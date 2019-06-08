هكذا يمكنك مواجهة الخوف من امتحانات الثانوية العامة

حاول أن تمارس أي رياضة بسيطة قبل الامتحانات، حتى لو كان المشي في المنزل ربع ساعة للراحة من المذاكرة، أو ممارسة تمرينات التنفس بأخذ شهيق لإدخال كمية أكبر من الأكسجين للدم
تقف أمام الساعة تحسب الساعات والدقائق والثواني المتبقية على أداء امتحان الثانوية العامة، فوقت المذاكرة انتهى والمراجعة على أشدها، لتحصيل أكبر قدر من المعلومات، حيث تجلس في غرفتك أمام الكتب والأوراق الكثيرة والمتناثرة في كل مكان، لا تدري بأي شيء حولك سوى أنك على أعتاب مرحلة فارقة في حياتك، إما أن تكلل بالنجاح وتحصل على ما تريد أو لا يحالفك الحظ كثيرا، فلا تحصل إلا على مجموع جيد لكنه لا يدخلك الكلية التي طالما حلمت بها، والأهم من ذلك التركيز على يوم ما قبل الامتحان ويوم الامتحان نفسه، دعنا نساعدك حسبما ذكر موقع Point Albert.
ابدأ المراجعة مبكرًا
بدء مراجعة الجزء الخاص بأول مادة مبكرا، يجعلك تدرك الإجابات دون ضغوط وتجنب الذعر في اللحظات الأخيرة، كما أن الإعداد قبل الامتحان يسمح بالتركيز على الموضوعات الصعبة بحيث يمكنك تخصيص وقت لذلك أيضًا.
النوم الكافي
من طلب العلا سهر الليالي.. من المقولات الشعبية المتعارف عليها ودائما
ابدأ المراجعة مبكرًا
بدء مراجعة الجزء الخاص بأول مادة مبكرا، يجعلك تدرك الإجابات دون ضغوط وتجنب الذعر في اللحظات الأخيرة، كما أن الإعداد قبل الامتحان يسمح بالتركيز على الموضوعات الصعبة بحيث يمكنك تخصيص وقت لذلك أيضًا.
النوم الكافي
من طلب العلا سهر الليالي.. من المقولات الشعبية المتعارف عليها ودائما ما تقولها الأمهات إلى الأبناء في فترة الثانوية العامة، ولكن هذا لا يعني السهر حتى اليوم التالي دون نوم ساعات كافية، وذلك لأن السهر طويلا يفقدك القدرة على التركيز ولا تستطيع استرجاع المعلومات التي حصلت عليها، كما أنك ستواجه مشكلة في حل الأسئلة بالشكل المناسب، ولهذا لا بد أن تحصل على قدر كاف من النوم لا يقل عن 5 ساعات.. اقرأ أيضا: النوم كلمة السر للعيش بمخ أصغر سنا.. نصائح تساعدك.
ممارسة التأمل
جرّب التأمل في الصباح الباكر، للمساعدة على التركيز وتقليل الخوف والأفكار السلبية، حيث يمكنك أن تجلس القرفصاء على الأرض وإغلاق عينيك والحفاظ على وجهك للأعلى، كما يجب أن تكون راحة يدك مفتوحة للأعلى، واستمر على هذه الوضعية من 10 إلى 15 دقيقة.
ممارسة المشي قليلا
حاول أن تمارس أي رياضة بسيطة قبل الامتحانات، حتى لو كان المشي في المنزل ربع ساعة للراحة من المذاكرة، أو ممارسة تمرينات التنفس بأخذ شهيق لإدخال كمية أكبر من الأكسجين للدم.
الإحماء لدماغك
في أثناء تناول وجبة الإفطار والاستعداد خلال الصباح يوم الامتحان، حاول قراءة شيء صغير وقصير، فهذا الأمر أشبه بتأثير التمدد قبل التمرين، وبالتالي يكون عقلك جاهزا لما سيواجه، خاصة أن التوتر قد يؤثر على ذاكرتك وبهذه الخطوة يقل.
خذ وقتا كافيا للذهاب إلى الامتحان
لكي لا تحصل على مزيد من التوتر والقلق، عليك أن تخرج من منزلك قبل موعد أداء الامتحان بوقت كاف، حيث إنك قد تواجه بعض المشكلات التي تؤخرك كالزحام المروري أو تعطل السيارة التي تركبها، وفور وصولك في الوقت المناسب أو قبل ميعاد الامتحان بوقت كاف تشعر بالراحة التي تساعدك في الإجابة على جميع الأسئلة والخروج بالدرجات التي تريدها.. تعرف على 4 إجراءات عاجلة من المترو بسبب امتحانات الثانوية العامة.
تقليل الحلويات والتوابل
نتيجة مشاعرك المضطربة والتوتر الذي تعاني منه لأدائك الامتحان، تتناول الكثير من الأطعمة السريعة والمضاف إليها التوابل الكثيرة، بالإضافة إلى الإكثار من الحلويات، وهذا النظام الغذائي غير مناسب في تلك الفترة، حيث يعمل على زيادة الوزن وتراكم الدهون، بالإضافة إلى الشعور بالخمول، فلا تستطيع التركيز في المذاكرة، ولا تحصل ما يكفي من المعلومات.
لا بد من شرب الماء
من أجل الحفاظ على نشاطك ومستويات الطاقة في جسمك للمذاكرة جيدا، لا بد من التركيز على شرب الماء، حيث يمكنك وضع زجاجة بجانبك وشرب كوب كل ساعة، لتخفيف التوتر والإرهاق في ذلك الوقت، كما أن الماء له دور في تقوية الذاكرة.
تجنب المنبهات
إذا كنت تعتقد أن شرب المزيد من الشاي والقهوة يساعدك على التركيز والمذاكرة جيدا فأنت مخطئ، وذلك لأن جميع المنبهات لديها القدرة على زيادة التوتر والقلق، فيمكن تناول فنجان قهوة فقط، والأفضل عدم تناولها نهائيا.
كل شخص لديه طرق مختلفة لدراسة وفهم الموضوع، لذلك حتى مراجعة المادة يختلف من واحد لآخر، وبناء على ذلك لا تقم بمقارنة مذاكرتك بمذاكرة زميلك، ومن الأفضل عدم مراجعة الامتحان بعد أدائه تجنبا للإحباط.