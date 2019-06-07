مفاجأة تنتظر «الغشاشين» في امتحانات الثانوية العامة

تحرير:أمينة محمود ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٢ م

امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية

قال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، في تصريح خاص، إنه تم اكتشاف 4 لجان في 3 محافظات متوقع حدوث شغب وغش بهم، بعد أن اكتشف تحويل عدد من الطلاب لتلك اللجان، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتأمينية ضدهم، وأضاف أنه تم تركيب كاميرات مراقبة في لجنتين من اللجان الأربع الجدد المتوقع حدوث شغب وغش بهم، ليتم متابعة الكاميرات لرصد أي أعمال غش بواسطة رئيس اللجنة وعضو لجنة الإدارة.

ولفت نائب رئيس عام الامتحانات، إلى أن إجمالي عدد الشغب والغش بلغ 10 لجان في 6 محافظات، بينهم 6 لجان آخريين معروفين سنويا بحدوث غش وشغب بهم في محافظات أسيوط وسوهاج وكفر الشيخ وعددهم "لجنتين في البداري بأسيوط ولجنتين في بيلا بكفر الشيخ، ولجتين بدار السلام في سوهاج". وأكد عبد الحكم، أنه تم اتباع الإجراءات