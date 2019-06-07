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جوجل تستخدم «الأمن القومي» لإعادة العلاقات مع هواوي

حذرت شركة جوجل الأمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن إيقاف التعامل مع شركة هواوي قد يؤدي إلى مخاطر ضخمة تتعلق بالأمن القومي في الولايات المتحدة
تحرير:محمود نبيل ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م
هواوي وجوجل
هواوي وجوجل
بدا الخيار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأشهر القليلة الماضية، بقطع علاقات الشركات المعنية بقوانين الولايات المتحدة بالشركات الصينية، وبالأخص هواوي التي تمتلك صلات مباشرة مع الحكومة في بكين، صعب التنفيذ على المؤسسات التي تلتزم به، خاصة شركة جوجل صاحبة العلاقات والاستثمارات الضخمة في مجالات التكنولوجيا. إنهاء تزويد "جوجل" تكنولوجيا منصة أندرويد لهواتف هواوي الصينية كان بمنزلة سلاح ذي حدين، إذ لم تكن تتوقع الإدارة الأمريكية أن تأثيرات القرار قد تكون ذات انعكاس سلبي على جوجل.
ووفقا لما كشفته صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، حذرت جوجل إدارة ترامب من أنها تخاطر بتعريض الأمن القومي الأمريكي للخطر إذا واصل المضي في فرض قيود نقل التكنولوجيا الشديدة على هواوي، إذ تسعى الشركة الأمريكية العملاقة إلى مواصلة التعامل مع نظيرتها الصينية المدرجة في القائمة السوداء. هواوي: جميع الهواتف
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دونالد-ترامب (2)

بسبب المكسيك.. ترامب يلجأ لفرض حالة طوارئ جديدة

لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاجزًا عن إيجاد الصيغة النهائية والحل الأمثل للوفاء بأحد أبرز وعوده الانتخابية، الذي يتمثل في القضاء على تدفق الهجرة غير الشرعية إلى داخل الولايات المتحدة على نحو يهدد الاقتصاد الأمريكي. واتخذ الرئيس ترامب على مدى عامين ونصف العام تقريبًا في السلطة عددا غير قليل من القرارات التي كان يسعى من خلالها إلى إيجاد الحلول النهائية لتلك المسألة الشائكة، كان أبرزها إعلان حالة الطوارئ في البلاد خلال فبراير الماضي، لاتخاذ إجراءات أمنية مشددة على الحدود الجنوبية مع المكسيك.
دونالد ترامب

ملفات المحاكمة تنتظر ترامب بعد خروجه من البيت الأبيض

على الرغم من محاولات الديمقراطيين المستمرة لإحراج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفتح ملفات إدانته ومحاولة الوصول بها إلى منصات المحاكم في الولايات المتحدة، فإن الحصانة والقيمة التي يتمتع بها كرئيس للبيت الأبيض، لا تزال تعوق تلك المجهودات. وقد يرى الديمقراطيون وحتى الجمهوريون الراغبون في حساب ترامب، فرصة كبيرة إذا خرج من البيت الأبيض، حال خسارته للانتخابات الرئاسية في 2020، والتي بدأ الاستعداد لها مبكرًا عبر سلسلة من الجولات غير الرسمية في عدد من الولايات الأمريكية.
ترامب وماي

«NHS».. كيف يريد ترامب التربح من صحة البريطانيين؟

خلال زيارته الأخيرة للمملكة المتحدة، التي بدأت منذ الإثنين الماضي، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى نظام الخدمة الصحية الوطني في بريطانيا، المعروف باسم "إن إتش إس" أكثر من مرة، في محاولة للاستفادة منه، عن طريق دمج النظام في أي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا، بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، عن طريق السماح لشركات التأمين الأمريكية بالاستثمار فيه، إلا أن دعوات ترامب قوبلت برفض واستهجان شعبي، فما المشكلة ولماذا هي حساسة بالنسبة للبريطانيين؟
ترامب في بريطانيا

بعد الانتقادات.. كم تكلفت زيارة ترامب لبريطانيا؟

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الإثنين، إلى مطار ستانستيد في العاصمة البريطانية لندن، حيث يقوم بزيارته الرسمية الأولى للبلاد منذ توليه منصبه في يناير 2017، الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام، واجهت اعتراضات كبيرة من البريطانيين الذين يعترضون على سياسات ترامب. إلا أن الزيارة اكتسبت أعداء آخرين في الداخل الأمريكي، بعد اعتراض بعض المواطنين من التكلفة المرتفعة للزيارة، حيث أنفقت حكومة الولايات المتحدة ملايين الدولارات على الأجنحة الفندقية الفاخرة والسيارات الخاصة ومولدات الكهرباء الاحتياطية خلال الزيارة.
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هواوى (2)

شواهد تاريخية.. الفشل مصير هواوي بعد الحظر الأمريكي

في وقت سابق من الشهر الجاري، فرضت الولايات المتحدة حظرا على الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة "هواوي" الصينية، الرائدة في تكنولوجيا الاتصالات، والقرار إذا تم تطبيقه بشكل صارم ومستمر فإنه سيؤدي إلى توقف عملاق معدات الاتصالات الصينية عن العمل، وإذا امتد الحظر ليشمل مجموعة أوسع من الشركات الصينية، كما يشاع، فإن ذلك سيلحق أضرارا اقتصادية كبيرة ليس فقط بالصين، وإنما بالشركات الأمريكية والدولية أيضا، فعلى المدى الطويل، يمكن أن ينقسم العالم إلى كتلتين تكنولوجيتين غير متوافقتين وعدائيتين، مع تأثيرات كارثية محتملة فى العلاقات الدولية المستقبلية.
هواوى-وجوجل

كيف سيتأثر العالم بصراع الصين وأمريكا التكنولوجي؟

تواجه الأوساط التكنولوجية العالمية العديد من الأزمات في الوقت الحالي، إلا أن ما قد تعانيه بالمستقبل القريب من وطأة انقسام الشركات العالمية في موافقها بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والذي وصلت آثاره إلى المجالات التقنية مؤخرًا. وفي حال أجبرت التوترات المستمرة بين بكين وواشنطن الشركات على تطوير مجموعتين مختلفتين من التقنيات - واحدة للصين ودولها المنحازة والأخرى لبقية العالم - فسيكون ذلك بمثابة خبر سيئ للجميع، وبالأخص الشركات متعددة الجنسيات التي تراهن على الاقتصاد التكنولوجي بالوقت الحالي.
ترامب

«حطها في دماغه».. ترامب: هواوي خطر أمني وعسكري كبير

وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي، ضمن ملفات المفاوضات التجارية التي تجريها واشنطن مع بكين، قائلا في تصريحات للصحفيين، يوم الخميس، إن "هواوي شيء خطير للغاية، عندما تنظرون إلى ما فعلوه من وجهة نظر أمنية، ومن وجهة نظر عسكرية، تجدون أنه خطير للغاية"، مرجحا أن "يتم تضمين هواوي في اتفاق تجاري. إذا توصّلنا لاتّفاق، فأنا أرى هواوي مدرجة فيه بطريقة أو بأخرى"، من دون أن يدلي بأي تفاصيل إضافية على الرغم من سؤال وجهه له أحد الصحفيين بهذا الشأن، بحسب قناة الحرة.
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حل «الأونروا» يفضح دور واشنطن الخبيث لتصفية اللاجئين

وُصفت بأنها "رأس الحربة" في محاولة تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال جهودها المضنية لتحقيق هذا الهدف. إنها واشنطن التي تقود بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أن وصل إلى البيت الأبيض، مخططا خبيثا وخطيرا يستهدف تصفية وإنهاء قضية اللاجئين، والالتفاف حول حق العودة الثابت؛ بهدف شطبه من مواثيق وقرارات الأمم المتحدة. منذ العام الماضي اتخذت الإدارة الأمريكية العديد من القرارات التي تسعى من خلالها إلى تصفية تلك القضية، لتضرب بعرض الحائط كل المعاهدات والمواثيق التي صدرت عن الأمم المتحدة، وأبرزها القرار الأممي (194).
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