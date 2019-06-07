تعرف على احتفالات «ثقافة الطفل» بعيد الفطر

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

مسرح الطفل

يحتفل المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة، بعيد الفطر المبارك، بتنظيم يوم ثقافي فني في الحديقة الثقافية للأطفال بمنطقة السيدة زينب، غدًا السبت، رابع أيام العيد. الاحتفالية التي تحمل شعار "العيد فرحة"، تبدأ في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتتضمن مجموعة متنوعة من ورش الفنون التشكيلية، ومجموعة من الأغاني والمسابقات الفنية، ويليها في الساعة الخامسة مشاركة للساحر وصاحب ألعاب الخفة نبيل بركات، ليقدم عروضًا تبهر الأطفال، ثم يعقبها عرض عرائس للفنانة رحمة محجوب.

وفي السادسة مساءً يبدأ عرض الأراجوز للفنانين ناصر عبد التواب وأحمد جابر، ثم في السادسة والنصف تقدم فرقة الأطفال ذوي القدرات الخاصة عروضها، وختامًا على المسرح الكبير يقدم فريق "مسرح الحديقة الثقافية" عروضه الاستعراضية. وجدير بالذكر أن المركز القومي لثقافة الطفل له العديد من المشاركات البارزة في الاحتفاليات