الشيخ إمام.. صوت أحمد فؤاد نجم ورمز الأغنية الوطنية

في مثل هذا اليوم 7 يونيو لعام 1995، غادر دنيانا الملحن والمغني الشيخ إمام عيسى، الذي أعطى لنا وللوطن كل ما يملك من شجاعة وحب وموهبة وأغنيات باقية

تحرير:كريم محجوب ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

الشيخ إمام

قضى وقتا طويلا من حياته داخل الزنزانة، ويعتبر أول سجين بسبب الغناء في تاريخ الثقافة العربية، الشيخ إمام محمد أحمد عيسى، الذي أوجد للدفاع عن القضية شكلًا جديدًا أكثر قوة ونعومة، فالعود كان سلاحه، وكلمات صديق عمره الراحل أحمد فؤاد نجم هي ذخيرته، ورغم مرور السنين وتعاقب الأجيال ومعهما تطورت أشكال الغناء وتعددت، وكذلك الألحان، فإن أعمال الشيخ إمام الذي تحل علينا اليوم، 7 يونيو، ذكرى وفاته عام 1995، تبقى لها بريقها الخاص الذي لا ينطفئ، وحضورها الدائم الذي لا يبهت في أذهاننا، وكذلك في أذهان من سبقنا وبالتأكيد من سيعقبنا.

وفي السطور القادمة نتعرف سريعًا على نشأة الراحل الشيخ إمام، وكيف تعلم العود، وصداقته بأحمد فؤاد نجم، وأهم الأغاني التي قدماها معا. مولده ولد الشيخ إمام في الثاني من يوليو لعام 1918 في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، لم يكمل عمر الطفل عاما واحدا حتى أصيب بالرمد الحبيبي الذي أفقده البصر، وذلك بفضل الطرق