زواج ومنوِّم وطرحة.. تفاصيل قتل ابنة والدها في بهتيم

أجبرها على الزواج برجل يكبرها بخمسة عشر عاما.. هربت إلى محافظة مرسى مطروح لكنها عادت مرة أخرى.. عيرها بفشلها وضيق عليها الخناق فقررت التخلص منه

تحرير:هيثم بطاح ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م

ضاقت عليها الأرض بما رحبت وسيطر الشيطان على عقلها فسول لها فكرة جهنمية للتخلص من والدها تاجر الأراضى، ضاربة بكل الأعراف والمعانى الإنسانية والأديان السماوية عرض الحائط، بعد أن حول حياتها لجحيم، وكثرة معايرته لها وإجبارها على الزواج من رجل يكبرها بخمسة عشر عامًا، فاختارت طريقة وحيدة لإنهاء مأساتها واختمرت برأسها فكرة لقتله نفذتها صباح أمس الخميس، وقامت بإخفاء أدوات جريمتها ظنا منها أنها ستفلت من عدالة السماء، لكن القدر كان لها بالمرصاد وحدثت مفاجأة لم تكن تتوقعها.

بلاغ رسمي بداية الواقعة عندما تلقى قسم ثاني شبرا الخيمة إشارة من المستشفى العام بشأن وفاة المدعو "مجدى.م. ا"، 55 عامًا، تاجر أراض، ومقيم بعزبة العرب بمنطقة بهتيم دائرة القسم، وحرر المحضر رقم 5899 إدارى لسنة 2019. انتقال وتحريات فور تلقي البلاغ انتقلت قوة من القسم لمعاينة الجثة، وبسؤال زوجته "ا.م.ع"،

بلاغ رسمي

بداية الواقعة عندما تلقى قسم ثاني شبرا الخيمة إشارة من المستشفى العام بشأن وفاة المدعو "مجدى.م. ا"، 55 عامًا، تاجر أراض، ومقيم بعزبة العرب بمنطقة بهتيم دائرة القسم، وحرر المحضر رقم 5899 إدارى لسنة 2019.

انتقال وتحريات

فور تلقي البلاغ انتقلت قوة من القسم لمعاينة الجثة، وبسؤال زوجته "ا.م.ع"، 46 عامًا، وابنته "ن.م.م"، 21 عامًا، قررا أنهما حال قيامهما بإيقاظه من النوم فوجئا بعدم تجاوبه وقاما بنقله للمستشفى وتبين لهما وفاته.

قبل سؤال الزوجة والابنة حول ملابسات الوفاة انتاب رجال الشرطة الشك، حيث تبين من معاينة الجثة وجود آثار احمرار دائرى شديد حول منطقة الرقبة ولم تعلل الزوجة والابنة سببا لوجود هذه الآثار.

وأخطر اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، بما جرى، وقرر تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث والوصول إلى وجود شبهة جنائية من عدمه، وبالفعل توصلت جهود ضباط وحدة مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة برئاسة المقدم محمد الشاذلى رئيس المباحث، بعد إجراء التحريات السرية وجمع المعلومات واستخدام كل أدوات البحث على مدى 24 ساعة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ابنة المتوفى نظراً لوجود خلافات عائلية بينهما.

ضبط واعتراف

عقب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أصيبت بالارتباك وانهارت، معترفة بارتكاب الواقعة بسبب إجبار والدها على الزواج من رجل يكبرها بنحو خمسة عشر عامًا، مما أحدث العديد من الخلافات جعلتها تترك منزل الزوجية وتهرب لعدة أيام فى محافظة مرسى مطروح.

وأضافت أنها عقب عودتها لمنزل والدها بعد رفض زوجها دخول منزل الزوجية، قام والدها بمنعها من استخدام الهاتف المحمول والخروج من المنزل وإساءة معاملتها ومعايرتها بفشلها في حياتها الزوجية، مما حول حياتها إلى جحيم، قائلة: "بيعايرنى ومسود عيشتى والدنيا اسودت فى وشى، وماعرفش عملت كده إزاي؟".

خطة جهنمية

وتضمنت اعترافات المتهمة أمام رجال الشرطة أن كثرة معايرة والدها لها والتضييق عليها ولَّد لديها حالة كراهية شديدة تجاهه ودفعها للتخلص منه، وفي سبيل تنفيذ ذلك قامت بوضع أقراص منومة له بكوب شاى عقب تناوله وجبة الإفطار صباح أمس، مستغلة نوم والدتها بالطابق العلوي، وعقب التأكد من سريان مفعول المنوم أحضرت طرحة "حرير" خاصتها، وقامت بلفها حول عنقه وربطتها بقطعة حبل بلاستيك أعلى الطرحة، وخنقته بها حتى تأكدت أنه فارق الحياة.

أدوات الجريمة

عقب انتهاء الابنة من ارتكاب جريمتها الشنعاء، قامت بفك الطرحة والحبل ووضعتهما داخل كيس بلاستيكى أسود ومعهما باقي الأقراص المنومة وألقتها بالقرب من منزل أهليتها، ظنًا منها أنها بذلك ستفلت من العدالة، وقامت بإخطار والدتها بأنها تحاول أن توقظ والدها ولا يستجيب لتقوم والدتها بالاتصال بالشرطة بعد دقائق من إخبارهم.

كيس وطرحة

وعقب تدوين أقوال المتهمة فى محضر رسمي اصطحبها رجال الشرطة لمكان إلقاء أدوات الجريمة، وتم ضبط الكيس البلاستيكى وبداخله طرحة حرير وحبل غسيل وشريط لعقار منوم.

وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة، قررت حبس المتهمة على ذمة التحقيق.