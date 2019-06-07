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«سموم» الإسكندرية: 125 حالة تسمم في العيد

تحرير:محمد مجلي ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٧ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
استقبل مركز السموم بكلية الطب بجامعة الإسكندرية، 125 حالة تسمم خلال 4 أيام، بينها 5 حالات انتحار، وذلك منذ آخر أيام رمضان وحتى اليوم الثالث من العيد، بواقع 38 حالة تسمم غذائي خلال آخر أيام رمضان، و87 حالة خلال أيام منذ بدء عيد الفطر. وقالت الدكتورة مها غنيم، مدير مركز السموم، إن المركز مارس عمله خلال فترة العيد، وتم رفع درجة الطوارئ بكل أقسام المركز تحسبا لاستقبال الحالات الطارئة، مشيرة إلى ارتفاع أعداد حالات التسمم منذ آخر أيام رمضان، الذي استقبل فيه المركز 38 حالة عقب الإفطار.
وأضافت مدير المركز خلال تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه تم استقبال 87 حالة تسمم نتيجة تناول وجبات غذائية فاسدة منذ اليوم الأول لعيد الفطر، وأن المركز استقبل نحو 5 حالات انتحار، بينها حالة انتحار بقرص الغلة و4 حالات تناولوا سم الفئران. وأكدت "غنيم" أنه من بين حالات التسمم التي استقبلها المركز 12 حالة نتيجة
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ندوة عن قانون الجمعيات الاهلية تصوير دعاء (4)

رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: قريبا إصدار قانون جديد

«قانون جديد وليس تعديل»، هكذا أوضح دكتور طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية في مصر، بشأن الحوار المجتمعي الذي أجري على قانون الجمعيات الأهلية، الذي أقره مجلس النواب، وأعاده رئيس الجمهورية مرة أخرى للتداول والنقاش وإجراء تعديلات عليه، بعدما لاقى رفض من قطاعات مختلفة. وأضاف عبد القوي أنه بعد المناقشات وإجراء جلسات حوار مجتمعي موسعة تم الأخذ بالمقترحات التي جاءت من خلالها تم إعداد مشروع قانون من قبل اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء وتم عرضه على مجلس الوزراء.
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نائب رئيس الامتحانات: لجان تصحيح الثانوية العامة تبدأ الإثنين المقبل

قبل ساعات من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، تفقد خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، اليوم الجمعة، كنترول السعيدية في محافظة الجيزة للاطمئنان على تجهيز الكنترول، وتفقد التجهيزات النهائية لبدء اعمال التقدير لامتحانات الثانوية العامة، مؤكدا في تصريح خاص، أن مقار تقدير الدرجات "لجان التصحيح" مستعدة لبدء تصحيح كراسات امتحانات مادة اللغة العربية للثانوية العامة بدءا من الإثنين المقبل.
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مصر للطيران تلغي 3 رحلات متجهة للسودان

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، إلغاء 3 رحلات أرقام MS 853 وMS 855 وMS 857، المتجهة مساء اليوم وصباح وظهر غدا السبت، من مطار القاهرة إلى الخرطوم، موضحة أنه على عملائها المسافرين على هذه الرحلات بمراجعة خدمة "الكول سنتر" على رقمي 1717 من أي موبايل أو 090070000 من أي خط أرضي؛ لمعرفة المزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، اجتمع أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، للمرة الثانية، وذلك بعد انتهاء اجتماعه مع قوى "الحرية والتغيير".
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم تكشف مصير امتحانات الثانوية العامة في العريش

كشف خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، عن أنه لا يوجد تأجيل لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء، لافتا إلى أن اللجان مؤمنة بالكامل من قبل القوات المسلحة وقوات الداخلية. وأشار "عبد الحكم" في تصريح خاص لـ"التحرير" إلى أن مراكز توزيع الأسئلة مؤمنة تأمينا مشددا من قبل القوات المسلحة والشرطة، مستبعدا حدوث تسريب أو أي أعمال تخريبية من شأنها الإخلال بالعملية الامتحانية نتيجة ما يحدث من أعمال إرهابية بالمنطقة.
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«علاج على نفقة الدولة» بـ36 مليون جنيه في الإسكندرية

قال الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن إجمالى قيمة قرارات العلاج على نفقة الدولة التي تم سدادها من وزارة الصحة للمستشفيات التابعة لمديرية ومستشفيات جامعة الإسكندرية والمستشفيات العسكرية والمراكز والمستشفيات الخاصة خلال الربع الأول من عام 2019 بلغ أكثر من 36 مليون جنيه. وأوضح أن هذه المبالغ تسددها وزارة الصحة لتغطية تكاليف مرضى الأمراض المزمنة والعمليات الجراحية والعناية المركزة والغسيل الكلوي ممن لا تشملهم مظلة التأمين الصحى حاليا، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ لا يشمل ما تم سداده من وزارة الصحة لـ7 مستشفيات تتبع الوزارة مباشرة.
اعتماد-نتيجة-إعدادية-الإسكندرية (2)

البنات تفوقن.. اعتماد نتيجة إعدادية الإسكندرية

قال مصطفى العجمي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اعتمد اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وذلك بنسبة نجاح بلغت 84,2%، وأظهرت النتائج تفوق البنات على البنين حيث بلغت نسبة نجاح البنين 81,8% بينما كانت نسبة نجاح بين البنات 86,8% فيما بلغ عدد الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية 32 طالب وطالبة من بينهم 8 طلاب حاصلين على الدرجات النهائية، ومن المقرر إعلانها بالمدارس تباعاً.
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«نقل الإسكندرية» تطالب بتشريع لفصل المدمنين

طالبت الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، باستصدار تشريع يسمح للهيئة بفصل ما يثبت تعاطيه للمواد المخدرة. وقال محمد زكريا معاون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، إن صدور هذا التشريع سيسمح بإبعاد العناصر الفاسدة ومنع تأثيرها السلبي على زملائها في العمل، لأن استمرار متعاطي المخدرات في العمل سيؤثر على جودته ويتسبب في مشكلات كثيرة، كما أن متعاطي المخدرات في هذه الحالة يمكن أن يتوقف عن التعاطي ويعالج من الإدمان، مضيفا: "نريد عنصر يفيد الهيئة ومنظومة العمل".
قطار-اسوان

تعرف على مواعيد القطارات الإضافية في عيد الفطر

أعلنت هيئة سكك حديد مصر عن استعدادها لتشغيل عدد من القطارات الإضافية بمناسبة عيد الفطر المبارك. وذكر المهندس حسين الرشيدي رئيس مجلس إدارة المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، أنه تم الاستعداد لمواجهة كثافة الحجز على القطارات بمناسبة أعياد الفطر المبارك، إذ تقرر الدفع بقطارات إضافية اعتبارا من 28 مايو الجاري لخدمة رحلات المواطنين من "القاهرة والإسكندرية إلى صعيد مصر"، معلنا أنه سيتم إضافة 6 قطارات إسباني بعربات أولى وثانية مكيفة بقطارات خطوط "القاهرة - أسوان" والعكس طوال الفترة المقبلة.
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