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7.6 مليار دولار تبادل تجاري بين مصر وروسيا خلال 2018

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م
الرئيس المصري والروسي
الرئيس المصري والروسي
بحثت قيادات وزارة التجارة والصناعة، مع دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والتجاري والاستثماري والصناعى بين البلدين، وذلك على هامش مشاركتهم فى فعاليات الدورة الـ23 للمنتدى الاقتصادى الدولى المنعقد بمدينة سان بطرسبرج الروسية خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو الجارى، وفقا لبيان الوزارة. وبحسب البيان، فإن اللقاء تناول ترتيبات استضافة القاهرة لفعاليات الدورة الثانية عشر للجنة المشتركة المصرية الروسية خلال الفترة من 7 - 10 أكتوبر المقبل
يأتي ذلك بالتزامن مع موعد انعقاد المعرض الصناعي الدولي Big Industrial Week، خلال الفترة من 8-10 أكتوبر ومنتدى الأعمال المنعقد على هامش المعرض. كما استعرض اللقاء تطورات صفقة تمويل وتوريد 1300 عربة قطار لتطوير قطاع السكك الحديدية في مصر وبحث خطوات التصنيع المشترك لهذه النوعية من العربات، فضلا عن سبل تعزيز
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دولارات

الدولار يتراجع.. الأمريكي يسجل أضعف أداء خلال 5 شهور

الدولار الأمريكي في طريقه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي خلال الاسبوع الجاري، وذلك خلال 5 أشهر منذ ديسمبر الماضي، ويأتي ذلك قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية الذي يتوقع المستثمرون أن يعزز مبررات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة، وكانت احتمالات أن يتحرك المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة في مواجهة تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد تسببت في تراجع الدولار لأدنى مستوى في شهرين هذا الأسبوع وساعدت اليورو على الارتفاع فوق 1.13 دولار.
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وزير الاتصالات يبحث مع NEC اليابانية تأسيس مقر بمصر

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددا من اللقاءات مع شركات يابانية في إطار زيارته على رأس وفد رفيع المستوى لليابان، للمشاركة في اجتماع مجموعة الـ20 الوزاري للاقتصاد الرقمي، حيث التقى مع توشيا ماتسوكي نائب الرئيس التنفيذي لشركة إن إي سي NEC، وتناول اللقاء بحث إمكانية تأسيس فرع إقليمي للشركة في مصر، يخدم مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وكذلك إمكانية إنشاء مركز للبحوث والتطوير للشركة في مصر، على غرار مثيله التابع للشركة في أوروبا.
محمد-معيط (2)

المالية: بدء إجراءات دمج «الخزانة العامة وسك العملة»

أعلنت وزارة المالية بدء الإجراءات التنفيذية لدمج مصلحتي «الخزانة العامة»، و«سك العملة»، فى كيان واحد، بمسمى «سك العملة» باعتباره المسمى الدولى المعتمد للهيئات المماثلة في العالم، وبهيكل إدارى جديد، مشيرة إلى أنه تم استحداث بعض الوظائف الإنتاجية الجديدة؛ لتلبية احتياجات السوق فى مصر، ويجرى حاليًا الانتهاء من الترتيبات النهائية لذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأكدت "المالية" أن الدمج لن يضر بالعاملين أو بأوضاعهم الوظيفية بل يسهم في تطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم.
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اتصالات الأعلى مشاهدة في رمضان وفودافون أكثر تفاعلا

تنتظر كافة المؤسسات شهر رمضان لإطلاق حملاتها التجارية باعتباره موسم المبيعات الأقوى على مدار العام، لذلك تتنافس غالبية الشركات والمؤسسات على طرح إعلانات بأفكار تجذب الجمهور وتعلق في آذانهم وسط سيل المسلسلات والبرامج خلال الشهر، وغالبًا ما تكون لشركات المحمول والبنوك الصدارة في أعداد المشاهدة كل عام، وهو نفس الأمر في العام الجاري، حيث كانت لشركات المحمول الكلمة العليا في أعداد المشاهدة، وقامت شركة IMFND المتخصصة في التسويق الرقمي برصد حجم المشاهدات والتفاعل لأعلى 5 إعلانات مشاهدة على يوتيوب وأكثر 10 إعلانات تفاعلا على السوشيال ميديا.
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استقبال- السيسى-اليوم-بمطار-القاهرة- الشيخ محمد -بن زايد آل-نهيان-ولي-عهد-ابوظبى (1)

الزيارة الثانية خلال 50 يوما.. بن زايد يصل القاهرة

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل، اليوم الأربعاء، بمطار القاهرة الدولي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في ثاني زيارة له خلال 50 يوما، إذ كانت الزيارة السابقة، في أواخر شهر مارس الماضي، حيث عقدت القمة المصرية الإماراتية، بقصر رأس التين بالإسكندرية، وأعلنا فيها رفض مصر والإمارات التدخل الخارجي في الشئون العربية، مؤكدين حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور، للتصدي لتحديات الأمة.
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خلال ساعات.. السيسي يستقبل ولي عهد أبو ظبي

صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستقبل اليوم الأربعاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وتعد هذه الزيارة هي الثانية خلال العام الجاري، إذ سبق وزار بن زايد مصر، في مارس الماضي، حيث عقدت القمة المصرية الإماراتية، بقصر رأس التين بالإسكندرية، وأعلنا فيها رفض مصر والإمارات التدخل الخارجي في الشئون العربية، مؤكدين حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور، للتصدي لتحديات الأمة.
سامح-شكرى (1)

مصر والسعودية والبحرين توجه طلبات إلى قطر

دعت مصر إلى أن تتخذ قطر خطوات وإجراءات تنفيذية معلنة لقطع كافة أشكال التواصل مع الأفراد والكيانات والتنظيمات الإرهابية أو المتطرفة، وكذلك التوقف عن تقديم الدعم المالى أو التمويلى أو المعنوى لهم، مطالبة بأن تتوقف قطر عن تقديم الدعم بكافة صوره للمنصات الإعلامية التى تعمل على نشر خطاب الكراهية وتبرير العنف أو التحريض عليه سواء المتواجدة في قطر أو خارجها، وذلك في كلمتها أمام الجلسة الخاصة بمراجعة سجل قطر في حقوق الإنسان ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان، والتي عقدت اليوم الأربعاء في جنيف.
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انخفض 2.5% خلال 2019.. حقيقة مؤشر معدلات البطالة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأربعاء، نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير - مارس) لعام 2019، حيث بلغ معدل البطالة 8.1 من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل 8.9 فى الربع الرابع من عام 2018، بانخفاض قدره 0.8%، وبانخفاض قدره 2.5% عن الربع المماثل من العام السابق. وأشار البيان إلى عدد من المؤشرات المهمة على مستوى قوة العمل وتشمل المشتغلون والمتعطلون، لافتا إلى أنها تبلغ 27.968 مليون فرد -22.925 ذكور، 5.043 إناث- خلال الربع الأول لعام 2019.
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