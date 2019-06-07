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منها فولفو.. سيارات لا تناسب العائلات الكبيرة

تستطيع مجموعة من السيارات على مستوى الأسواق العالمية أن تكون مناسبة للاستخدامات العائلية، والتي تعد من أهم دوافع شراء السيارات الجديدة في الأسواق العالمية
تحرير:محمود نبيل ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
سوبارو كروستك
سوبارو كروستك
تسعى العديد من الشركات العالمية لإصدار موديلات جديدة تتناسب مع الاستخدامات العائلية، والتي باتت من أهم العوامل التي تدفع الجمهور في الأسواق العالمية، ولذلك فإن العديد من المصنعين في الوقت الحالي يسعون لإنتاج إصدارات مختلفة على مستوى الاستخدام. وبطبيعة الحال تبقى السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV" واحدة من أهم الطرز التي تتناسب مع الاستخدامات العائلية، وبالأخص الأسر ذات الأعداد القليلة، وهو الأمر الذي يجعل بعض موديلاتها تبدو على رأس خيارات الباحثين عن السيارات العائلية.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "كارز" المعني بشؤون السيارات مجموعة من الموديلات التي تتناسب مع استخدامات العائلات الصغيرة، والتي قد لا تتلاءم أيضًا مع أعداد الركاب الكثيرة.   فورد إسكيب حصلت سيارة الدفع الرباعي المدمجة من فورد من طراز عام 2017 بمكانة بارزة في الأسواق العالمية من خلال التصميم الخارجي
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على الرغم من محاولة العديد من الشركات العلمية إنتاج موديلات مختلفة على مستوى التقنيات والإمكانات الفنية، فإن بعض السيارات لم تكن على المستوى المطلوب، أو حتى لم تكن على نفس القدر الذي حاولت تلك الشركات طرحه في الأسواق العالمية خلال مرحلة التصنيع. وعلى مدى سنوات طويلة، كانت بعض الموديلات غير ناجحة على المستوى الفني، وذلك على الرغم من التركيز الكبير للشركات العالمية في عملية إنتاجها خلال مراحل التصنيع والتطوير المختلفة، والتي كانت تشهد دومًا تقنيات فنية وأدائية مختلفة عن السائد في تلك الفترات.
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لا شك أن الشركات العالمية تعكف على التجهيز بشكل رئيس إلى العام المقبل، وذلك عن طريق النصف الثاني من 2019 أو حتى الأشهر الأولى من 2020، وهو الأمر الذي يعني ضرورة استعراض آراء الجمهور في تلك الموديلات الجديدة قبل أن تصدر بالأسواق العالمية بشكل رسمي. وبالفعل قامت بعض الشركات العالمية بالكشف عن مجموعة من الموديلات الجديدة التي سوف تصدر بشكل رسمي في الأسواق العالمية خلال النصف الثاني من العام الجاري، منتظرين ردود الفعل الخاصة بالجمهور للحكم على المستوى الفني والشكل الخارجي الخاص بتلك السيارات.
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لا شك أن السيارات باتت من أهم الأمور التي يجب توافرها لدى كل عائلة، لا سيما أنها وسيلة تنقل مريحة ومُسعفة في العديد من الأوقات، ولذلك يُفكر العديد من الفئات الجماهيرية بمختلف طبقاتها الاقتصادية في شراء سيارات جديدة لهذه المهام. وبطبيعة الحال يحتاج شراء سيارة جديدة لأول مرة للعديد من الأمور التي تحدد توجهات الراغبين في ذلك، خاصة مع اختلاف وتنوع الموديلات الموجودة بالأسواق، سواء من حيث القدرات الفنية أو الشكل الخارجي والتصميم، أو حتى الإمكانات التقنية الحديثة التي تتمتع بها كل سيارة.
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