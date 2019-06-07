تسريب الصور الأولى من نظام تشغيل هواوي

إن التحدي الأكثر صعوبة سيكون محاولة إنشاء متجر تطبيقات يمكنه تقديم مجموعة تتطابق مع ما يمكن للمستهلكين العثور عليه على الهواتف مع الوصول إلى نظام أندرويد القياسي

تحرير:إسراء سليمان ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

نظام تشغيل هواوي

منذ اشتعال الأزمات بين شركة هواوي وأمريكا، وقلق المستخدمين حول توقف أجهزتهم، كان من المؤكد أن هواوي لن تصمت طويلًا بعد أن احتلت شركتها مكانة كبيرة، إضافة إلى تحقيق الثقة مع ملايين من المستخدمين حول العالم، فأصبحت منافسة قوية لشركة أبل في وقت قصير. بدأت في التنويه عن نظامها الجديد الذي عملت عليه منذ سنوات عديدة يسمى "Huawei OS Hongmeng" هونج منج، حيث كان تحت التطوير الفعلي عام 2012، ويدعم هذا النظام الهواتف والكمبيوتر المحمول، وفي الوقت الحالي تم تسريب الصور الأولى لهذا التطبيق، نقلا عن "technave".

نتيجة للحرب التجارية التي ذاع صيتها في الأيام الأخيرة بين هواوي وأمريكا، استعد القائمون على شركة هواوي بنظام جديد يدعى OS في حالة استجابة جوجل لوقف دعمها، فإذا توقفت خدمات جوجل ستخسر هواوي مليارات الدولارات، ومن المعتقد أنها لن تخسر اسمها، فالصين دائمًا تحب التفرد والاستعداد لأي أزمة، في الوقت الحالى