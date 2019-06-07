«سموم» الإسكندرية: 125 حالة تسمم في العيد

تحرير:محمد مجلي ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٧ م

صورة أرشيفية

استقبل مركز السموم بكلية الطب بجامعة الإسكندرية، 125 حالة تسمم خلال 4 أيام، بينها 5 حالات انتحار، وذلك منذ آخر أيام رمضان وحتى اليوم الثالث من العيد، بواقع 38 حالة تسمم غذائي خلال آخر أيام رمضان، و87 حالة خلال أيام منذ بدء عيد الفطر. وقالت الدكتورة مها غنيم، مدير مركز السموم، إن المركز مارس عمله خلال فترة العيد، وتم رفع درجة الطوارئ بكل أقسام المركز تحسبا لاستقبال الحالات الطارئة، مشيرة إلى ارتفاع أعداد حالات التسمم منذ آخر أيام رمضان، الذي استقبل فيه المركز 38 حالة عقب الإفطار.

وأضافت مدير المركز خلال تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه تم استقبال 87 حالة تسمم نتيجة تناول وجبات غذائية فاسدة منذ اليوم الأول لعيد الفطر، وأن المركز استقبل نحو 5 حالات انتحار، بينها حالة انتحار بقرص الغلة و4 حالات تناولوا سم الفئران. وأكدت "غنيم" أنه من بين حالات التسمم التي استقبلها المركز 12 حالة نتيجة