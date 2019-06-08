منها لادا نيفا.. سيارات روسية أبهرت العالم

تمتلك صناعة السيارات الروسية العديد من الموديلات التي استطاعت تقديم الجديد في الأسواق العالمية، حتى وإن كانت لم تعد ذات انتشار واسع في الوقت الحالي دوليًّا
على الرغم من أن السيارات الروسية لم يعد لها انتشار واسع على مستوى الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، فإن تلك الصناعة استطاعت أن تظهر للعالم العشرات من السيارات التي كانت ذات انتشار واسع على مستوى الأسواق العالمية.
واستطاعت الشركات الروسية أن تطرح موديلات جديدة رائعة على مستوى الأسواق العالمية، من بينها لادا نيفا، والتي كانت لها شهرة كبيرة في مصر وعدد من الأسواق، إلا أن بعض الأجيال الجديدة قد لا تعرف عن صناعة الروسية الكثير في الوقت الحالي، خاصة مع زيادة أعداد السيارات العالمية.
وفي هذا السياق، استعرضت مجلة "هوت كارز" مجموعة من أفضل السيارات الروسية التي غزت العالم على مدى تاريخ طويل من الصناعة.
لادا نيفا
تعد لادا نيفا سيارة سوفيتية مفضلة تم إنتاجها منذ عام 1977، وهي مخصصة للسير على الطرق الوعرة، وتستطيع تقديم أداء جيد في المناطق البرية، وغالبًا ما توصف بأنها مزيج بين لاند
وفي هذا السياق، استعرضت مجلة "هوت كارز" مجموعة من أفضل السيارات الروسية التي غزت العالم على مدى تاريخ طويل من الصناعة.
لادا نيفا
تعد لادا نيفا سيارة سوفيتية مفضلة تم إنتاجها منذ عام 1977، وهي مخصصة للسير على الطرق الوعرة، وتستطيع تقديم أداء جيد في المناطق البرية، وغالبًا ما توصف بأنها مزيج بين لاند روفر ورينو 5.
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ولم تكن نيفا متاحة على الإطلاق إلا بناقل حركة يدوي رباعي أو بخمس سرعات، وخيارات المحرك على مر السنين اقتصرت على محرك بنزين 1600 و1700 و1800 سي سي، أو نسخة تعمل بمحرك الديزل بسعة 1900 سي سي.
سكودا كودياك
على الرغم من أن سكودا ليست معروفة في العديد من الأسواق العالمية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن شركة صناعة السيارات الروسية قد أنشأت لنفسها مكانة واسعة في العديد من الأسواق الآسيوية والأوروبية مؤخرًا.
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لقد أصبحت بسرعة خيارًا أكثر شعبية في جميع أنحاء العالم بفضل الإصدارات الجديدة غير المتوقعة عالية الجودة مثل السيارة الرياضية متعددة الأغراض "SUV" كودياك، وهي موديل ذو سعر جيد مع مجموعة من الخيارات والمحركات التي تقدمها؛ الأمر الذي يجعلها من بين السيارت الشعبية في هذا الطراز الشهير على مستوى الأسواق العالمية.
ليفان 320
كانت إحدى السيارات التي حاولت الاقتراب من ميني كوبر، ولكن ليفان 320، والمعروفة أيضًا باسم ليفان سميلي، هي عبارة عن ضغط فرعي روسي تم إنشاؤه لتقليد ميني كوبر المشهورة.
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وبالنسبة لبقية المهام، تقوم شركة ليفان بإنتاج 320 منذ عام 2009، وتأتي السيارة مزودة بمحرك صغير الحجم سعة 1300 سي سي رباعي الأسطوانات، ويمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 96 ميلا في الساعة، وهو ما يجعلها من بين السيارات التي اجتذبت الجمهور في بعض الأسواق العالمية.
فولجا جاز– 24
تعد سيارة جاز– 24 هي سيارة كلاسيكية من الحقبة السوفيتية كانت تحظى بشعبية كبيرة في روسيا والعديد من الأسواق الدولية على الرغم من كونها باهتة إلى حد ما مقارنة بالسيارات الأخرى في ذلك الوقت.
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وعلى غرار سيارة فورد فالكون، تم بيع سيارة جاز 24 في الفترة من 1970 إلى 1985 كصالون فاخر أصبح بسرعة رمزًا للعائلة السوفييتية، التي انتشرت في بعض الأسواق العالمية خلال فترة إنتاجها.
لادا إكس راي
صُنعت لادا إكس راي من قِبل شركة صناعة السيارات الروسية هي "AvtoVAZ"، وهي كروس مدمج تتمتع بتراث تاريخي من سيارة رينو، حيث بدأ إنتاج إكس راي في عام 2015، وأصبحت السيارة مشهورة داخل وخارج روسيا.
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وعلى عكس الرأي العام أن لادا تنتج سيارات منخفضة الجودة، اقترح العديد من الخبراء، أن السيارة الجديدة يمكن أن تغير وجهة نظر العالم عن الصناعة الروسية، والتي ظلت لسنوات معتمدة فقط على شعبية بعض الموديلات الناجحة مثل نيفا.