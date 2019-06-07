جوجل تستخدم «الأمن القومي» لإعادة العلاقات مع هواوي

حذرت شركة جوجل الأمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن إيقاف التعامل مع شركة هواوي قد يؤدي إلى مخاطر ضخمة تتعلق بالأمن القومي في الولايات المتحدة
بدا الخيار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأشهر القليلة الماضية، بقطع علاقات الشركات المعنية بقوانين الولايات المتحدة بالشركات الصينية، وبالأخص هواوي التي تمتلك صلات مباشرة مع الحكومة في بكين، صعب التنفيذ على المؤسسات التي تلتزم به، خاصة شركة جوجل صاحبة العلاقات والاستثمارات الضخمة في مجالات التكنولوجيا.
إنهاء تزويد "جوجل" تكنولوجيا منصة أندرويد لهواتف هواوي الصينية كان بمنزلة سلاح ذي حدين، إذ لم تكن تتوقع الإدارة الأمريكية أن تأثيرات القرار قد تكون ذات انعكاس سلبي على جوجل.
ووفقا لما كشفته صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، حذرت جوجل إدارة ترامب من أنها تخاطر بتعريض الأمن القومي الأمريكي للخطر إذا واصل المضي في فرض قيود نقل التكنولوجيا الشديدة على هواوي، إذ تسعى الشركة الأمريكية العملاقة إلى مواصلة التعامل مع نظيرتها الصينية المدرجة في القائمة السوداء.
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ووفقا لما كشفته صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، حذرت جوجل إدارة ترامب من أنها تخاطر بتعريض الأمن القومي الأمريكي للخطر إذا واصل المضي في فرض قيود نقل التكنولوجيا الشديدة على هواوي، إذ تسعى الشركة الأمريكية العملاقة إلى مواصلة التعامل مع نظيرتها الصينية المدرجة في القائمة السوداء.
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وأكدت مصادر مطلعة على سير المحادثات، أن كبار المسؤولين التنفيذيين في جوجل يحثون الإدارة الأمريكية على إعفائها من فرض حظر على الصادرات إلى هواوي دون ترخيص توافق عليه واشنطن، وهو القرار الذي أعلنته إدارة ترامب بعد انهيار المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما أثار احتجاجات من بعض كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تخشى أن تتضرر من تداعيات القرار.
وبشكل خاص، تشعر جوجل بالقلق من أنه لن يُسمح لها بتحديث نظام التشغيل "أندرويد" على هواتف هواوي الذكية، التي تزعم أنها ستحث الشركة الصينية على تطوير إصدار البرنامج الخاص بها.
وقالت الصحيفة البريطانية إن شركة جوجل تستند في حجتها أمام الإدارة الأمريكية إلى أن إصدار أندرويد الذي تم تعديله سيكون أكثر عرضة للقرصنة، وذلك بحسب ما كشفته مصادر اطلعت على جهود الضغط التي بذلتها الشركة.
وأكد مصدر على دراية بالمحادثات: "ترى جوجل أنه من خلال إيقاف التعامل مع هواوي، تخاطر الولايات المتحدة بإنشاء نوعين من نظام التشغيل أندرويد، وهما الإصدار الأصلي والمختلط، ومن المحتمل أن تحتوي النسخة الأخيرة على الكثير من الأخطاء، وبالتالي قد تتعرض الهواتف لخطر الاختراق".
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وترى الصحيفة البريطانية أن الحجة الأمنية التي أبرزتها شركة جوجل في محادثاتها مع الإدارة الأمريكية، من الممكن أن تجد صدى واسعا لدى ترامب، الذي بدا منذ الوهلة الأولى له كرئيس قلقًا من أن بكين قد تستخدم معدات الاتصالات التي تباع من قبَل هواوي لتسهيل عمليات الاختراق.
وفي الشهر الماضي، أعلنت إدارة ترامب عن مجموعة جديدة من التدابير التي تستهدف الشركة الصينية، أبرزها إعطاء وزارة التجارة سلطة منع شركة هواوي من بيع معدات شبكات الجيل الخامس في الولايات المتحدة، وكذلك فرض حظر شامل على الشركات الأمريكية التي تبيع منتجاتها للمجموعة الصينية.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، اتصل كبار المسؤولين التنفيذيين في جوجل بوزارة التجارة، وطلبوا إما تمديدًا آخر وإما إعفاءهم من الحظر تمامًا، وذلك وفقا لأولئك الذين تم إطلاعهم على المحادثات.
وأظهر ذلك شركة جوجل ضمن قائمة ليست بالقصيرة من الكيانات الأمريكية المتخصصة في التكنولوجيا، وأبرزها شركة تصنيع الرقائق الإلكترونية كوالكوم، والذين شعروا جميعًا بصعوبات بالغة في التعامل مع القرار الذي اتخذه ترامب.
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وقال مسؤول في وزارة التجارة إن مكتب الصناعة والأمن التابع له يستجيب بشكل روتيني لـ"استفسارات الشركات بشأن نطاق المتطلبات التنظيمية"، وذلك من أجل "ضمان امتثالها لضوابط التصدير".