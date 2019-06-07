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التعليم تكشف مصير امتحانات الثانوية العامة في العريش

تحرير:أمينة محمود ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٧ م
وزير التعليم
وزير التعليم
كشف خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، عن أنه لا يوجد تأجيل لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء، لافتا إلى أن اللجان مؤمنة بالكامل من قبل القوات المسلحة وقوات الداخلية. وأشار "عبد الحكم" في تصريح خاص لـ"التحرير" إلى أن مراكز توزيع الأسئلة مؤمنة تأمينا مشددا من قبل القوات المسلحة والشرطة، مستبعدا حدوث تسريب أو أي أعمال تخريبية من شأنها الإخلال بالعملية الامتحانية نتيجة ما يحدث من أعمال إرهابية بالمنطقة.
يذكر أنه ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة غدا السبت بتأدية 669 ألفا و749 طالبا وطالبة بالثانوية العامة امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية داخل 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات التي تم اتخاذها للإعداد لعقد امتحانات الدور الأول لشهادة
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رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: قريبا إصدار قانون جديد

«قانون جديد وليس تعديل»، هكذا أوضح دكتور طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية في مصر، بشأن الحوار المجتمعي الذي أجري على قانون الجمعيات الأهلية، الذي أقره مجلس النواب، وأعاده رئيس الجمهورية مرة أخرى للتداول والنقاش وإجراء تعديلات عليه، بعدما لاقى رفض من قطاعات مختلفة. وأضاف عبد القوي أنه بعد المناقشات وإجراء جلسات حوار مجتمعي موسعة تم الأخذ بالمقترحات التي جاءت من خلالها تم إعداد مشروع قانون من قبل اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء وتم عرضه على مجلس الوزراء.
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نائب رئيس الامتحانات: لجان تصحيح الثانوية العامة تبدأ الإثنين المقبل

قبل ساعات من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، تفقد خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، اليوم الجمعة، كنترول السعيدية في محافظة الجيزة للاطمئنان على تجهيز الكنترول، وتفقد التجهيزات النهائية لبدء اعمال التقدير لامتحانات الثانوية العامة، مؤكدا في تصريح خاص، أن مقار تقدير الدرجات "لجان التصحيح" مستعدة لبدء تصحيح كراسات امتحانات مادة اللغة العربية للثانوية العامة بدءا من الإثنين المقبل.
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مصر للطيران تلغي 3 رحلات متجهة للسودان

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، إلغاء 3 رحلات أرقام MS 853 وMS 855 وMS 857، المتجهة مساء اليوم وصباح وظهر غدا السبت، من مطار القاهرة إلى الخرطوم، موضحة أنه على عملائها المسافرين على هذه الرحلات بمراجعة خدمة "الكول سنتر" على رقمي 1717 من أي موبايل أو 090070000 من أي خط أرضي؛ لمعرفة المزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، اجتمع أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، للمرة الثانية، وذلك بعد انتهاء اجتماعه مع قوى "الحرية والتغيير".
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مفاجأة تنتظر «الغشاشين» في امتحانات الثانوية العامة

قال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، في تصريح خاص، إنه تم اكتشاف 4 لجان في 3 محافظات متوقع حدوث شغب وغش بهم، بعد أن اكتشف تحويل عدد من الطلاب لتلك اللجان، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتأمينية ضدهم، وأضاف أنه تم تركيب كاميرات مراقبة في لجنتين من اللجان الأربع الجدد المتوقع حدوث شغب وغش بهم، ليتم متابعة الكاميرات لرصد أي أعمال غش بواسطة رئيس اللجنة وعضو لجنة الإدارة.
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طوارئ وجيش وشرطة.. التعليم تتأهب لامتحانات الثانوية العامة

تحت حراسة الجيش والشرطة، يؤدي 659 ألفا و253 طالبا وطالبة بالثانوية العامة امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، بعد غد السبت، داخل 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وأعلنت وزارة التربية والتعليم حالة الطوارئ، حيث بدأت اليوم اجتماعات مكثفة لمسؤولي الامتحانات مع مديري المديريات التعليمية ورؤساء اللجان. فضلا عن بدء أعمال غرفة العمليات الرئيسية التي شكلتها الوزارة، تحت الإشراف المباشر من خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة.
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في امتحان الرياضيات.. قلم «التابلت» لا يعمل بالبحيرة

شهد اليوم الخامس من امتحانات الصف الأول الثانوي "امتحان مادة الرياضيات" بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، مشكلة جديدة، تمثلت في أن القلم الإلكتروني الخاص بالتابلت المدرسي لا يعمل، إذ يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الرياضيات خلال الفترة الصباحية بإجمالي 24 ألفا و413 طالبا وطالبة، في 100 مدرسة. وكذا يجري الاستعداد في جميع المدارس لامتحان الفترة المسائية لطلاب المدارس الخاصة خلال الفترة من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثانية والنصف عصرًا.
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غش وتسريب وتمزيق الإجابة.. تجاوزات امتحان الدبلوم

واصل طلاب شهادة الدبلومات الفنية، اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الأول للعام 2018 - 2019، لليوم الرابع، وذلك بالمدارس الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية. وذكر الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أنه يتم متابعة امتحانات الدور الأول الدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها، وأن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى خاصة بصعوبة الامتحانات أو وجود أخطاء مطبعية فى الورقة الامتحانية، إلا أنه بالتواصل مع غرف العمليات على مستوى المديريات التعليمية تبين وجود بعض التجاوزات.
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حقيقة تغيير جدول امتحانات الثانوية العامة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن تعديل وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018- 2019. وذكر المركز أن وزارة التربية والتعليم نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة عدم صحة تغيير موعد امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018- 2019، وأن امتحانات هذه السنة الدراسية ستعقد في مواعيدها المقررة وفقا للجدول المعلن خلال الفترة (8 يونيو- 3 يوليو ) 2019 دون إحداث أي تغييرات.
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