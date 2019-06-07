منها فولفو.. سيارات لا تناسب العائلات الكبيرة

تستطيع مجموعة من السيارات على مستوى الأسواق العالمية أن تكون مناسبة للاستخدامات العائلية، والتي تعد من أهم دوافع شراء السيارات الجديدة في الأسواق العالمية
تسعى العديد من الشركات العالمية لإصدار موديلات جديدة تتناسب مع الاستخدامات العائلية، والتي باتت من أهم العوامل التي تدفع الجمهور في الأسواق العالمية، ولذلك فإن العديد من المصنعين في الوقت الحالي يسعون لإنتاج إصدارات مختلفة على مستوى الاستخدام.
وبطبيعة الحال تبقى السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV" واحدة من أهم الطرز التي تتناسب مع الاستخدامات العائلية، وبالأخص الأسر ذات الأعداد القليلة، وهو الأمر الذي يجعل بعض موديلاتها تبدو على رأس خيارات الباحثين عن السيارات العائلية.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "كارز" المعني بشؤون السيارات مجموعة من الموديلات التي تتناسب مع استخدامات العائلات الصغيرة، والتي قد لا تتلاءم أيضًا مع أعداد الركاب الكثيرة.
فورد إسكيب
حصلت سيارة الدفع الرباعي المدمجة من فورد من طراز عام 2017 بمكانة بارزة في الأسواق العالمية من خلال التصميم الخارجي
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "كارز" المعني بشؤون السيارات مجموعة من الموديلات التي تتناسب مع استخدامات العائلات الصغيرة، والتي قد لا تتلاءم أيضًا مع أعداد الركاب الكثيرة.
فورد إسكيب
حصلت سيارة الدفع الرباعي المدمجة من فورد من طراز عام 2017 بمكانة بارزة في الأسواق العالمية من خلال التصميم الخارجي المحدث وخيارات المحرك الجديدة.
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وأشاد الخبراء بنظام Sync 3 للوسائط المتعددة المتوفرة في سيارة فورد إسكيب لسهولة استخدامه واتصاله بالهواتف الذكية، كما أعربوا عن تقديرهم لامتلاك سيارات SUV السلاسة وديناميكيات القيادة الرائعة، وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي السيارة أيضًا على مساحة تخزين كبيرة مناسبة لحفظ العناصر الأصغر.
هوندا CR-V
قامت هوندا بتحديث CR-V لعام 2015، وحصلت سيارات الدفع الرباعي المدمجة على ميزة تنافسية عن العديد من الموديلات التي تنتمي لنفس الطراز، حيث تضمنت التغييرات تصميمًا جديدًا أماميًا وخلفيًا ومجموعة نقل أكثر كفاءة تتميز بنقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار ومحرك رباعي الأسطوانات بالحقن المباشر.
وقد أعجب الجمهور والخبراء بقدرات ناقل الحركة والتصميم الداخلي الواسع لسيارات الدفع الرباعي وبراعتها، لا سيما عملية طي المقاعد الخلفية الأنيقة.
سوبارو أوتباك
تعد من أهم السيارات التي تم الرهان عليها وإمكاناتها في الأسواق العالمية خلال الآونة الأخيرة، حيث راعت الشركة اليابانية العديد من الأمور التي تبحث عنها فئات مختلفة من الجماهير، وبالأخص تلك التي تفضل السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV" ، خاصة تلك التي تتمتع بإمكانات كبيرة على المستوى الفني.
واستطاعت الشركة اليابانية أن تضيف بعض التعديلات على مستوى الشكل الخارجي للسيارة، بما أسهم في زيادة انتشارها وتوسيع نطاق وجودها في الأسواق العالمية المختلفة خلال السنوات القليلة الماضية.
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فولفو XC60
استطاعت الشركة السويدية أن تطور سيارتها الرياضية متعددة الأغراض بالعديد من الإمكانات التي حاولت من خلالها العمل على استهداف الفئات الجماهيرية التي تسعى دومًا لامتلاك قدرات تتناسب مع الاستخدامات العائلية.
وراعت الشركة أيضًا مجموعة من الإمكانات الكبيرة على مستوى الشكل الخارجي، خاصة أن فولفو باتت في الوقت الحالي تراهن على السيارات الرياضية متعددة المهام، والتي بالفعل أصبح لها شعبية كبيرة في مختلف الأسواق العالمية، الأمر الذي دفع العشرات من الشركات المصنعة للسيارات للعمل على تطوير تلك السيارات.
سوبارو XV
راعت أيضًا الشركة اليابانية العديد من الجوانب الفنية في السيارة، خاصة أنها من بين الموديلات التي بالفعل تمتلك شعبية واسعة بين إصدارات سوبارو العالمية في الوقت الحالي، الأمر الذي خلق نوعًا من التطوير الشكلي والفني للسيارة خلال السنوات القليلة الماضية.
وراعت الشركة اليابانية استهداف الفئات السوقية المحبة للسيارات العائلية، وذلك عن طريق تطوير سوبارو XV لتكون مناسبة لاستخداماتهم المختلفة، والتي باتت تراهن عليها الشركات المصنعة للسيارات في العديد من الأسواق العالمية.