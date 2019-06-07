رامي عياش يطرح «سكاكر السكر» مع فيفي عبده (فيديو)

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

رامي عياش

طرح الفنان اللبناني رامي عياش، بالمشاركة مع الفنانة فيفي عبده، فيديو كليب جديدا بعنوان "سكاكر السكر"، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، تم تصويره في بيروت من إخراج فادي حداد، والأغنية من ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد شفيق، وتقول كلماتها التي كتبها خالد فرناس: "يا سكاكر السكر يا مسكر، يا حلاوة مشبك معقودة، على إيه شمسي أنا بقى حتنور، طول ما أنت عيونك موجودة، أنا مهما بشوف أنت الأحلى، من بره جميل جواك أحلى، هو أنت عيوبك مش باينة، ده مفيش ده مفيش ده مفيش في الدنيا حاجات كاملة".

وتأتي أغنية "سكاكر السكر" ضمن أغاني ألبوم رامي عياش الأخير "قصة حب"، الذي ضم 10 أغنيات متنوعة، بين اللهجة المصرية واللبنانية، وتعاون في هذا الألبوم مع مجموعة من الشعراء والملحنين من لبنان ومصر، ومنهم نزار فرنسيس، ونور الملاح، وجان ماري رياشي، وسليم عساف، وكاترين معوض، ومحمد رفاعي، ومحمود خيامي، وأحمد