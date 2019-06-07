نجم دجلة خناقة الأهلي والزمالك وبيراميدز القادمة

يقدم محمد عبد العاطي مستوى فنيا متميزا مع فريق دجلة بالموسم الحالي، حيث يعتبر رمانة ميزان الفريق، ويجيد تقديم أداء الواجبات الدفاعية والهجومية في منطقة وسط الملعب

تحرير:كريم مليم ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ م

محمد عبد العاطي - وادي دجلة

علم «التحرير» أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات خلال الساعات الماضية مع محمد عبد العاطي، لاعب خط وسط فريق وادي دجلة، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خصوصًا بعد وجود موافقة مبدئية من جانب مجلس إدارة وادي دجلة، برئاسة ماجد سامي، على انتقال اللاعب لصفوف القلعة الحمراء، كما أن إدارة دجلة تفكر في استغلال عرض الأهلي لعبد العاطي، لطلب الحصول على خدمات هشام محمد لاعب وسط الفريق الأحمر، ضمن الصفقة، وإغراء اللاعب بفرصة المشاركة في ظل ابتعاده عن التشكيل الأساسي في الفترة الماضية.

الأهلي لن يمانع في دخول هشام محمد، في الصفقة خصوصًا أنه لا يشارك في الفترة الأخيرة تحت قيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، الذي يفضل الثنائي حمدي فتحي وعمرو السولية، علاوة على أن هشام يفكر بجدية، في الرحيل عن القلعة الحمراء، خلال انتقالات الصيف، في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني. هشام محمد الذي انتقل