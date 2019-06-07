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الدولار يتراجع.. الأمريكي يسجل أضعف أداء خلال 5 شهور

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م
الدولار
الدولار
الدولار الأمريكي في طريقه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي خلال الاسبوع الجاري، وذلك خلال 5 أشهر منذ ديسمبر الماضي، ويأتي ذلك قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية الذي يتوقع المستثمرون أن يعزز مبررات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة، وكانت احتمالات أن يتحرك المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة في مواجهة تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد تسببت في تراجع الدولار لأدنى مستوى في شهرين هذا الأسبوع وساعدت اليورو على الارتفاع فوق 1.13 دولار.
يأتي ذلك في الوقت الذي تخلى فيه اليورو عن جميع مكاسبه التي حققها أمس الخميس بعد موقف تيسيري جاء أقل من المتوقع تبناه البنك المركزي الأوروبي في مراجعة للسياسات.واستقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات نهاية الاسبوع الماضي، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.72 جنيه،
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7.6 مليار دولار تبادل تجاري بين مصر وروسيا خلال 2018

بحثت قيادات وزارة التجارة والصناعة، مع دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والتجاري والاستثماري والصناعى بين البلدين، وذلك على هامش مشاركتهم فى فعاليات الدورة الـ23 للمنتدى الاقتصادى الدولى المنعقد بمدينة سان بطرسبرج الروسية خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو الجارى، وفقا لبيان الوزارة. وبحسب البيان، فإن اللقاء تناول ترتيبات استضافة القاهرة لفعاليات الدورة الثانية عشر للجنة المشتركة المصرية الروسية خلال الفترة من 7 - 10 أكتوبر المقبل
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وزير الاتصالات يبحث مع NEC اليابانية تأسيس مقر بمصر

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددا من اللقاءات مع شركات يابانية في إطار زيارته على رأس وفد رفيع المستوى لليابان، للمشاركة في اجتماع مجموعة الـ20 الوزاري للاقتصاد الرقمي، حيث التقى مع توشيا ماتسوكي نائب الرئيس التنفيذي لشركة إن إي سي NEC، وتناول اللقاء بحث إمكانية تأسيس فرع إقليمي للشركة في مصر، يخدم مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وكذلك إمكانية إنشاء مركز للبحوث والتطوير للشركة في مصر، على غرار مثيله التابع للشركة في أوروبا.
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المالية: بدء إجراءات دمج «الخزانة العامة وسك العملة»

أعلنت وزارة المالية بدء الإجراءات التنفيذية لدمج مصلحتي «الخزانة العامة»، و«سك العملة»، فى كيان واحد، بمسمى «سك العملة» باعتباره المسمى الدولى المعتمد للهيئات المماثلة في العالم، وبهيكل إدارى جديد، مشيرة إلى أنه تم استحداث بعض الوظائف الإنتاجية الجديدة؛ لتلبية احتياجات السوق فى مصر، ويجرى حاليًا الانتهاء من الترتيبات النهائية لذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأكدت "المالية" أن الدمج لن يضر بالعاملين أو بأوضاعهم الوظيفية بل يسهم في تطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم.
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اتصالات الأعلى مشاهدة في رمضان وفودافون أكثر تفاعلا

تنتظر كافة المؤسسات شهر رمضان لإطلاق حملاتها التجارية باعتباره موسم المبيعات الأقوى على مدار العام، لذلك تتنافس غالبية الشركات والمؤسسات على طرح إعلانات بأفكار تجذب الجمهور وتعلق في آذانهم وسط سيل المسلسلات والبرامج خلال الشهر، وغالبًا ما تكون لشركات المحمول والبنوك الصدارة في أعداد المشاهدة كل عام، وهو نفس الأمر في العام الجاري، حيث كانت لشركات المحمول الكلمة العليا في أعداد المشاهدة، وقامت شركة IMFND المتخصصة في التسويق الرقمي برصد حجم المشاهدات والتفاعل لأعلى 5 إعلانات مشاهدة على يوتيوب وأكثر 10 إعلانات تفاعلا على السوشيال ميديا.
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سلع-غذائية

بعد تراجع الدولار.. لماذا لم تنخفض الأسعار بالأسواق؟

شهدت أسعار العملة الخضراء تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري 2019، لينخفض سعر الدولار في البنوك بأكثر من 100 قرش، ليصل إلى مستوى سعر 16.86 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه نهاية العام الماضي 2018. وعلى الرغم من انخفاض سعر الدولار، غير أن أسعار السلع ما زالت مرتفعة بالأسواق، بينما أكد عدد من الخبراء أن الأسعار ستتراجع بشكل ملحوظ مع استمرار انخفاض العملة الخضراء. وتراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين بشكل طفيف خلال شهر أبريل الماضي، مسجلا 8.1%، في مقابل 8.9% خلال شهر مارس 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الدولار-الجنيه

ارتفع بنسبة 5.7%| الجنيه المصري أفضل العملات في 2019

قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية إن الجنيه المصري من أفضل العملات أداءً خلال العام الجاري 2019، لافتة إلى أن الجنيه يعد حاليا في المركز الثاني بعد الروبل الروسي بالنسبة للعملات التي يتبعها مؤشر بلومبرج. وارتفع الجنيه المصري بقيمة بلغت نحو 104 قروش أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الحالي ليصل إلى مستوى 16.91 جنيه للبيع، في مقابل نحو 17.95 جنيه نهاية العام الماضي 2018، ومع نمو تحويلات المصريين في الخارج وانتعاش عائدات الصادرات والسياحة، ليرتفع الجنيه بنسبة 5.7% أمام العملة الخضراء.
دولار

الدولار يسجل أقل مستوى له أمام الجنيه منذ 26 شهرا

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، لينخفض سعر الدولار بنحو 4 قروش مسجلا أقل سعر له منذ شهر مارس 2017. وانخفض سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 17.04 جنيه للبيع، و16.94 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 17.05 جنيه للبيع، و16.95 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بواقع قرشين ليسجل نحو 17.05 جنيه للبيع، و16.95 جنيه للشراء.
الدولار-الجنيه

الدولار يتراجع لأقل من 17 جنيها لأول مرة منذ عامين

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، لينخفض إلى أقل من 17 جنيها لأول مرة منذ عام 2017. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي، وبنك عودة، وبنك الإسكندرية بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 17.09 جنيه للبيع، و16.99 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك التنمية الصناعية ليسجل نحو 17.09 جنيه للبيع، و16.99 جنيه للشراء.
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