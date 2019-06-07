التعليم تكشف مصير امتحانات الثانوية العامة في العريش

تحرير:أمينة محمود ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٧ م

وزير التعليم

كشف خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، عن أنه لا يوجد تأجيل لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء، لافتا إلى أن اللجان مؤمنة بالكامل من قبل القوات المسلحة وقوات الداخلية. وأشار "عبد الحكم" في تصريح خاص لـ"التحرير" إلى أن مراكز توزيع الأسئلة مؤمنة تأمينا مشددا من قبل القوات المسلحة والشرطة، مستبعدا حدوث تسريب أو أي أعمال تخريبية من شأنها الإخلال بالعملية الامتحانية نتيجة ما يحدث من أعمال إرهابية بالمنطقة.

يذكر أنه ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة غدا السبت بتأدية 669 ألفا و749 طالبا وطالبة بالثانوية العامة امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية داخل 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات التي تم اتخاذها للإعداد لعقد امتحانات الدور الأول لشهادة