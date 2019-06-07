رياضة

أجيري لنجوم الفراعنة: أنا اخترت أفضل لاعبي مصر

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م
خافيير أجيري
خافيير أجيري
أبلغ المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، لاعبيه بأنه يثق بقدرتهم على تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية 2019، على أرضهم متجاهلا الانتقادات بسبب اختيارات التشكيلة. واجتمع أجيري مع اللاعبين، وليس من بينهم محمد صلاح بطل أوروبا مع ليفربول، للراحة، خلال معسكر مغلق في برج العرب على مشارف الإسكندرية، أمس الخميس، استعدادا لكأس الأمم الإفريقية، إذ تخوض مصر لقاء الافتتاح ضد زيمبابوي يوم 21 من الشهر الجاري، علمًا بأن الفراعنة سيخوضون مباراتين وديتين ضد تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 هذا الشهر.
وقال إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، في تصريحات صحفية: "أبلغ أجيري اللاعبين بأنه يثق بهم تماما وأنه اختار أفضل لاعبي مصر، ويؤمن بقدرتهم على تحقيق اللقب، وحرص أجيري منذ بداية المعسكر على توضيح عدم وجود فارق بين لاعب أساسي واحتياطي ولا بد من تعاون الجميع للتتويج بالكأس". وواجه خافيير أجيري، الذي تولى
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مانشستر- يونايتد‎

برشلونة يستهدف التعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد

يدخل الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد عامه الأخير في عقده مع مانشستر يونايتد، وبات اسمه يرتبط بقوة بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، خاصة أنه لم يوافق بعد على تجديد تعاقده مع الشياطين الحمر. وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن برشلونة ينظر إلى اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، على أنه الإضافة المثالية للفريق في الموسم المقبل، نظرًا لصغر سنه وإجادته اللعب في أكثر من مركز، وبات راشفورد يملك خبرة كبيرة بالنسبة إلى عمره، إذ لعب 170 مباراة مع اليونايتد و31 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.
جولدبيرج-وأندرتيكر‎

نزال تاريخي بين جولدبيرج وأندرتيكر في السعودية

تشهد مدينة جدة السعودية، اليوم الجمعة، إقامة منافسات WWE Super ShowDown، على ألقاب الإنتركونتيننتال واليونيفيرسال وWWE، وذلك على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الاتفاقية التي وقعتها الهيئة العامة للرياضة مع WWE، وسيشهد هذا الحدث نزالا يجمع نجوم المصارعة الحرة، كما سيعرف عرض WWE Super ShowDown نزالا يقام لأول مرة بين نجم قاعة المشاهير في WWE جولدبيرج، وأندرتيكر، وبالإضافة إلى ذلك، سيقام نزال بين تريبل إتش وراندي أورتن، ونزال باتل رويال الأكبر في تاريخ WWE الذي يجمع 50 نجمًا، سيظهرون مهاراتهم وقدراتهم القتالية.
بوفون

برشلونة يفكر في التعاقد مع بوفون لتعويض سيلسن

أشارت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" إلى رغبة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، حارس باريس سان جيرمان ويوفنتوس السابق، حيث يبحث العملاق الكتالوني عن إيجاد حارس بديل لحارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن للموسم المقبل، في ظل أن الحارس البديل الهولندي ياسبر سيلسن أعلن بشكل واضح عن رغبته في الرحيل عن صفوف البارسا، كي يلعب أساسيا مع أي فريق آخر الموسم المقبل، وبالتالي يبحث البارسا عن التوقيع مع بوفون خاصة أن عقده انتهى مع سان جيرمان، ومن الممكن التعاقد معه بالمجان.
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محمد-صلاح‎

محمد صلاح يستعد لأمم إفريقيا بهذه الطريقة

نشر محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد ساعات من سخريته من الأشخاص الذين أطلقوا عليه لقب "المغرور" بعد وجوده في منزل عائلته بقرية نجريج في محافظة الغربية، لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، ومنعه من النزول لأداء الصلاة، عقب حصوله مع الريدز على بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينضم للمعسكر الوطني استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ كتب صلاح عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "محمد صلاح بقى مغرور مش راضي يقعدني على حجره".
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هؤلاء الأقرب للطرد من جنة أجيري في كأس الأمم 2019

صدمة كبيرة وجهها الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، للعديد من النجوم، بعد استبعادهم من قائمة الـ25 الذين سينضمون لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في ستاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
محمود-الخطيب (3)

محمد عواد يفضح أحمد ناجي ويكشف حكاية محمود الخطيب

فتح محمد عواد حارس مرمى النادي الإسماعيلي، المعار للوحدة السعودي، النار على أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب الوطني، بعد استبعاده من قائمة الـ25 الذين سينضمون لمعسكر المنتخب الوطني في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في استاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019) التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
اجيرى-والجهاز-الفنى

أجيري يستقر على ضم 25 لاعبا لكأس الأمم

أكد هاني رمزي المدرب المساعد للمنتخب الوطني في جهاز المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري، أنه من المتوقع الإعلان عن قائمة الفراعنة، التي ستخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، خلال 24 ساعة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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