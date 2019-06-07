النوم المتقطع يضعك في مأزق.. يصيبك بالاكتئاب والسمنة

في حالة استمرار النوم المتقطع لفترات طويلة، فإنك لا تستطيع تذكر بعض الأشياء، ومن الصعب تعلم مهارات جديدة، وذلك لأن دماغك يحتاج إلى فترة طويلة من النوم
النوم المتقطع مشكلة ليست هينة، كما هناك العديد من الأسباب التي قد تجعلك تقضي ليلة مضطربة تستيقظ كل بضع ساعات، وتراقب عقارب الساعة، وتشعر بخيبة أمل لأن الصباح اقترب دون أن تنام ولا بد من نهوضك وترك السرير للقيام بالمهام اليومية، لذا مهما كان السبب، فأنت ملزم بالاستيقاظ صباح اليوم التالي.
للنوم المتقطع تاثير سلبي على صحتك الجسدية والعقلية، وذلك لأنه في الساعات القليلة التي تستريح فيها ويدركك النوم العميق، تحصل بعض الأجهزة على الراحة، لكن هذا الأمر لا يتم في حالة شعورك بالاضطراب ليلا، لذا تعرف على ما يحدث لجسمك حسبما ذكرت مؤسسة النوم الوطنية.
1- دماغك تفقد نشاطها
عندما تستيقظ طوال الليل، فإن قدرتك المعرفية أي مدى السرعة التي يمكن أن تفكر بها تتأثر كثيرا، ونتيجة لذلك فإنه دائما ما ينصح بعدم القيادة إذا كنت منهكا ولم تنم جيدا، وذلك نتيجة للاستجابات البطيئة الناتجة عن دماغك في التصرفات المختلفة.
2- لديك مشكلة في الإدراك
في حالة استمرار النوم
1- دماغك تفقد نشاطها
عندما تستيقظ طوال الليل، فإن قدرتك المعرفية أي مدى السرعة التي يمكن أن تفكر بها تتأثر كثيرا، ونتيجة لذلك فإنه دائما ما ينصح بعدم القيادة إذا كنت منهكا ولم تنم جيدا، وذلك نتيجة للاستجابات البطيئة الناتجة عن دماغك في التصرفات المختلفة.
2- لديك مشكلة في الإدراك
في حالة استمرار النوم المتقطع لفترات طويلة، فإنك لا تستطيع تذكر بعض الأشياء، ومن الصعب تعلم مهارات جديدة، وذلك لأن دماغك يحتاج إلى فترة طويلة من النوم، لا يهم عدد الساعات ولكن الأهم قضاء ليلة كاملة في سريرك دون الاستيقاظ في المنتصف.
3- لا يتخلص جسمك من البروتينات الضارة
بروتينات الأميلويد، المرتبطة بمرض ألزهايمر، يتم إزالتها من عقلك عندما تنام ليلة هادئة، ولكن إذا كنت تواجه النوم المتقطع بانتظام، فإن تصوير المخ يُظهر تراكمًا لهذه البروتينات.
4- الشعور بالاكتئاب
عدم حصولك على قدر كاف من النوم لمرات عديدة يجعلك في حالة غريبة تصل إلى حد عدم الوعي الكامل بتصرفاتك، كما أنه في بعض الأحيان قد تشعر بالاكتئاب.. اقرأ أيضا: كيف تستمتع بليلة هانئة خالية من الأرق؟
5- تناول الكثير من الطعام
يؤثر النوم على مستويات هرموني اللبتين والجريلين، اللذين يتحكمان في مشاعر الجوع والشبع، ففي حالة عدم النوم جيدا يقلل عقلك من إفراز هرمون اللبتين ويثير هرمون الجريلين، مما يجعلك تتناول الكثير من الطعام.
كما أن قلة النوم يمكن أن تجعلك تشعر بالتعب الشديد لممارسة الرياضة، وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي انخفاض النشاط البدني إلى زيادة الوزن لأنك لا تحرق ما يكفي من السعرات الحرارية وتبني كتلة العضلات.
هذا بالإضافة إلى أن الحرمان من النوم يدفع جسمك أيضًا إلى إطلاق مستويات أعلى من الأنسولين بعد تناول الطعام، مما يعزز تخزين الدهون ويزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.. يهمك أن تعرف النوم كلمة السر للعيش بمخ أصغر سنا.. نصائح تساعدك.
6- زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب
يؤثر النوم على العمليات التي تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك نسبة السكر في الدم وضغط الدم ومستويات الالتهاب، كما أنه يلعب دورًا حيويًا في قدرة الجسم على شفاء وإصلاح الأوعية الدموية والقلب، وعندما لا تنام كفاية فإنك تواجه خطر الإصابة بأمراض القلب.
7- اضطراب الهرمونات
يعتمد إنتاج الهرمونات على نومك، ولإنتاج التستوستيرون، تحتاج إلى ثلاث ساعات على الأقل من النوم دون انقطاع، ولهذا يمكن أن يؤثر النوم المتقطع على إنتاج هرمون النمو، خاصة عند المراهقين، كما تساعد هذه الهرمونات في بناء كتلة العضلات وإصلاح الخلايا والأنسجة.
يفترض الكثير من البالغين أنهم إذا أمضوا 8 ساعات في السرير، فإنهم يحصلون على الراحة، ولكن ما لا يدركونه تأثير عدد المرات التي يستيقظون فيها على الصحة..تعرف على 4 أمراض تسببها قلة النوم.
إذا تم تشخيصك باضطراب النوم، فقد يتم إعطاوك دواء أو جهازًا لإبقاء مجرى الهواء مفتوحًا في الليل خاصة في حالة توقف التنفس في أثناء النوم للمساعدة في مكافحة الأعراض حتى تتمكن من الحصول على نوم ليلة أفضل بشكل منتظم.