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مؤسس شركة ARM يعترف: حظر هواوي أضراره جسيمة علينا

تحرير:أحمد البرماوي ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
مؤسس شركة ARm
مؤسس شركة ARm
في ظل الحظر الذي فرضته الحكومة الأمريكية على الشركات الأمريكية بعدم التعامل مع شركة هواوي الصينية، الذي نتج عنه عدم استخدام أي تكنولوجيا مقدمة من الشركات الأمريكية، أجرت جريدة "Daily Mail" حوارا خاصا مع "هيرمان هوزر"، الشريك المؤسس لشركة ARM، حيث أكد "هوزر" أن حظر التعامل مع شركة هواوي الصينية سيؤدي إلى أضرار جسيمة ستقع على شركة ARM، وقال أيضاً إن أمريكا ليس لديها دليل قاطع على مزاعمها أن شركة هواوي الصينية تقوم بالتجسس على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال منتجاتها سواء كانت المعدات الشبكية أو الأجهزة الذكية.
وأضاف هوزر: "بما أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على حظر التعامل مع شركة هواوي الصينية، فيمكن أن تحظر أي شركة أخرى". وتعد شركة ARM شركة إنجليزية متخصصة في تصميم رقاقات الأجهزة الذكية، كما أن الشركة لديها العديد من براءات الاختراع في الولايات المتحدة، حيث إن الحظر يمثل للشركة عدم توفير أي من الرقاقات
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7.6 مليار دولار تبادل تجاري بين مصر وروسيا خلال 2018

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هواوي: جميع الهواتف تعمل في مصر وتصلها التحديثات

استدعى رئيس جهاز حماية المستهلك ممثلي شركة هواوى فى مصر وذلك على خلفية الخلافات التى نشبت بين شركة هواوى الصينية لصناعة المحمول وشركة جوجل الأمريكية، فى إطار إستراتيجية الجهاز التى تستهدف ضمان وصون حقوق المستهلكين، وخلال الاجتماع مع ممثلى الشركة، أكد الممثل القانونى لشركة هواوي التزام شركته بتوفير تحديثات الأمان وخدمات ما بعد البيع لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية من هواوى وهونر، بما فى ذلك المنتجات التى تم بيعها أو التى لا تزال فى المخازن.
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