وتحدثت خلال الحلقة عن علاقتها بصديقتها السابقة الفنانة أنغام، بعد زواج الأخيرة من الموزع أحمد إبراهيم، طليق ابن شقيقة طارق العريان، حيث حكت ما فعلته عندما سمعت الخبر، وقالت إنها وقتها لم تصدق، بل كانت تقول لكل من حولها إن هذا الأمر غير صحيح وأن أنغام مستحيل أن تفعل هذا وأن تقع في هذا الخطأ الكبير.
مسلسل-بركة

الحلقة الأخيرة.. الشرطة تنقذ «بركة» من القتل

شهدت الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل بركة، بطولة النجم عمرو سعد، قيام السحاوي باختطاف بركة بهدف قتله، لكن الأخير أخبر صديقه بالأمر، وقال له إنه سيرسل له شريحة يقوم بتوصيلها بجهاز الكمبيوتر ليسجل الجريمة، وينجحا في ذلك بالفعل. ومع تتابع الأحداث، حضرت الشرطة وحررت بركة، وهرب السحاوي للخارج ولكن استطاع بركة أن يعيده للقاهرة بمساعدة رجال الشرطة، وفي النهاية تزوج بركة من جارته الفنانة هنادي مهنى، وذهبا للصعيد، متمنيا إنجاب أطفال منها والعيش مع أهله.
ياسمين الخطيب و خالد يوسف (2)

ياسمين الخطيب: لهذا السبب أنكر خالد يوسف زواجه مني

حلت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم السبت، وكشفت الخطيب، السبب وراء عدم اعتراف المخرج خالد يوسف بزواجه منها حتى الآن، مؤكدة أن لديه مواءمات عائلية تمنعه من الاعتراف وإعلان ارتباطه بها قبل سنوات، مضيفة: "بالنسبة له الأفضل إنها تبقى علاقة أكتر منها كزيجة، أي رجل شرقي يفضل ذلك، وليس خالد فقط، المرأة هي المتضررة"، مؤكدة أن فترة زواجها منه امتدت لعام ونصف العام، وكان هناك بيت للزوجية.
أحمد سعد وسمية الخشاب

سمية الخشاب: أحمد سعد خايف مني.. ومش هرجعله (فيديو)

قالت الفنانة سمية الخشاب، خلال استضافتها ببرنامج "شيخ الحارة"، مساء اليوم الأربعاء، إنها ما زلت عند رأيها بأن الطلاق في حالتها من زوجها السابق الفنان أحمد سعد، "رزق"، موضحةً: "لأنني عانيت الأمرين وتعذبت طيلة عامين كاملين مع أحمد سعد وقبلت الاستمرار طوال هذه الفترة لأنه كان يحتاج إلى المساعدة من قبل الجميع، تزوجته ولم يكن لديه أي شيء على الإطلاق، ولم آخذ شقته كما يقول لأني دفعت أكثر من نصف ثمنها حيث دفعت 3 أقساط من أصل 5 بينما لم يدفع هو سوى قسطين، وحصل بعد ذلك على جميع الأموال التي دفعها، يعني أنا أدفع ثمن الشقة وهو يأخدها، ليه هو أنا هبلة".
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