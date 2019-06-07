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النوم المتقطع يضعك في مأزق.. يصيبك بالاكتئاب والسمنة

في حالة استمرار النوم المتقطع لفترات طويلة، فإنك لا تستطيع تذكر بعض الأشياء، ومن الصعب تعلم مهارات جديدة، وذلك لأن دماغك يحتاج إلى فترة طويلة من النوم
تحرير:فيروز ياسر ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
النوم المتقطع
النوم المتقطع
النوم المتقطع مشكلة ليست هينة، كما هناك العديد من الأسباب التي قد تجعلك تقضي ليلة مضطربة تستيقظ كل بضع ساعات، وتراقب عقارب الساعة، وتشعر بخيبة أمل لأن الصباح اقترب دون أن تنام ولا بد من نهوضك وترك السرير للقيام بالمهام اليومية، لذا مهما كان السبب، فأنت ملزم بالاستيقاظ صباح اليوم التالي. للنوم المتقطع تاثير سلبي على صحتك الجسدية والعقلية، وذلك لأنه في الساعات القليلة التي تستريح فيها ويدركك النوم العميق، تحصل بعض الأجهزة على الراحة، لكن هذا الأمر لا يتم في حالة شعورك بالاضطراب ليلا، لذا تعرف على ما يحدث لجسمك حسبما ذكرت مؤسسة النوم الوطنية.
1- دماغك تفقد نشاطها عندما تستيقظ طوال الليل، فإن قدرتك المعرفية أي مدى السرعة التي يمكن أن تفكر بها تتأثر كثيرا، ونتيجة لذلك فإنه دائما ما ينصح بعدم القيادة إذا كنت منهكا ولم تنم جيدا، وذلك نتيجة للاستجابات البطيئة الناتجة عن دماغك في التصرفات المختلفة. 2- لديك مشكلة في الإدراك في حالة استمرار النوم
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