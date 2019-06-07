مؤسس شركة ARM يعترف: حظر هواوي أضراره جسيمة علينا

تحرير:أحمد البرماوي ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

مؤسس شركة ARm

في ظل الحظر الذي فرضته الحكومة الأمريكية على الشركات الأمريكية بعدم التعامل مع شركة هواوي الصينية، الذي نتج عنه عدم استخدام أي تكنولوجيا مقدمة من الشركات الأمريكية، أجرت جريدة "Daily Mail" حوارا خاصا مع "هيرمان هوزر"، الشريك المؤسس لشركة ARM، حيث أكد "هوزر" أن حظر التعامل مع شركة هواوي الصينية سيؤدي إلى أضرار جسيمة ستقع على شركة ARM، وقال أيضاً إن أمريكا ليس لديها دليل قاطع على مزاعمها أن شركة هواوي الصينية تقوم بالتجسس على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال منتجاتها سواء كانت المعدات الشبكية أو الأجهزة الذكية.

وأضاف هوزر: "بما أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على حظر التعامل مع شركة هواوي الصينية، فيمكن أن تحظر أي شركة أخرى". وتعد شركة ARM شركة إنجليزية متخصصة في تصميم رقاقات الأجهزة الذكية، كما أن الشركة لديها العديد من براءات الاختراع في الولايات المتحدة، حيث إن الحظر يمثل للشركة عدم توفير أي من الرقاقات