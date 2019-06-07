نجم دجلة خناقة الأهلي والزمالك وبيراميدز القادمة

يقدم محمد عبد العاطي مستوى فنيا متميزا مع فريق دجلة بالموسم الحالي، حيث يعتبر رمانة ميزان الفريق، ويجيد تقديم أداء الواجبات الدفاعية والهجومية في منطقة وسط الملعب
علم «التحرير» أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات خلال الساعات الماضية مع محمد عبد العاطي، لاعب خط وسط فريق وادي دجلة، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خصوصًا بعد وجود موافقة مبدئية من جانب مجلس إدارة وادي دجلة، برئاسة ماجد سامي، على انتقال اللاعب لصفوف القلعة الحمراء، كما أن إدارة دجلة تفكر في استغلال عرض الأهلي لعبد العاطي، لطلب الحصول على خدمات هشام محمد لاعب وسط الفريق الأحمر، ضمن الصفقة، وإغراء اللاعب بفرصة المشاركة في ظل ابتعاده عن التشكيل الأساسي في الفترة الماضية.
الأهلي لن يمانع في دخول هشام محمد، في الصفقة خصوصًا أنه لا يشارك في الفترة الأخيرة تحت قيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، الذي يفضل الثنائي حمدي فتحي وعمرو السولية، علاوة على أن هشام يفكر بجدية، في الرحيل عن القلعة الحمراء، خلال انتقالات الصيف، في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني.
هشام محمد الذي انتقل
الأهلي لن يمانع في دخول هشام محمد
، في الصفقة خصوصًا أنه لا يشارك في الفترة الأخيرة تحت قيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، الذي يفضل الثنائي حمدي فتحي وعمرو السولية، علاوة على أن هشام يفكر بجدية، في الرحيل عن القلعة الحمراء، خلال انتقالات الصيف، في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني.
هشام محمد الذي انتقل إلى الأهلي من صفوف مصر للمقاصة
، منذ موسمين، تلقى اتصالات من إدارة المقاولون العرب، لجس نبضه بشأن الانتقال لصفوف الذئاب، في الموسم الجديد، حيث يرغب عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون، في الحصول على خدمات اللاعب، علمًا بأن هشام لم يحسم موقفه بعد من عرض المقاولون
، لا سيما مع وجود اهتمام من بعض الأندية الأخرى بضمه.
محمد عبد العاطي على رادار نادي الزمالك أيضًا، حيث تم جس نبض اللاعب وإدارة دجلة بشأن الحصول على خدماته، كما يرغب اللاعب في معرفة موقف إدارة النادي في قرار بيعه، بجانب معرفة موقف أبناء ميت عقبة
بالتعاقد معه خاصة أنه يرغب في التعاقد معه ولكن لم تحصل أي اتصالات رسمية.
وأكد مصدر داخل الجهاز الفني لوادي دجلة أن محمد عبد العاطي صاحب الـ23 عامًا، لا يرغب في الرحيل حاليا، وفي حالة وجود عرضين من الأهلي والزمالك فإنه يفضل الانتقال للأبيض ولكن كل شيء قابل للتغيير بحسب العروض التي سيتلقاها.
محمد عبد الواحد
مدرب وادي دجلة، قدم محمد عبد العاطي لمسئولي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي ولكن لم تحدث أي اتصالات من مسؤولي الزمالك.
بيراميدز يراقب
محمد عبد العاطي لم ينل اهتمام الأهلي والزمالك فقط، بل يتابع مسؤولو نادي بيراميدز نجم وادي دجلة، الذي ظهر بمستوى طيب في الفترة الأخيرة من أجل التعاقد معه، حيث طالب مسؤولي نادي بيراميدز من الأرجنتيني رامون دياز
المدير الفني السابق للفريق، منه تكليف الجهاز المعاون بمتابعة أداء اللاعب وتقديم تقرير شامل عنه، خاصة أن اللاعب صغير السن وتألق بشكل لافت في الفترة الأخيرة بالدوري المصري.
ونفى مسؤولو نادي وادي دجلة الأنباء التي ترددت، عن وجود مفاوضات بين الزمالك ومحمد عبد العاطي، بخصوص انتقاله إلى القلعة البيضاء
في الموسم المقبل، حيث أكد مصدر داخل جهاز الكرة بنادي وادي دجلة، أن إدارة النادي لم تتلق أي عروض بخصوص التعاقد مع عبد العاطي من جانب الزمالك.
وأشار إلى أن فكرة رحيل عبد العاطي غير مطروحة في الوقت الراهن بسبب تمسك اليوناني تاكيس جونياس ببقاء العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق، في ظل عدم وجود بديل له في وسط الملعب.
ويقدم عبد العاطي مستوى فنيا متميزا مع فريق دجلة بالموسم الحالي، حيث يعتبر رمانة ميزان الفريق، ويجيد تقديم أداء الواجبات الدفاعية والهجومية في منطقة وسط الملعب، علمًا بأنه يستطيع اللعب في أكثر من مركز بوسط الملعب.
عبد العاطي
الذي ولد في الخامس من سبتمبر 1995، صاحب القدم اليسرى، لعب هذا الموسم في الدوري 22 مباراة، لم يسجل خلالها أي هدف، فيما صنع هدفين أمام حرس الحدود والإنتاج الحربي، وتلقى 6 بطاقات صفراء، وشارك في 65% من إجمالي عدد دقائق الفريق، وبدأ بشكل أساسي في 65% من المواجهات.
وفي مسابقة كأس مصر، خاض محمد عبد العاطي، مواجهتين بشكل أساسي، الأولى أمام الجونة ولعب خلالها كجناح أيسر، والثانية أمام مصر للمقاصة وشارك خلالها كعب خط وسط (بوكس تو بوكس).
وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكيس جونياس
، احتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 40 نقطة، بعد أن خاض 34 مباراة، فاز 10 وتعادل 10 وخسر 14، وسجل الفريق 41 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 47 هدفًا.