وفاة إمام مسجد بالفيوم خلال إلقاء خطبة الجمعة

تحرير:أسماء أبو السعود ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٨ م

الشيخ سيد مراد دويدار إمام وخطيب مسجد الوادي

حالة من الصدمة والحزن الشديدين سيطرت على أهالي قرية أبو كساة التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، اليوم الجمعة، وخرج الجميع من الخطبة يبكي ويصرخ، ولم يعلم الأهالي السبب وراء ذلك، حتى فوجئوا بأحدهم يصرخ ويقول إن إمام المسجد سقط فجأة في أثناء إلقائه الخطبة من فوق المنبر، فظنوا أنه فقد الوعي، وحاولوا إفاقته كثيرا إلا أنهم فوجئوا أنه مات، وأدى المواطنون صلاة الجمعة، ثم أخرجوه إلى منزله لتغسيله وتكفينه تمهيدا لدفنه، فيما اتشحت القرية بالسواد حزنا على الشيخ.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد وفاة الشيخ سيد مراد دويدار، إمام وخطيب مسجد الوادي بقرية أبو كساه، دائرة المركز، في أثناء إلقائه خطبة صلاة الجمعة. اقرأ أيضا| النيابة تستعجل تقرير تشريح إمام مسجد الهرم وبالانتقال تبين أنه كان يلقي