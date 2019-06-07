أمطار وعاصفة..توقعات الأرصاد لطقس الـ72 ساعة المقبلة

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م

حالة الطقس

توقع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس الساعات المقبلة، إذ قال إن اليوم يشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، يصاحبه نشاط نسبي للرياح مقارنة بيومي الخميس والأربعاء الماضي، ما يزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة. وأضاف "شاهين"، في مداخلة لبرنامج «صباح الخير يا مصر» على "القناة الأولى"، اليوم الجمعة، أن درجات الحرارة ستنخفض اليوم وغدًا وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل، وتصل درجات الحرارة إلى 35 درجة.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن انخفاض درجات الحرارة لا يؤثر على حركة الطرق صباحًا أو في الساعات الأخيرة من الليل، لافتًا إلى استمرار العاصفة الترابية والأمطار الرعدية على محافظة الوادى الجديد.وأردف: "هناك أمطارا خفيفة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى،