رياضة

نجم دجلة خناقة الأهلي والزمالك وبيراميدز القادمة

يقدم محمد عبد العاطي مستوى فنيا متميزا مع فريق دجلة بالموسم الحالي، حيث يعتبر رمانة ميزان الفريق، ويجيد تقديم أداء الواجبات الدفاعية والهجومية في منطقة وسط الملعب
تحرير:كريم مليم ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ م
محمد عبد العاطي - وادي دجلة
محمد عبد العاطي - وادي دجلة
علم «التحرير» أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات خلال الساعات الماضية مع محمد عبد العاطي، لاعب خط وسط فريق وادي دجلة، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خصوصًا بعد وجود موافقة مبدئية من جانب مجلس إدارة وادي دجلة، برئاسة ماجد سامي، على انتقال اللاعب لصفوف القلعة الحمراء، كما أن إدارة دجلة تفكر في استغلال عرض الأهلي لعبد العاطي، لطلب الحصول على خدمات هشام محمد لاعب وسط الفريق الأحمر، ضمن الصفقة، وإغراء اللاعب بفرصة المشاركة في ظل ابتعاده عن التشكيل الأساسي في الفترة الماضية.
الأهلي لن يمانع في دخول هشام محمد، في الصفقة خصوصًا أنه لا يشارك في الفترة الأخيرة تحت قيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، الذي يفضل الثنائي حمدي فتحي وعمرو السولية، علاوة على أن هشام يفكر بجدية، في الرحيل عن القلعة الحمراء، خلال انتقالات الصيف، في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني. هشام محمد الذي انتقل
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الأهلي يوضح موقفه من رحيل محمد هاني

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وادي دجلة يعلن تجديد عقد مدربه تاكيس جوناس

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عبد المنصف يعلق على تفويت المباراة للزمالك

رد محمد عبدالمنصف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، ، على ما أثير حول تسببه في خسارة فريقه أمام نظيره الزمالك، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين قي إطار منافسات الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر برنامج كورة كل يوم، قائلًا: "" لست حارسا صغيرا لكي أفكر في تفويت مباراة لفريق منافس، لم ولن أستفيد من خلاله بشيء، تاريخي أكبر من الرد على هذه الأحاديث، لم أرغب في الظهور بمستوى سيء، في مباراة هامة مثل الزمالك يتابعها جهاز منتخب مصر.
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إصابة الونش بكسر في الأنف.. والزمالك راحة اليوم

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات، الجمعة، وذلك بعد الفوز الذي حققه، مساء الخميس، على نظيره وادي دجلة، بهدفين لهدف، تقدم الفارس الأبيض عن طريق عمر السعيد، وأضاف محمود علاء، الهدف الثاني من ركلة جزاء، فيما أحرز هدف الغزلان، محمد هلال، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، على أن يستأنف الفارس الأبيض تدريباته غدا السبت استعدادًا لمواجهة الداخلية، المقررة إقامتها الأحد المقبل.
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بعد فوز الزمالك.. تعرف على جدول ترتيب الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، تقدم الفارس الأبيض عن طريق عمر السعيد، وأضاف محمود علاء، الهدف الثاني من ركلة جزاء، فيما أحرز هدف وادي دجلة، محمد هلال، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد الغزلان عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.
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