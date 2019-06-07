الدولار يتراجع.. الأمريكي يسجل أضعف أداء خلال 5 شهور
تحرير:التحرير
٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م
الدولار
الدولار الأمريكي في طريقه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي خلال الاسبوع الجاري، وذلك خلال 5 أشهر منذ ديسمبر الماضي، ويأتي ذلك قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية الذي يتوقع المستثمرون أن يعزز مبررات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة، وكانت احتمالات أن يتحرك المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة في مواجهة تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد تسببت في تراجع الدولار لأدنى مستوى في شهرين هذا الأسبوع وساعدت اليورو على الارتفاع فوق 1.13 دولار.
يأتي ذلك في الوقت الذي تخلى فيه اليورو عن جميع مكاسبه التي حققها أمس الخميس بعد موقف تيسيري جاء أقل من المتوقع تبناه البنك المركزي الأوروبي في مراجعة للسياسات.واستقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات نهاية الاسبوع الماضي، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.72 جنيه،
يأتي ذلك في الوقت الذي تخلى فيه اليورو عن جميع مكاسبه التي حققها أمس الخميس بعد موقف تيسيري جاء أقل من المتوقع تبناه البنك المركزي الأوروبي في مراجعة للسياسات.
واستقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات نهاية الاسبوع الماضي، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.72 جنيه، ونحو 16.82 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وهبط اليورو 0.05 بالمئة إلى 1.1269 دولار لكنه ما زال يتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي نسبته 0.9 بالمئة، محققا أفضل أداء أسبوعي مقابل الدولار منذ أواخر سبتمبر من العام الماضي، حين ارتفع قرابة 1.1 بالمئة.
ويتجه مؤشر الدولار صوب خسارة 0.72 بالمئة هذا الأسبوع، مسجلا أسوأ أداء أسبوعي منذ 15 مارس حين فقد 0.73 بالمئة.