الثأر لشهداء العريش.. مقتل 8 إرهابيين في مزرعة زيتون

تحرير:محمد عبد الجليل ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م

عنصر إرهابي

أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 8 إرهابيين من المتورطين فى الهجوم على نقطة ارتكاز أمني بمدينة العريش صباح أول أيام عبد الفطر المبارك، والعثور على كمية كبيرة من الأسلحة وأحزمة ناسفة، وذلك بعدما توصلت جهود فريق البحث رفيع المستوى إلى اختباء المتهمين في مزرعة زيتون بالعريش، وفور وصول القوات بادر المتهمون بإطلاق الرصاص وحدث تبادل لإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر إرهابية، وعُثر بجوار الجثامين على أسلحة نارية متنوعة وعبوات وأحزمة ناسفة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة.

وتصدت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء لهجوم جديد من مجموعة من العناصر الإرهابية، فجر اليوم الجمعة، لدى إطلاق عناصر إرهابية النار على كمين. واستشهد 8 من رجال الشرطة في هجوم إرهابي استهدف كمينا أمنيا بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، الأربعاء الماضي، وقالت الوزارة إن عددا من العناصر الإرهابية استهدف كمينا

وتصدت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء لهجوم جديد من مجموعة من العناصر الإرهابية، فجر اليوم الجمعة، لدى إطلاق عناصر إرهابية النار على كمين.



واستشهد 8 من رجال الشرطة في هجوم إرهابي استهدف كمينا أمنيا بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، الأربعاء الماضي، وقالت الوزارة إن عددا من العناصر الإرهابية استهدف كمينا بجنوب العريش، مؤكدة أنه تم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.



الثأر للشهداء لم يتأخر، إذ تتبع رجال الشرطة مسار هروب العناصر المنفذة للحادث لتحديد مكانهم حال وجودهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء في حي المساعيد بقسم شرطة ثالث العريش، ووقع تبادل إطلاق نار أسفر عن مقتل 14 إرهابيا.







