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رامي عياش يطرح «سكاكر السكر» مع فيفي عبده (فيديو)

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
رامي عياش
رامي عياش
طرح الفنان اللبناني رامي عياش، بالمشاركة مع الفنانة فيفي عبده، فيديو كليب جديدا بعنوان "سكاكر السكر"، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، تم تصويره في بيروت من إخراج فادي حداد، والأغنية من ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد شفيق، وتقول كلماتها التي كتبها خالد فرناس: "يا سكاكر السكر يا مسكر، يا حلاوة مشبك معقودة، على إيه شمسي أنا بقى حتنور، طول ما أنت عيونك موجودة، أنا مهما بشوف أنت الأحلى، من بره جميل جواك أحلى، هو أنت عيوبك مش باينة، ده مفيش ده مفيش ده مفيش في الدنيا حاجات كاملة".
وتأتي أغنية "سكاكر السكر" ضمن أغاني ألبوم رامي عياش الأخير "قصة حب"، الذي ضم 10 أغنيات متنوعة، بين اللهجة المصرية واللبنانية، وتعاون في هذا الألبوم مع مجموعة من الشعراء والملحنين من لبنان ومصر، ومنهم نزار فرنسيس، ونور الملاح، وجان ماري رياشي، وسليم عساف، وكاترين معوض، ومحمد رفاعي، ومحمود خيامي، وأحمد
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وائل-كفورى

وائل كفوري ينفصل عن زوجته.. وهذه علاقة نوال الزغبي

أعلنت الإعلامية ريما نجيم، المقربة من مواطنها الفنان اللبناني وائل كفوري، انفصاله رسميا عن زوجته أنجيلا بشارة، وذلك عبر برنامجها الإذاعي الصباحي "مع ريما" عبر محطة "صوت الغد". وقالت ريما تعليقا على الهجوم الذي طال نوال الزغبي عقب تصريحها بأنها ستوافق على الزواج بكفوري إذا طلبها: "قامت القيامة ولم تقعد، نوال منفصلة وممكن تقول اللي بدها إياه، وأنا أريد أن أعلن أن وائل كفوري رجل مطلق رسميا، كفى هالحملة غير المبررة، عنده عيلة حلوة بنتين وزوجة سابقة علاقتهم مليحة، وائل كفوري قال لي احسميها على الهواء، بشكرك على ثقتك وموفق في حياتك".
شيرين-عبد-الوهاب (4)

رسالة شيرين لهيفاء وهبي بعد كشفها عن مرضها

رسالة للفنانة هيفاء وهبي، كتبتها بالأمس عبر حسابه بـ"تويتر"، أقلقت جمهورها عليها بعدما كشفت عن مرورها بوعكة صحية كانت سببًا في غيابها، حيث كتبت: "عيد مبارك، ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا، الحمد لله على كل شيء". ومن جانبها حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على توجيه رسالة دعم للفنانة هيفاء وهبي، تحدثت خلالها عن صداقتهما، وتمنت فيها ألا تغيب هيفاء كثيرًا عن جمهورها.
اصالة

أصالة: أنغام صدمتني.. وسقط احترامي لها (فيديو)

حلت المطربة السورية أصالة نصري، ضيفة على برنامج "توأم روحي" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان عبر قناة bein، ورافقها في الحلقة زوجها المخرج والمنتج طارق العريان. وتحدثت خلال الحلقة عن علاقتها بصديقتها السابقة الفنانة أنغام، بعد زواج الأخيرة من الموزع أحمد إبراهيم، طليق ابن شقيقة طارق العريان، حيث حكت ما فعلته عندما سمعت الخبر، وقالت إنها وقتها لم تصدق، بل كانت تقول لكل من حولها إن هذا الأمر غير صحيح وأن أنغام مستحيل أن تفعل هذا وأن تقع في هذا الخطأ الكبير.
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رامي-عياش

فيفي عبده تروج لأحدث أغانيها مع رامي عياش (فيديو)

روّجت الفنانة فيفي عبده لأغنية "يا سكاكر السكر"، التي تجمعها بالمطرب اللبناني رامي عياش، عبر حسابها على موقع "تويتر"، ونشرت مقطع فيديو ظهرت من خلاله مع عدد من الموديل. وقالت فيفي عبده: إن أغنية "يا سكاكر السكر يا مسكر" هي العمل الجديد الذي سيقدمه المطرب رامي عياش، وكالعادة قالت جملتها الشهيرة "5 إمواه"، وطلبت من الموديل أن يقولوها معها، "يا سكاكر السكر" من كلمات خالد فرناس، ومن ألحان عمرو الشاذلي، توزيع موسيقى محمد شفيق، هندسة صوتية أحمد جودة، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد.
رامز-جلال (2)

كواليس تعرض لأول مرة من رامز في الشلال (فيديو)

كشف الفنان رامز جلال، خلال أخر حلقات برنامجه "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية MBC مصر، للموسم الرمضاني الحالي، كواليس حصرية لمراحل تصوير مقالب البرنامج بمقاطعة بالي الإندونيسية، وأضح رامز خلال المقطع الذي أذيع عبر صفحته الرسمية، وقناة يوتيوب الخاصة بـةلاؤ مصر، مراحل الإعداد والتجهيز للمقلب، ووسائل الأمان التي أُتخذت لحماية ضيوف برنامجه من النجوم، وكيف أختار الشلال الذي تم فيه المقلب، وكيف تم تطهيره من كل الصخور لكي يكون أمنا على الضيوف ولايتعرض أحدهم لأى خطر، بالغضافة إلى كيفية تعاملة مع شامبانزي أثناء تصوير بداية الحلقات.
ليدي-جاجا

ليدي جاجا تتعرض لموقف محرج على المسرح (فيديو)

تعرضت مغنية البوب الأمريكية ليدي جاجا لموقف محرج على خشبة المسرح، حيث تفادت بأعجوبة سقطة مؤلمة خلال أدائها عرضا حيا على مسرح مدينة لاس فيجاس الأمريكية. وسجل واحد من جمهور ليدي جاجا، الذين حضروا الحفلة، مقطع فيديو للمغنية وهي تتأرجح على المسرح محاولة أن تحافظ على توازنها خلال أدائها بعض الحركات الراقصة، كي لا تسقط من فوق المسرح. وخلال غناء "جاجا" أغنية Judas وأدائها استعراضا راقصا انزلقت قدمها بسبب حذائها ذي الكعب العالي، وكادت تقع لولا أن ساعدها الراقصون المصاحبون لها على المسرح في استعادة توازنها.
مملكة-الغجر

«مملكة الغجر» 26.. فيفي عبده تحتفل بعودة ياسمينا

بدأت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل «مملكة الغجر»، الذي يذاع عبر فضائية «النهار»، بطولة الفنانة فيفي عبده والفنانة حورية فرغلي، بصدمة «ياسمينا» وتجسدها حورية فرغلي، بعد معرفتها حقيقة عملها مع مافيا في تهريب المخدرات وتجارة الأعضاء، وتلتقي «ياسمينا» بـ«شاهي» سكرتيرة رجل الأعمال «النوري»التي كانت تعمل لديه «ياسمينا» وتجسدها الفنانة ميار الغيطي التي تحاول بشتى الطرق أن تتأكد من فقدان ياسمينا الذاكرة، حتى يتثنى لها معرفة مكان «الهارد ديسك» الذى يحتوى على جميع الأعمال المشبوهة التى قام بها «النوري» .
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