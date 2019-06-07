مصر للطيران تلغي 3 رحلات متجهة للسودان

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ م

مصر للطيران

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، إلغاء 3 رحلات أرقام MS 853 وMS 855 وMS 857، المتجهة مساء اليوم وصباح وظهر غدا السبت، من مطار القاهرة إلى الخرطوم، موضحة أنه على عملائها المسافرين على هذه الرحلات بمراجعة خدمة "الكول سنتر" على رقمي 1717 من أي موبايل أو 090070000 من أي خط أرضي؛ لمعرفة المزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، اجتمع أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، للمرة الثانية، وذلك بعد انتهاء اجتماعه مع قوى "الحرية والتغيير".

وصرح أبي أحمد بأن شرط استعادة السلام في السودان هو الوحدة فقط. ومن جانبه وصف مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، بأنه سيكون لها تأثير إيجابي على المسار السياسي في السودان، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في أنباء عاجلة له، اليوم الجمعة.وأمس