7.6 مليار دولار تبادل تجاري بين مصر وروسيا خلال 2018

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م

الرئيس المصري والروسي

بحثت قيادات وزارة التجارة والصناعة، مع دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والتجاري والاستثماري والصناعى بين البلدين، وذلك على هامش مشاركتهم فى فعاليات الدورة الـ23 للمنتدى الاقتصادى الدولى المنعقد بمدينة سان بطرسبرج الروسية خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو الجارى، وفقا لبيان الوزارة. وبحسب البيان، فإن اللقاء تناول ترتيبات استضافة القاهرة لفعاليات الدورة الثانية عشر للجنة المشتركة المصرية الروسية خلال الفترة من 7 - 10 أكتوبر المقبل

يأتي ذلك بالتزامن مع موعد انعقاد المعرض الصناعي الدولي Big Industrial Week، خلال الفترة من 8-10 أكتوبر ومنتدى الأعمال المنعقد على هامش المعرض. كما استعرض اللقاء تطورات صفقة تمويل وتوريد 1300 عربة قطار لتطوير قطاع السكك الحديدية في مصر وبحث خطوات التصنيع المشترك لهذه النوعية من العربات، فضلا عن سبل تعزيز