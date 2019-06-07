مفاجأة تنتظر «الغشاشين» في امتحانات الثانوية العامة
تحرير:أمينة محمود
٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٢ م
امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
قال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، في تصريح خاص، إنه تم اكتشاف 4 لجان في 3 محافظات متوقع حدوث شغب وغش بهم، بعد أن اكتشف تحويل عدد من الطلاب لتلك اللجان، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتأمينية ضدهم، وأضاف أنه تم تركيب كاميرات مراقبة في لجنتين من اللجان الأربع الجدد المتوقع حدوث شغب وغش بهم، ليتم متابعة الكاميرات لرصد أي أعمال غش بواسطة رئيس اللجنة وعضو لجنة الإدارة.
ولفت نائب رئيس عام الامتحانات، إلى أن إجمالي عدد الشغب والغش بلغ 10 لجان في 6 محافظات، بينهم 6 لجان آخريين معروفين سنويا بحدوث غش وشغب بهم في محافظات أسيوط وسوهاج وكفر الشيخ وعددهم "لجنتين في البداري بأسيوط ولجنتين في بيلا بكفر الشيخ، ولجتين بدار السلام في سوهاج".
وأكد عبد الحكم، أنه تم اتباع الإجراءات
ولفت نائب رئيس عام الامتحانات، إلى أن إجمالي عدد الشغب والغش بلغ 10 لجان في 6 محافظات، بينهم 6 لجان آخريين معروفين سنويا بحدوث غش وشغب بهم في محافظات أسيوط وسوهاج وكفر الشيخ وعددهم "لجنتين في البداري بأسيوط ولجنتين في بيلا بكفر الشيخ، ولجتين بدار السلام في سوهاج".
وأكد عبد الحكم، أنه تم اتباع الإجراءات التأمينية المعتادة في تأمين لجان الامتحانات منعا للغش، محذرا الطلاب من اصطحاب التليفون المحمول أو أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه داخل اللجان، مشددا على عدم اصطحاب الهاتف المحمول نهائيا حتي لا يتعرض الطالب للإجراءات القانونية والمنصوص عليها طبقا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه.
وأوضح أن القرار الوزاري رقم 34 يحدد حالات الحرمان من الامتحانات، موضحا أنه بمجرد دخول الطالب اللجنة بالهاتف المحمول سيتم تحرير محضر إثبات حالة ومنعه من استكمال امتحان المادة وحرمانه منها، لافتا إلى أنه فى حال استخدام المحمول فى الغش يتم رسوب الطالب عام دراسى كامل، أما فى حال اصطحابه للمحمول باللجنة مغلقا يتم إلغاء المادة الامتحانية له،
وقال عبد الحكم: "لا تهاون مع أى طالب يثبت حيازته للتليفون المحمول، أو الملاحظ الذى يتراخى فى اللجنة"، وتابع، بأن الوزارة لن تسمح بأى تجاوزات داخل لجنة الامتحانات أو خارجها، مشيرا إلى أنه تم تسليم رؤساء اللجان العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب قبل دخولهم للجان غدا، لمنع اصطحابهم للمحمول.
وينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، غدا السبت بتأدية 669 ألف و749 طالب وطالبة بالثانوية العامة، امتحاني اللغة العربية والتربية الدينيه داخل 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.