أمير كرارة يحطم الأرقام القياسية بـ«كازابلانكا»

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

كازابلانكا

حطم النجم أمير كرارة الرقم القياسي لأعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية، بفيلمه "كازابلانكا" الذي ينافس في موسم أفلام عيد الفطر المبارك، وذلك لليوم الثاني على التوالي، إذ حقق في أول أيام العيد إيرادا بلغ 6 ملايين و721 ألفًا و308 جنيهات، وهو الرقم الذي لم يصل إليه أحد من قبله، ثم في اليوم الثاني حطم ذلك الرقم بتحقيق "كازابلانكا" 8 ملايين و51 ألفًا و678 جنيهًا، وبذلك يتصدر أمير كرارة شباك تذاكر الموسم، بفارق كبير عن منافسيه الأربعة: "الممر" لأحمد عز، "سبع البرمبة" لرامز جلال، "حملة فرعون" لعمرو سعد، "محمد حسين" لمحمد سعد.

وعلق مخرج "كازابلانكا" بيتر ميمي، على هذا النجاح قائلا، عبر حسابه بـ"فيسبوك": "النجاح عمل جماعي، محدش لوحده يقدر يعمل حاجة ولو العكس صحيح كان زماننا أخدنا كأس العالم وإحنا معانا محمد صلاح، شكرًا لبطل الفيلم أمير كرارة، وشكرًا لنجوم كازابلانكا على التعب والسفر بالأسابيع من كازابلانكا لمراكش لإسكندرية