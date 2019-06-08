هكذا يمكنك مواجهة الخوف من امتحانات الثانوية العامة

حاول أن تمارس أي رياضة بسيطة قبل الامتحانات، حتى لو كان المشي في المنزل ربع ساعة للراحة من المذاكرة، أو ممارسة تمرينات التنفس بأخذ شهيق لإدخال كمية أكبر من الأكسجين للدم

تحرير:فيروز ياسر ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

امتحانات الثانوية العامة

تقف أمام الساعة تحسب الساعات والدقائق والثواني المتبقية على أداء امتحان الثانوية العامة، فوقت المذاكرة انتهى والمراجعة على أشدها، لتحصيل أكبر قدر من المعلومات، حيث تجلس في غرفتك أمام الكتب والأوراق الكثيرة والمتناثرة في كل مكان، لا تدري بأي شيء حولك سوى أنك على أعتاب مرحلة فارقة في حياتك، إما أن تكلل بالنجاح وتحصل على ما تريد أو لا يحالفك الحظ كثيرا، فلا تحصل إلا على مجموع جيد لكنه لا يدخلك الكلية التي طالما حلمت بها، والأهم من ذلك التركيز على يوم ما قبل الامتحان ويوم الامتحان نفسه، دعنا نساعدك حسبما ذكر موقع Point Albert.

ابدأ المراجعة مبكرًا بدء مراجعة الجزء الخاص بأول مادة مبكرا، يجعلك تدرك الإجابات دون ضغوط وتجنب الذعر في اللحظات الأخيرة، كما أن الإعداد قبل الامتحان يسمح بالتركيز على الموضوعات الصعبة بحيث يمكنك تخصيص وقت لذلك أيضًا. النوم الكافي من طلب العلا سهر الليالي.. من المقولات الشعبية المتعارف عليها ودائما