الدولار يتراجع.. الأمريكي يسجل أضعف أداء خلال 5 شهور

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

الدولار

الدولار الأمريكي في طريقه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي خلال الاسبوع الجاري، وذلك خلال 5 أشهر منذ ديسمبر الماضي، ويأتي ذلك قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية الذي يتوقع المستثمرون أن يعزز مبررات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة، وكانت احتمالات أن يتحرك المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة في مواجهة تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد تسببت في تراجع الدولار لأدنى مستوى في شهرين هذا الأسبوع وساعدت اليورو على الارتفاع فوق 1.13 دولار.

يأتي ذلك في الوقت الذي تخلى فيه اليورو عن جميع مكاسبه التي حققها أمس الخميس بعد موقف تيسيري جاء أقل من المتوقع تبناه البنك المركزي الأوروبي في مراجعة للسياسات.واستقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات نهاية الاسبوع الماضي، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.72 جنيه،