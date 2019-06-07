للمرة الثانية.. رئيس وزراء إثيوبيا يجتمع مع البرهان

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٣ م

مظاهرات السودان

اجتمع أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، للمرة الثانية، وذلك بعد انتهاء اجتماعه مع قوى "الحرية والتغيير"، وصرح أبي أحمد بأن شرط استعادة السلام في السودان هو الوحدة فقط. ومن جانبه وصف مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، بأنه سيكون لها تأثير إيجابي على المسار السياسي في السودان، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في أنباء عاجلة له، اليوم الجمعة.

وأمس الخميس، دعا مبعوث الاتحاد الإفريقي، إلى الحوار، قائلا: «نشجع الأطراف على الحوار لحل الأزمة»، في الوقت الذي أعلنت فيه قوى الحرية والتغيير في السودان تأكيدها على استمرارها بالعصيان المدني ورفض العودة للمفاوضات مع المجلس العسكري، وفقا لسكاي نيوز عربية، التي أشارت وفق مصادر لها بالسودان، أن لجنة التحقيق