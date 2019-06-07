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تعرف على احتفالات «ثقافة الطفل» بعيد الفطر

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
مسرح الطفل
مسرح الطفل
يحتفل المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة، بعيد الفطر المبارك، بتنظيم يوم ثقافي فني في الحديقة الثقافية للأطفال بمنطقة السيدة زينب، غدًا السبت، رابع أيام العيد. الاحتفالية التي تحمل شعار "العيد فرحة"، تبدأ في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتتضمن مجموعة متنوعة من ورش الفنون التشكيلية، ومجموعة من الأغاني والمسابقات الفنية، ويليها في الساعة الخامسة مشاركة للساحر وصاحب ألعاب الخفة نبيل بركات، ليقدم عروضًا تبهر الأطفال، ثم يعقبها عرض عرائس للفنانة رحمة محجوب.
وفي السادسة مساءً يبدأ عرض الأراجوز للفنانين ناصر عبد التواب وأحمد جابر، ثم في السادسة والنصف تقدم فرقة الأطفال ذوي القدرات الخاصة عروضها، وختامًا على المسرح الكبير يقدم فريق "مسرح الحديقة الثقافية" عروضه الاستعراضية. وجدير بالذكر أن المركز القومي لثقافة الطفل له العديد من المشاركات البارزة في الاحتفاليات
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مسرحية-اليس-في-بلاد-العجائب

«البالون» يعرض «أليس في بلاد العجائب» احتفالا بالعيد

احتفالًا بعيد الفطر المبارك، يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الدكتور عادل عبده، العرض المسرحى الاستعراضي "أليس فى بلاد العجائب" في موسمه الثاني، بداية من ثانى أيام العيد، ويستمر يوميًا باستثناء يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وذلك ضمن مشروع إعادة تقديم العروض الناجحة، والمتميزة التى تنتجها الجهات التابعة لقطاعات وزارة الثقافة، حيث حقق العرض المسرحي في موسمه الأول نجاحات كبيرة، وحصد إيرادات عالية، كما أشاد به كبار النقاد والمسرحيين.
عمر-طاهر

مناقشة رواية «كحل وحبهان» في «الكتبجية» 15 يونيو

تنظم مكتبة «الكتبجية» بالتعاون مع دار الكرمة للنشر، يوم السبت 15 يونيو، ندوة وحفل توقيع لرواية "كحل وحبهان" للكاتب والإعلامي "عمر طاهر"، فى السابعة مساءً بمقر المكتبة، ويدير اللقاء الشاعر أحمد شبكة، بحضور عدد من المثقفين، وجمهور قراء الكاتب. تدور أحداث الرواية حول اكتشاف المذاق المختلف للطعام الذي يتباين بتنوع التجارب، والمراحل التي يمر بها شخص عادي في حياته؛ مثل الحب والزواج والمراهقة والنجاح والفشل والأصدقاء، فيختلف معها مذاق ورائحة الأطعمة والأشياء من حوله.
نجيب-محفوظ

«نجيب محفوظ» في مكتبة الإسكندرية بحضور وفد إسباني

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، يوم الأحد الموافق التاسع من يونيو الجاري، في قاعة «الأوديتوريوم»، لقاء فكريا حول الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ، وذلك بمشاركة وفد إسباني مكون من 80 فردًا، من المهتمين بالأدب العربي. وفي هذا اللقاء رصد لبعض أعمال محفوظ المترجمة إلى الإسبانية، ويدير اللقاء مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية الأديب منير عتيبة، فيما يتحدث خلال الملتقى الدكتور والأثري حسين عبدالبصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، في جلسة بعنوان «نجيب محفوظ والفراعنة».
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مسرحية-اليس-في-بلاد-العجائب

«البالون» يعرض «أليس في بلاد العجائب» احتفالا بالعيد

احتفالًا بعيد الفطر المبارك، يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الدكتور عادل عبده، العرض المسرحى الاستعراضي "أليس فى بلاد العجائب" في موسمه الثاني، بداية من ثانى أيام العيد، ويستمر يوميًا باستثناء يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وذلك ضمن مشروع إعادة تقديم العروض الناجحة، والمتميزة التى تنتجها الجهات التابعة لقطاعات وزارة الثقافة، حيث حقق العرض المسرحي في موسمه الأول نجاحات كبيرة، وحصد إيرادات عالية، كما أشاد به كبار النقاد والمسرحيين.
إيناس-عبد-الدايم

«رؤية» لسينما الشباب يبدأ عروضه السبت القادم

يفتتح المركز القومي للسينما التابع لوزارة الثقافة، فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى «رؤية» لسينما الشباب، الذي ينظمة المركز برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، وذلك في يوم السبت القادم الموافق 25 من شهر مايو الجاري، ومن المقرر أن تتضمن أقسام المسابقات الخاصة بالملتقى في دورته الثالثة 23 فيلمًا متنوعًا ما بين التسجيلي والروائي القصير. وتستمر فعاليات ملتقى «رؤية» لمدة ثلاثة أيام متتالية تبدأ من السبت 25 مايو وحتى الإثنين الموافق 27 مايو.
وزيرة الثقافة تعزف في حفل فني بجامعة المنيا (6)

الأوبرا تحيي ذكرى نصر العاشر من رمضان

تحتفل وزارة الثقافة، اليوم الأربعاء، بذكرى نصر 6 أكتوبر 1973، الموافق العاشر من رمضان، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال، في أمسية فنية رائعة يحييها المطرب الكبير محمد ثروت، ويقدم فيها باقة مهمة من أشهر أغانيه الوطنية والدينية. وتقام الاحتفالية على مسرح الميدان بساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية في التاسعة من مساء اليوم. وتشهد الاحتفالية تكريم عدد من أبطال حرب أكتوبر والقوات المسلحة الذين شاركوا فى النصر المجيد.
الكاتب-ربيع-مفتاح

المجلس الأعلى للثقافة ينعى الكاتب والناقد ربيع مفتاح

نعى المجلس الأعلى للثقافة في بيان له اليوم الثلاثاء، الكاتب والناقد الكبير ربيع مفتاح عضو لجنة القصة بالمجلس، الذي رحل عن دنيانا وغادرنا مساء أمس الاثنين عن عمر ناهز الـ65 عاما. وقال المجلس في بيانه إن "الراحل ربيع مفتاح صاحب الأعمال الأدبية المتميزة، منها بانوراما العشق والكتابة، وماذا حدث لنادية حسنى، وزوايا الرؤية: قراءات فى القصة القصيرة والرجل الأخير في الوادي، وسقوط الأباطرة وغيرها من الأعمال الإبداعية، التى أضافت الكثير للحياة الثقافية".
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