الشيخ إمام.. صوت أحمد فؤاد نجم ورمز الأغنية الوطنية
في مثل هذا اليوم 7 يونيو لعام 1995، غادر دنيانا الملحن والمغني الشيخ إمام عيسى، الذي أعطى لنا وللوطن كل ما يملك من شجاعة وحب وموهبة وأغنيات باقية
تحرير:كريم محجوب٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
الشيخ إمام
قضى وقتا طويلا من حياته داخل الزنزانة، ويعتبر أول سجين بسبب الغناء في تاريخ الثقافة العربية، الشيخ إمام محمد أحمد عيسى، الذي أوجد للدفاع عن القضية شكلًا جديدًا أكثر قوة ونعومة، فالعود كان سلاحه، وكلمات صديق عمره الراحل أحمد فؤاد نجم هي ذخيرته، ورغم مرور السنين وتعاقب الأجيال ومعهما تطورت أشكال الغناء وتعددت، وكذلك الألحان، فإن أعمال الشيخ إمام الذي تحل علينا اليوم، 7 يونيو، ذكرى وفاته عام 1995، تبقى لها بريقها الخاص الذي لا ينطفئ، وحضورها الدائم الذي لا يبهت في أذهاننا، وكذلك في أذهان من سبقنا وبالتأكيد من سيعقبنا.
وفي السطور القادمة نتعرف سريعًا على نشأة الراحل الشيخ إمام، وكيف تعلم العود، وصداقته بأحمد فؤاد نجم، وأهم الأغاني التي قدماها معا.
مولده
ولد الشيخ إمام في الثاني من يوليو لعام 1918 في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، لم يكمل عمر الطفل عاما واحدا حتى أصيب بالرمد الحبيبي الذي أفقده البصر، وذلك بفضل الطرق
وفي السطور القادمة نتعرف سريعًا على نشأة الراحل الشيخ إمام، وكيف تعلم العود، وصداقته بأحمد فؤاد نجم، وأهم الأغاني التي قدماها معا.
مولده
ولد الشيخ إمام في الثاني من يوليو لعام 1918 في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، لم يكمل عمر الطفل عاما واحدا حتى أصيب بالرمد الحبيبي الذي أفقده البصر، وذلك بفضل الطرق الشعبية المبنية على الجهل في العلاج.
أراد الوالد أن يصبح ابنه شيخًا، فكان يأخذه إلى الجمعية الشرعية في القرية ليحفظ القرآن، التي فصل منها بعد ذلك ومعها طرده أبوه من القرية ومُنع من العودة إليها حتى وفاة والده.
صديق عمره
تعلم الشيخ إمام عزف العود على يد كامل الحمصاني وقرر أن يبدأ في التلحين، فألّف كلمات ولحنها وبدأ يتجه صوب هذا الطريق، حتى التقى الشاعر أحمد فؤاد نجم، وهو اللقاء الذي غير مجرى حياة الاثنين، وأيضًا مجرى حياة الشعر والأغنية الوطنية، حيث أعجب الشيخ إمام بكلمات فؤاد نجم، فيما رأى أحمد فؤاد نجم في الشيخ إمام مغنيًا وملحنًا مهمًا.
نكسة 67
وبعدما تجاوز الخمسين من عمره، كانت هزيمة 1967 هي نقطة التحول الجديدة في حياة الشيخ إمام وأغانيه مع أحمد فؤاد نجم، فقد أتت الهزيمة مفاجئة ومخالفة لكل التوقعات، وكانت كلماتهما أيضًا قوية، وانتقلا سريعًا إلى تقوية الهمة وإعلاء الروح الوطنية، فقدّم الصديقان بعد النكسة عددًا من الأغاني التي انتشرت سريعًا بين آذان المستمعين وأصبحت رمزًا لمرحلة حرجة في عمر البلاد، وبالطبع في مقدّمتها "مصر يا أمة يا بهية.. يا أم طرحة وجلابية.. الزمن شاب وانتي شابة.. هو رايح وانتي جاية.. جاية فوق الصعب ماشية.. فات عليكي ليل ومية.. واحتمالك هو هو.. وابتسامتك هي هي"، التي صرخ بها من قلب نقابة الصحفيين بالقاهرة، حيث تم ميلاده الفني الحقيقي في حفل مجلة الكواكب (نوفمبر 1968).
السجن المؤبد
أُلقي القبض على الثنائي الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم بسبب أغانيهما وحُكم عليهما بالسجن المؤبد، ورغم قبوعهما داخل أسوار السجن العازلة، فإن صوت أغانيهما كان يدوي خارجًا في القاهرة، فلم يتوقفا عن التأليف والتلحين ومواكبة القضايا التي تحدث خارج أسوار السجن، وتحديدًا أغنية "شيد قصورك"، حيث احتوت على كلمات قاسية وموجهة بشكل مباشر إلى النظام الحاكم.
كامب ديفيد
كان لتوقيع الرئيس الراحل أنور السادات معاهدة كامب ديفيد، بالغ الأثر على نفسي الشاعر والملحن الموجودين داخل أسوار السجن، فقدّما العديد من الأغاني التي أغضبت السلطات وأبقتهما داخله حتى اغتيال السادات في 6 أكتوبر 1981، فأفرج عنهما.
الغياب
في سنوات حياته الأخيرة وبعد الخلاف الذي نشب بينه وبين أحمد فؤاد نجم، اعتزل الشيخ إمام الناس واعتكف في غرفته المتواضعة في حي الغورية في القاهرة، حتى وافته المنية ورحل عنا في 7 يونيو عام 1995، ويقول نجم في حوار له قبل رحيله هو الآخر في 3 ديسمبر 2013، إن "الشيخ إمام كان صوتي، وأنا كنت عيونه".
يا مصر قومي وشدي الحيل .. كل اللي تتمنيه عندي
لا القهر يطويني ولا الليل .. آمان آمان آمان بيرم أفندي
الدم يجري في ماء النيل .. والنيل بيفتح على سجني
والسجن يطرح غلة وتيل .. نجوع ونتعرى ونبني
رحل الشيخ إمام ولكن إرثه الغنائي باقٍ من خلفه، ومن أشهر أغانيه: "يا خواجة يا ويكا، يا فلسطينية، جيفارا مات، يا بلح أبريم، بقرة حاحا، الحمد لله خبطنا تحت بطاطنا، أنا رحت القلعة وشفت ياسين، نيسكون بابا، شيد قصورك، صباح الخير على الورد اللي فتح في جناين مصر، يا مصر قومي، كلب الست، أبوك السقا مات، شرم برم، يعيش أهل بلدي، يا عرب، اتجمعوا العشاق، أنا الشعب ماشي، أتوب عن حبك، إذا الشمس غرقت، هما مين وإحنا مين" وغيرها من الأغنيات الباقية.