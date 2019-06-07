نادال إلى نهائي رولان جاروس بالتغلب على فيدرر

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م

رافائيل نادال

تغلب النجم الإسباني رافائيل نادال على غريمه السويسرى روجر فيدرر في نصف نهائي رولان جاروس، بثلاث مجموعات دون رد بواقع (6-3) و(6-4) و (6-2)، ليتأهل إلى المباراة النهائية، إذ ينتظر مواجهة الفائز من مواجهة بطل العالم نوفاك ديوكوفيتش ووصيف نسخة العام الماضي دومينيك ثيم، ويتطلع نادال للتتويج باللقب الـ12 في مسيرته الاحترافية برولان جاروس، والثالث على التوالي بعد عامي 2017 و2018، ليواصل نادال صحوته بعد أن توج منذ أيام بلقبه الأول في الموسم، الذي أتى في بطولة روما للأساتذة.

ولم يسبق وأن خسر نادال من قبل في نصف نهائي أو في المباراة النهائية لبطولة رولان جاروس طوال مسيرته الإحترافية، حيث تعرض لهزيمتين فقط طوال مسيرته كانتا أمام روبن سودرلينج في الدور الرابع من عام 2009 وأمام نوفاك ديوكوفيتش في ربع نهائي عام 2015. ويبحث نادال عن التتويج بلقبه الـ18 في بطولات الجراند سلام،