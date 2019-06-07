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الشيخ إمام.. صوت أحمد فؤاد نجم ورمز الأغنية الوطنية

في مثل هذا اليوم 7 يونيو لعام 1995، غادر دنيانا الملحن والمغني الشيخ إمام عيسى، الذي أعطى لنا وللوطن كل ما يملك من شجاعة وحب وموهبة وأغنيات باقية
تحرير:كريم محجوب ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
الشيخ إمام
الشيخ إمام
قضى وقتا طويلا من حياته داخل الزنزانة، ويعتبر أول سجين بسبب الغناء في تاريخ الثقافة العربية، الشيخ إمام محمد أحمد عيسى، الذي أوجد للدفاع عن القضية شكلًا جديدًا أكثر قوة ونعومة، فالعود كان سلاحه، وكلمات صديق عمره الراحل أحمد فؤاد نجم هي ذخيرته، ورغم مرور السنين وتعاقب الأجيال ومعهما تطورت أشكال الغناء وتعددت، وكذلك الألحان، فإن أعمال الشيخ إمام الذي تحل علينا اليوم، 7 يونيو، ذكرى وفاته عام 1995، تبقى لها بريقها الخاص الذي لا ينطفئ، وحضورها الدائم الذي لا يبهت في أذهاننا، وكذلك في أذهان من سبقنا وبالتأكيد من سيعقبنا.
وفي السطور القادمة نتعرف سريعًا على نشأة الراحل الشيخ إمام، وكيف تعلم العود، وصداقته بأحمد فؤاد نجم، وأهم الأغاني التي قدماها معا. مولده ولد الشيخ إمام في الثاني من يوليو لعام 1918 في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، لم يكمل عمر الطفل عاما واحدا حتى أصيب بالرمد الحبيبي الذي أفقده البصر، وذلك بفضل الطرق
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وائل-كفورى

وائل كفوري ينفصل عن زوجته.. وهذه علاقة نوال الزغبي

أعلنت الإعلامية ريما نجيم، المقربة من مواطنها الفنان اللبناني وائل كفوري، انفصاله رسميا عن زوجته أنجيلا بشارة، وذلك عبر برنامجها الإذاعي الصباحي "مع ريما" عبر محطة "صوت الغد". وقالت ريما تعليقا على الهجوم الذي طال نوال الزغبي عقب تصريحها بأنها ستوافق على الزواج بكفوري إذا طلبها: "قامت القيامة ولم تقعد، نوال منفصلة وممكن تقول اللي بدها إياه، وأنا أريد أن أعلن أن وائل كفوري رجل مطلق رسميا، كفى هالحملة غير المبررة، عنده عيلة حلوة بنتين وزوجة سابقة علاقتهم مليحة، وائل كفوري قال لي احسميها على الهواء، بشكرك على ثقتك وموفق في حياتك".
رامي-عياش

رامي عياش يطرح «سكاكر السكر» مع فيفي عبده (فيديو)

طرح الفنان اللبناني رامي عياش، بالمشاركة مع الفنانة فيفي عبده، فيديو كليب جديدا بعنوان "سكاكر السكر"، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، تم تصويره في بيروت من إخراج فادي حداد، والأغنية من ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد شفيق، وتقول كلماتها التي كتبها خالد فرناس: "يا سكاكر السكر يا مسكر، يا حلاوة مشبك معقودة، على إيه شمسي أنا بقى حتنور، طول ما أنت عيونك موجودة، أنا مهما بشوف أنت الأحلى، من بره جميل جواك أحلى، هو أنت عيوبك مش باينة، ده مفيش ده مفيش ده مفيش في الدنيا حاجات كاملة".
شيرين-عبد-الوهاب (4)

رسالة شيرين لهيفاء وهبي بعد كشفها عن مرضها

رسالة للفنانة هيفاء وهبي، كتبتها بالأمس عبر حسابه بـ"تويتر"، أقلقت جمهورها عليها بعدما كشفت عن مرورها بوعكة صحية كانت سببًا في غيابها، حيث كتبت: "عيد مبارك، ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا، الحمد لله على كل شيء". ومن جانبها حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على توجيه رسالة دعم للفنانة هيفاء وهبي، تحدثت خلالها عن صداقتهما، وتمنت فيها ألا تغيب هيفاء كثيرًا عن جمهورها.
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