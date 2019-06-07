جريمة

الثأر لشهداء العريش.. مقتل 8 إرهابيين في مزرعة زيتون

تحرير:محمد عبد الجليل ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م
عنصر إرهابي
عنصر إرهابي
أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 8 إرهابيين من المتورطين فى الهجوم على نقطة ارتكاز أمني بمدينة العريش صباح أول أيام عبد الفطر المبارك، والعثور على كمية كبيرة من الأسلحة وأحزمة ناسفة، وذلك بعدما توصلت جهود فريق البحث رفيع المستوى إلى اختباء المتهمين في مزرعة زيتون بالعريش، وفور وصول القوات بادر المتهمون بإطلاق الرصاص وحدث تبادل لإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر إرهابية، وعُثر بجوار الجثامين على أسلحة نارية متنوعة وعبوات وأحزمة ناسفة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة.
وتصدت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء لهجوم جديد من مجموعة من العناصر الإرهابية، فجر اليوم الجمعة، لدى إطلاق عناصر إرهابية النار على كمين. واستشهد 8 من رجال الشرطة في هجوم إرهابي استهدف كمينا أمنيا بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، الأربعاء الماضي، وقالت الوزارة إن عددا من العناصر الإرهابية استهدف كمينا
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انقلاب-سيارة

مصرع أمين شرطة وإصابة ضابط و4 أفراد في حادث مروري

شهد طريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي بدائرة مركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، حادث مروري مروع، أثناء قيام سيارة المفرقعات بتمشيط الطريق الصحراوي، اليوم الجمعة، اصطدم بها أتوبيس من الخلف، ما أدى إلى مصرع أمين شرطة وإصابة نقيب شرطة و4 آخرين من رجال الشرطة، وتم نقل الجثة لمستشفى النوبارية العام والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد أنور هندي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار من مركز شرطة النوبارية بحادث تصادم بين سيارة الحماية المدنية وأتوبيس أثناء تمشيط الطريق الصحراوى.
الداخلية-تستعين-بعساكر-مرور-مؤهلات-عليا

حملات انضباطية للحد من الانتظار الخاطئ بشوارع الجيزة

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 2000 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 668 مخالفة انتظار خاطئ، و327 مخالفة متنوعة.
سلاح-ومخدرات (3)

سقوط 20 تاجر مخدرات في مداهمات أمنية بالجيزة

لا تدخر قوات الشرطة جهدا في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
حبس-متهمه

أجبرها على الزواج.. فتاة تقتل والدها «خنقا» في بهتيم

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الجمعة، غموض العثور على آثار احمرار دائرى حول رقبة تاجر أراضٍ "متوفى"، إذ تبين من التحريات السرية أن ابنته وراء قتله لوجود خلافات بينهما. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد العثور على جثة المدعو "مجدى. م. ا" 55 عامًا، تاجر أراض مقيم بعزبة العرب- بهتيم بدائرة القسم، ووجود آثار احمرار دائرى حول الرقبة، وبسؤال زوجته وابنته، قررتا أنهما حال قيامهما بإيقاظه من النوم فوجئتا بعدم تجاوبه وتبينت لهما وفاته.
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السحر-والجمال

الداخلية تداهم «السحر والجمال» في أول أيام العيد

داهمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، منطقة السحر والجمال والمناطق الحدودية بمدينة العاشر من رمضان؛ لمطاردة تجار المواد المخدرة واستكمال الحملة المكبرة على المنطقة التي بدأتها الوزارة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المخدرات وتردد المدمنين على تلك المنطقة، وتمكنت القوات من ضبط كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى وذخائر بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية، وتم التحفظ على الأسلحة والمخدرات وإحالتهما للنيابة العامة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
كمين-العريش

استشهاد 8 من رجال الشرطة ومقتل 5 إرهابيين في هجوم على كمين بالعريش

أعلنت وزارة الداخلية عن استشهاد 8 من رجال الشرطة في هجوم إرهابي استهدف كمينا أمنيا بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وقالت الوزارة في بيان لها إن عددا من العناصر الإرهابية استهدفت فجر اليوم كمينا جنوب العريش، مؤكدة أنه تم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.
الشرطة - استعدادات أمنية (2)

كيف نفذت الداخلية خطة القبضة الحديدية طوال 31 يوما؟

"القبضة الحديدية".. تلخص هاتان الكلمتان جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق طوال شهر مايو الماضي، إذ شنَّ قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء سليم حملات تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة وقطاع الأمن المركزي في إطار مواصلة الجهود الأمنية المكثفة التي تستهدف مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون والعناصر شديدة الخطورة، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة، وإحكام السيطرة الأمنية
جثه -علي-الطريق (2)

نار الثأر.. شقيقان يقتلان عجوزا في الصف

نار ثأر لم تنطفئ، رغبة في الانتقام لم تتوقف لحظة، بحث مستمر عن سبيل للخلاص من معايرة الأهل والجيران، دوافع وعوامل عدة لعبت دورا كبيرا في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتي "رفاعي الصعيدي" و"أبو غريب" في مركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، تعود الخلافات إلى سنوات ماضية سقط على أثرها قتلى من الطرفين بدايتها مشكلات نسب بينهما إلا أن شقيقين من العائلة الثانية خططا للأخذ بالثأر من الأول لإخماد نار الانتقام المشتعلة بين جنبيهما ومن ثم زيادة عدد ضحايا تلك الخصومة.
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