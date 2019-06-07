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ضربة قوية لجهود رئيس وزراء إثيوبيا للوساطة في السودان

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م
آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي
آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي
على الرغم من الآمال التي يحملها آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، في أن تنجح جهوده في الوساطة بين طرفي الأزمة في السودان -المجلس العسكري الحاكم، وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير-، خلال زيارته السريعة للخرطوم اليوم، والتي تستمر لمدة 24 ساعة فقط، من أجل التوفيق بين المتخاصمين ومحاولة الوصول إلى نقطة تلاقي لإعادة المفاوضات على تسليم السلطة وخريطة المستقبل في السودان، والتي توقفت بعد أحداث فض اعتصام القيادة، الدامية، إلا أن تلك الجهود تلقت ضربة مبكرة بعد مرور أقل من ساعتين على وصوله مطار الخرطوم ولقائه بالفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس.
الضربة جاء من الطرف الثاني في الأزمة، والذي أبدى تشددا واضحا تجاه مبادرة رئيس الوزراء الإثيوبي، إذ أعلن مدني عباس القيادي بقوى الحرية والتغيير، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، رفض التحالف الذي يضم المعارضة، أي تفاوض مع المجلس العسكري، قائلا: "مبدأ التفاوض مرفوض وغير مطروح حاليا". وقال "نتفهم الحرص
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ناقلة-بترول

تخريب سفن الخليج.. الإمارات تتهم «دولة» بعد تحقيق ثلاثي

أبلغت الإمارات العربية المتحدة أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس الخميس، بأن الهجمات التي تعرضت لها أربع ناقلات قبالة ساحلها يوم 12 مايو الماضي تحمل بصمات عملية معقدة ومنسقة تقف وراءها دولة على الأرجح. وذكرت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم، أن وثيقة الإفادة التي قدمتها "الإمارات والسعودية والنرويج" إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، لم تتطرق الدول الثلاث إلى الجهة التي تعتقد أنها تقف وراء الهجمات ولم تذكر إيران التي تتهمها الولايات المتحدة بالمسؤولية المباشرة عنها.
أبي أحمد-رئيس-وزراء-إثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا في السودان.. وساطة تبدأ من العسكري

مع تأزم الأوضاع في السودان، قرر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن يجري محاولة يمارس من خلالها دورا محوريا في تحويل الأوضاع على الأرض، بأن يطرح نفسه وسيطا بين الفرقاء في الخرطوم، وتحديدا المجلس العسكري الحاكم برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقادة الحركة الاحتجاجية وخصوصا قوى الحرية والتغيير، في محاولة لتسوية النزاع المحتدم بين الطرفين، والذي وصل ذروته مع الأحداث الدامية التي صاحبت فض اعتصام القيادة فجر الإثنين الماضي، بالقوة، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، وتوقفت. المفاوضات بين السلطة والمعارضة بشأن انتقال ال
مظاهرات-الجزائر (1)

حجم التنازلات يحدد فرص التوافق الوطني بالجزائر

لم يفقد الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح، الأمل في أن تنجح محاولات التهدئة في تجنيب الجزائر مزيدا من التخبط السياسي، وترجيح الحكمة لتجاوز الأزمة الراهنة في البلاد، لا سيما أن دعوات التظاهر والحراك لا تزال رافضة للشكل السياسي الحالي. وشهد خطاب ابن صالح، أمس الخميس، محاولة جادة من أجل تجنيب البلاد مزيدا من التوترات، إذ دعا المجتمع المدني إلى حوار توافقي بشأن تنظيم انتخابات رئاسية خلال أقرب فرصة، متناسيًا صعوبة إجراء انتخابات مطلع الشهر المقبل.
الطيران التركي

ليبيا تُدمر طائرة تركية «مسيرة» في مطار معيتيقة

أفادت "سكاي نيوز عربية" فجر الجمعة، أن قوات سلاح الجو استهدفت ودمرت طيارة تركية مسيرة بالقسم العسكري بمطار معيتيقة وهي الثانية خلال يومين، بحسب شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي. وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أن سلاح الجو الليبي أغار على القسم العسكري بقاعدة معيتيقة ودمرت الطائرة التركية بالقرب من الدُشم العسكرية. وتعد هذه الواقعة هي الثانية، خلال أقل من 24 ساعة داخل مطار معيتيقة في طرابلس. وأعلن الجيش الليبي تدمير الطائرة تركية بعد إغارتها على قوات تابعة له، ومحاولتها الهبوط بمدرج قاعدة معيتيقة العسكري الذي انطلقت منه.
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مظاهرات-السودان

لجنة أطباء السودان: 13 شهيدا في فض الاعتصام حتى الآن

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد الشهداء جراء فض اعتصام القيادة بالخرطوم، فجر اليوم الإثنين، إلى 13 شهيدا، بينهم طفل 8 سنوات، ووصول عدد المصابين إلى أكثر من 116 شخصا، حتى الآن، في مستشفيات العاصمة، وقالت قوى الحرية والتغيير، إن الاعتصام السلمي في منطقة قيادة الجيش بوسط العاصمة الخرطوم، تم فضه بالكامل، واصفة ما حدث بـ"الجريمة"، محملة قوات الدعم السريع والجيش المسؤولية، مشيرة إلى أنها لم تتمكن حتى الآن، من إجلاء الضحايا من مقر الاعتصام، كما أعلنت وقف الاتصالات والتفاوض مع المجلس العسكري الحاكم، فيما يتعلق بعملية نقل السلطة.
مظاهرات-السودان

الحرية والتغيير بالسودان: فض الاعتصام بالكامل جريمة

قالت قوى الحرية والتغيير في السودان، إن الاعتصام السلمي في منطقة قيادة الجيش بوسط العاصمة الخرطوم، تم فضه بالكامل، فجر اليوم الإثنين، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المعتصمين بين قتلى وجرحى، ووصفت القوى الثائرة، عملية الفض بـ"الجريمة"، متهمة قوات الدعم السريع والجيش بالمسؤولية، مشيرة إلى أنها لم تتمكن حتى الآن، من إجلاء الضحايا من مقر الاعتصام.، وأعلنت القوى السودانية المعارضة وقف الاتصالات والتفاوض مع المجلس العسكري الحاكم، فيما يتعلق بعملية نقل السلطة.
سامح-شكرى (1)

رحم الله الشهداء.. أول تعليق من مصر على فض اعتصام السودان

علقت مصر على الأحداث التي يشهدها السودان منذ فجر اليوم، والتي أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين من المواطنين، في أعقاب اقتحام قوة من الجيش مقر اعتصام القيادة في الخرطوم، إذ أكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن القاهرة، تتابع ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع على الساحة السودانية والأحداث الأخيرة وتداعياتها، معربة عن مواساة مصر لأسر الشهداء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.، كما شدد البيان، على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس والعودة إلى مائدة المفاوضات والحوار بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني.
السودان - مطار الخرطوم

توقف جميع الرحلات الجوية في مطار الخرطوم

أعلن تجمع الطيارين السودانيين، العصيان المدني الشامل دون استثناء لأي رحلات جوية، بالتزامن مع تقارير إعلامية تفيد بتوقف الرحلال الجوية في مطار الخرطوم، وذلك استجابة لدعوة قوى الحرية والتغيير، بإعلان العصيان المدني الشامل في كل أنحاء البلاد، بهدف إسقاط المجلس لعسكري الانتقالي، في أعقاب اقتحام مقر الاعتصام، المستقر في محيط قيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم، منذ رحيل الرئيس المعزول عمر البشير،، ومحاولة قوات التدخل السريع فضه بالقوة فجر اليوم، ما أسفر عن سقوط 12 قتيلا على الأقل، بحسب تقارير طبية غير رسمية.
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