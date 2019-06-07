منها فولفو.. سيارات لا تناسب العائلات الكبيرة

تستطيع مجموعة من السيارات على مستوى الأسواق العالمية أن تكون مناسبة للاستخدامات العائلية، والتي تعد من أهم دوافع شراء السيارات الجديدة في الأسواق العالمية

تحرير:محمود نبيل ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

سوبارو كروستك

تسعى العديد من الشركات العالمية لإصدار موديلات جديدة تتناسب مع الاستخدامات العائلية، والتي باتت من أهم العوامل التي تدفع الجمهور في الأسواق العالمية، ولذلك فإن العديد من المصنعين في الوقت الحالي يسعون لإنتاج إصدارات مختلفة على مستوى الاستخدام. وبطبيعة الحال تبقى السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV" واحدة من أهم الطرز التي تتناسب مع الاستخدامات العائلية، وبالأخص الأسر ذات الأعداد القليلة، وهو الأمر الذي يجعل بعض موديلاتها تبدو على رأس خيارات الباحثين عن السيارات العائلية.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع "كارز" المعني بشؤون السيارات مجموعة من الموديلات التي تتناسب مع استخدامات العائلات الصغيرة، والتي قد لا تتلاءم أيضًا مع أعداد الركاب الكثيرة. فورد إسكيب حصلت سيارة الدفع الرباعي المدمجة من فورد من طراز عام 2017 بمكانة بارزة في الأسواق العالمية من خلال التصميم الخارجي