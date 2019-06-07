ضربة قوية لجهود رئيس وزراء إثيوبيا للوساطة في السودان

على الرغم من الآمال التي يحملها آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، في أن تنجح جهوده في الوساطة بين طرفي الأزمة في السودان -المجلس العسكري الحاكم، وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير-، خلال زيارته السريعة للخرطوم اليوم، والتي تستمر لمدة 24 ساعة فقط، من أجل التوفيق بين المتخاصمين ومحاولة الوصول إلى نقطة تلاقي لإعادة المفاوضات على تسليم السلطة وخريطة المستقبل في السودان، والتي توقفت بعد أحداث فض اعتصام القيادة، الدامية، إلا أن تلك الجهود تلقت ضربة مبكرة بعد مرور أقل من ساعتين على وصوله مطار الخرطوم ولقائه بالفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس.
الضربة جاء من الطرف الثاني في الأزمة، والذي أبدى تشددا واضحا تجاه مبادرة رئيس الوزراء الإثيوبي، إذ أعلن مدني عباس القيادي بقوى الحرية والتغيير، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، رفض التحالف الذي يضم المعارضة، أي تفاوض مع المجلس العسكري، قائلا: "مبدأ التفاوض مرفوض وغير مطروح حاليا". وقال "نتفهم الحرص
الضربة جاء من الطرف الثاني في الأزمة، والذي أبدى تشددا واضحا تجاه مبادرة رئيس الوزراء الإثيوبي، إذ أعلن مدني عباس القيادي بقوى الحرية والتغيير، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، رفض التحالف الذي يضم المعارضة، أي تفاوض مع المجلس العسكري، قائلا: "مبدأ التفاوض مرفوض وغير مطروح حاليا".
وقال "نتفهم الحرص الإثيوبي على سلامة السودان واستقراره، فهي جارة قريبة، ما يحدث في السودان يؤثر وتتأثر به كل دول الإقليم، وفي مقدمتها إثيوبيا"، معتبرا في الوقت ذاته زيارة آبي أحمد، أنها "فرصة، لكي يستمع قادة الإقليم لما يحدث في السودان من "الحرية والتغيير"، خاصة فض اعتصام القيادة، وتوضيح رؤيتنا لعملية الانتقال إلى سلطة مدنية، مكررا تشديده على عدم العودة للتفاوض.
وأضاف عباس، أنه لا يمكن أن يكون المجلس العسكري جزءا من معادلة الحل لأزمة "اختلاقها هو" - في إشارة إلى فض الاعتصام-، مؤكدا أن الدور الوحيد الذي يمكن أن يلعبه المجلس العسكري في الفترة المقبلة، هو "تسليم السلطة إلى المدنيين".
وشدد القيادي بقوى الحرية والتغيير، على أن انزلاق السودان نحو العنف، "لن يكون من طرف قوى المعارضة فهي جهة غير مسلحة، وتتبنى السلمية"، وأضاف أن "هناك شروطا أساسية من أجل استقرار الحياة في السودان، لا من أجل التفاوض، تتفق مع متطلبات المجتمع الدولي، وهي نقل السلطة إلى المدنيين".
ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي اليوم، إلى الخرطوم، في زيارة تستغرق يوم واحد فقط، من أجل بدء مهمتة في التوفيق بين المتخاصمين، بعقد سلسلة من الاجتماعات تنطلق بلقاءات مع قادة المجلس العسكري، ثم قيادت قوى الحرية والتغيير الممثلة للاحتجاجات في الشارع، بحسب "فرانس برس"، (المزيد)