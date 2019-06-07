تسريب الصور الأولى من نظام تشغيل هواوي

إن التحدي الأكثر صعوبة سيكون محاولة إنشاء متجر تطبيقات يمكنه تقديم مجموعة تتطابق مع ما يمكن للمستهلكين العثور عليه على الهواتف مع الوصول إلى نظام أندرويد القياسي
منذ اشتعال الأزمات بين شركة هواوي وأمريكا، وقلق المستخدمين حول توقف أجهزتهم، كان من المؤكد أن هواوي لن تصمت طويلًا بعد أن احتلت شركتها مكانة كبيرة، إضافة إلى تحقيق الثقة مع ملايين من المستخدمين حول العالم، فأصبحت منافسة قوية لشركة أبل في وقت قصير.
بدأت في التنويه عن نظامها الجديد الذي عملت عليه منذ سنوات عديدة يسمى "Huawei OS Hongmeng" هونج منج، حيث كان تحت التطوير الفعلي عام 2012، ويدعم هذا النظام الهواتف والكمبيوتر المحمول، وفي الوقت الحالي تم تسريب الصور الأولى لهذا التطبيق، نقلا عن "technave".
نتيجة للحرب التجارية التي ذاع صيتها في الأيام الأخيرة بين هواوي وأمريكا، استعد القائمون على شركة هواوي بنظام جديد يدعى OS في حالة استجابة جوجل لوقف دعمها، فإذا توقفت خدمات جوجل ستخسر هواوي مليارات الدولارات، ومن المعتقد أنها لن تخسر اسمها، فالصين دائمًا تحب التفرد والاستعداد لأي أزمة، في الوقت الحالى
نتيجة للحرب التجارية التي ذاع صيتها في الأيام الأخيرة بين هواوي وأمريكا، استعد القائمون على شركة هواوي بنظام جديد يدعى OS في حالة استجابة جوجل لوقف دعمها، فإذا توقفت خدمات جوجل ستخسر هواوي مليارات الدولارات، ومن المعتقد أنها لن تخسر اسمها، فالصين دائمًا تحب التفرد والاستعداد لأي أزمة، في الوقت الحالى لا نعلم الكثير عن هذا التطبيق، ولا شيئًا عن هويته، ولكن قام شخص بتسريب "إسكرين شوت" لشكل النظام الجديد حيث يحمل بعض الأسماء الرمزية: Ark OS, Huawei Ark Os, Ark, Huawei Ark، نقلًا عن "technave".
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توضح الإسكرين شوت وجود تطبيقين من نظام أندرويد، ولكننا غير متأكدين بشأن إذا كان نظام التشغيل Ark "آرك" سيدعم نظام تشغيل أندرويد أم أنه مجرد واجهة مستخدم قائمة على نظام Android تعمل عليها الشركة، بغض النظر عن هذا، يوجد شيء واحد مؤكد وهو أن نظام تشغيل Ark OS لن يكون لديه متجر Google Play أو تطبيقات جوجل الخاصة، وذلك لأن شركة هواوي ستتوقف عن تلقي ترخيص لخدماتها هذا العام في 19 أغسطس 2019.
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علاوة على ذلك، في الإسكرين شوت التي تم تسريبها، توجد كلمة "Android Green Alliance"، وهي عبارة عن مجموعة تضم شركة هواوي وشركات صينية أخرى على سبيل المثال Tencent وAlibaba، والغرض من المجموعة هو إنشاء وتطوير تطبيقات لنظام الأندرويد، من الواضح أن شركة هواوي تعلمت الدرس وقررت الاستعانة فقط بشركات صينية وعدم الاعتماد مرة أخرى على أي شركة أخرى.
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قال المسؤولون التنفيذيون السابقون إن التحدي الأكثر صعوبة سيكون محاولة إنشاء متجر تطبيقات يمكنه تقديم مجموعة يمكن أن تتطابق مع ما يمكن للمستهلكين العثور عليه على الهواتف مع الوصول إلى نظام أندرويد القياسي.
يعني تحرك جوجل لمنع هواوي من استخدام إصدارها من أندرويد أن الشركة لن تتمكن من الوصول إلى متجر جوجل بلاي الشهير في عملاق البحث أو أي من تطبيقات جوجل الخاصة. هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لشركة هواوي، لأن تطبيقات بحث جوجل ويوتيوب وجي ميل وخرائط جوجل هي من بين التطبيقات الأكثر شعبية على أجهزة أندرويد، لذا قررت الشركة اتخاذ إجراءاتها في سرية حتى تتغلب على هذه المشكلة، دون اهتزاز اسمها في الأسواق.
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ووفقًا للرئيس التنفيذي لشركة Huawei Consumer، فإن نظام تشغيل آرك OS، كان يعتبر قيد التطوير بالفعل، كما أفادت التقارير الناتجة عن WinFuture أيضًا إن هواوي قدمت واحدا آخر في مارس.
وفقًا لريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لشركة Huawei Consumer ، فإن Ark OS كان قيد التطوير بالفعل منذ عام 2012. وقد أبلغ WinFuture أيضًا أن Huawei قدمت واحدة أخرى في مارس، وما زال الجميع في حالة انتظار للشكل النهائي للتطبيق، وهل سيظل يحمل هذا الاسم، أم سيتغير اسمه من أجل الترويج له بطريقة سهلة.
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