الأهلي يوضح موقفه من رحيل محمد هاني

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٦ م

محمد هاني

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تلقي محمد هاني الظهير الأيمن للقلعة الحمراء عرضا من نادي أيك أثينا اليوناني، وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ«التحرير» اليوم الجمعة: "تلقينا عرضا رسميا من أيك أثينا اليوناني لاستعارة محمد هاني لمدة موسم مع وجود بند يسمح بشرائه، لكن من الصعب التفريط في اللاعب الذي نراه أحد العناصر المهمة للفريق في الموسم المقبل فهو يقدم أداءً قويا ومتميزا ويحتاج الفريق لبقائه ووجوده، ونمتلك فريقا قويا، ونحن بصدد زيادة الدعم وإكمال كل الصفوف بلاعبين على أعلى مستوى من أجل المنافسة محليا وإفريقيا، الموسم المقبل".

محمد هاني تم تصعيده للفريق الأول بالنادي الأهلي من قطاع الناشئين، موسم 2014- 2015 عن طريق المدرب الأسبق الإسباني خوان كارلوس جاريدو، وأصبح بعدها إحدى دعائم الفريق الأول وشارك هذا الموسم في 18 مباراة ببطولة الدوري الممتاز. محمد هاني الذي أتم عامه الـ23 في يناير الماضي، في جعبته 4 مباريات دولية بقميص