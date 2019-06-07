أجيري لنجوم الفراعنة: أنا اخترت أفضل لاعبي مصر

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م

خافيير أجيري

أبلغ المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، لاعبيه بأنه يثق بقدرتهم على تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية 2019، على أرضهم متجاهلا الانتقادات بسبب اختيارات التشكيلة. واجتمع أجيري مع اللاعبين، وليس من بينهم محمد صلاح بطل أوروبا مع ليفربول، للراحة، خلال معسكر مغلق في برج العرب على مشارف الإسكندرية، أمس الخميس، استعدادا لكأس الأمم الإفريقية، إذ تخوض مصر لقاء الافتتاح ضد زيمبابوي يوم 21 من الشهر الجاري، علمًا بأن الفراعنة سيخوضون مباراتين وديتين ضد تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 هذا الشهر.

وقال إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، في تصريحات صحفية: "أبلغ أجيري اللاعبين بأنه يثق بهم تماما وأنه اختار أفضل لاعبي مصر، ويؤمن بقدرتهم على تحقيق اللقب، وحرص أجيري منذ بداية المعسكر على توضيح عدم وجود فارق بين لاعب أساسي واحتياطي ولا بد من تعاون الجميع للتتويج بالكأس". وواجه خافيير أجيري، الذي تولى