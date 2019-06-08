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هكذا يمكنك مواجهة الخوف من امتحانات الثانوية العامة

حاول أن تمارس أي رياضة بسيطة قبل الامتحانات، حتى لو كان المشي في المنزل ربع ساعة للراحة من المذاكرة، أو ممارسة تمرينات التنفس بأخذ شهيق لإدخال كمية أكبر من الأكسجين للدم
تحرير:فيروز ياسر ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
تقف أمام الساعة تحسب الساعات والدقائق والثواني المتبقية على أداء امتحان الثانوية العامة، فوقت المذاكرة انتهى والمراجعة على أشدها، لتحصيل أكبر قدر من المعلومات، حيث تجلس في غرفتك أمام الكتب والأوراق الكثيرة والمتناثرة في كل مكان، لا تدري بأي شيء حولك سوى أنك على أعتاب مرحلة فارقة في حياتك، إما أن تكلل بالنجاح وتحصل على ما تريد أو لا يحالفك الحظ كثيرا، فلا تحصل إلا على مجموع جيد لكنه لا يدخلك الكلية التي طالما حلمت بها، والأهم من ذلك التركيز على يوم ما قبل الامتحان ويوم الامتحان نفسه، دعنا نساعدك حسبما ذكر موقع Point Albert.
ابدأ المراجعة مبكرًا بدء مراجعة الجزء الخاص بأول مادة مبكرا، يجعلك تدرك الإجابات دون ضغوط وتجنب الذعر في اللحظات الأخيرة، كما أن الإعداد قبل الامتحان يسمح بالتركيز على الموضوعات الصعبة بحيث يمكنك تخصيص وقت لذلك أيضًا. النوم الكافي من طلب العلا سهر الليالي.. من المقولات الشعبية المتعارف عليها ودائما
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كوكب المشترى يظهر الاثنين.. أفضل الأوقات لرؤيته

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لكل دولة ثقافة.. أغرب طرق تناول الطعام لفقدان الوزن

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قدمته زوجات الملوك للكهنة.. كعك العيد فرعوني

انتهى شهر رمضان ومر سريعا، ومثلما كانت له بهجته الخاصة، فإن عيد الفطر له طقوسه وفرحته، من خلال تحضير الكعك والبسكويت، وشراء الرنجة والفسيخ، كما يستعد الأطفال لفرحة العيد بملابسهم الجديدة. تحضير كعك العيد ليس عادة حديثة، وإنما كانت موجودة خلال العصر الفرعوني، حيث ارتبط بالاحتفالات المقامة طوال العام، كما ارتبطت بعض احتفالات الأقباط بصناعة الكعك وتقديمه للضيوف، ولأن الكعك أيقونة مظاهر الاحتفال بعيد الفطر، دعنا نتعرف على قصته كاملة، وماذا يحدث عن الإفراط في تناوله؟
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ارتدي العبايات الشيفون والفساتين المنقوشة في العيد

«يا ليلة العيد آنستينا... وجددتِ الأمل فينا».. بدأ العد التنازلي على سماعنا لهذه الأغنية، حيث يقترب عيد الفطر وتزيد بهجتنا بتحضير أو شراء الكحك والبسكويت، وبابتسامة تجمع بين الفرح والحزن معا بسبب انتهاء شهر رمضان، واستقبال العيد، يحضر الأطفال ملابسهم الجديدة، وتستعد ربات المنزل بشراء عبايات أو فساتين لأداء صلاة العيد واستقبال الضيوف خلاله، وإذا كنتِ محتارة في اختيارك وللظهور بشكل مختلف في العيد بعد إجهاد رمضان وتنظيف المنزل والعزومات، دعينا نساعدك في اختيار مجموعة من العبايات والفساتين.
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قدمته زوجات الملوك للكهنة.. كعك العيد فرعوني

انتهى شهر رمضان ومر سريعا، ومثلما كانت له بهجته الخاصة، فإن عيد الفطر له طقوسه وفرحته، من خلال تحضير الكعك والبسكويت، وشراء الرنجة والفسيخ، كما يستعد الأطفال لفرحة العيد بملابسهم الجديدة. تحضير كعك العيد ليس عادة حديثة، وإنما كانت موجودة خلال العصر الفرعوني، حيث ارتبط بالاحتفالات المقامة طوال العام، كما ارتبطت بعض احتفالات الأقباط بصناعة الكعك وتقديمه للضيوف، ولأن الكعك أيقونة مظاهر الاحتفال بعيد الفطر، دعنا نتعرف على قصته كاملة، وماذا يحدث عن الإفراط في تناوله؟
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حلوى الجيلاني بأفغانستان.. هكذا يحتفل العالم بالعيد

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