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منها لادا نيفا.. سيارات روسية أبهرت العالم

تمتلك صناعة السيارات الروسية العديد من الموديلات التي استطاعت تقديم الجديد في الأسواق العالمية، حتى وإن كانت لم تعد ذات انتشار واسع في الوقت الحالي دوليًّا
تحرير:محمود نبيل ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
لادا
لادا
على الرغم من أن السيارات الروسية لم يعد لها انتشار واسع على مستوى الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، فإن تلك الصناعة استطاعت أن تظهر للعالم العشرات من السيارات التي كانت ذات انتشار واسع على مستوى الأسواق العالمية. واستطاعت الشركات الروسية أن تطرح موديلات جديدة رائعة على مستوى الأسواق العالمية، من بينها لادا نيفا، والتي كانت لها شهرة كبيرة في مصر وعدد من الأسواق، إلا أن بعض الأجيال الجديدة قد لا تعرف عن صناعة الروسية الكثير في الوقت الحالي، خاصة مع زيادة أعداد السيارات العالمية.
وفي هذا السياق، استعرضت مجلة "هوت كارز" مجموعة من أفضل السيارات الروسية التي غزت العالم على مدى تاريخ طويل من الصناعة. لادا نيفا تعد لادا نيفا سيارة سوفيتية مفضلة تم إنتاجها منذ عام 1977، وهي مخصصة للسير على الطرق الوعرة، وتستطيع تقديم أداء جيد في المناطق البرية، وغالبًا ما توصف بأنها مزيج بين لاند
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