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مصر للطيران تلغي 3 رحلات متجهة للسودان

٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ م
مصر للطيران
مصر للطيران
أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، إلغاء 3 رحلات أرقام MS 853 وMS 855 وMS 857، المتجهة مساء اليوم وصباح وظهر غدا السبت، من مطار القاهرة إلى الخرطوم، موضحة أنه على عملائها المسافرين على هذه الرحلات بمراجعة خدمة "الكول سنتر" على رقمي 1717 من أي موبايل أو 090070000 من أي خط أرضي؛ لمعرفة المزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، اجتمع أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، للمرة الثانية، وذلك بعد انتهاء اجتماعه مع قوى "الحرية والتغيير".
وصرح أبي أحمد بأن شرط استعادة السلام في السودان هو الوحدة فقط. ومن جانبه وصف مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، بأنه سيكون لها تأثير إيجابي على المسار السياسي في السودان، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في أنباء عاجلة له، اليوم الجمعة.وأمس
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ندوة عن قانون الجمعيات الاهلية تصوير دعاء (4)

رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: قريبا إصدار قانون جديد

«قانون جديد وليس تعديل»، هكذا أوضح دكتور طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية في مصر، بشأن الحوار المجتمعي الذي أجري على قانون الجمعيات الأهلية، الذي أقره مجلس النواب، وأعاده رئيس الجمهورية مرة أخرى للتداول والنقاش وإجراء تعديلات عليه، بعدما لاقى رفض من قطاعات مختلفة. وأضاف عبد القوي أنه بعد المناقشات وإجراء جلسات حوار مجتمعي موسعة تم الأخذ بالمقترحات التي جاءت من خلالها تم إعداد مشروع قانون من قبل اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء وتم عرضه على مجلس الوزراء.
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نائب رئيس الامتحانات: لجان تصحيح الثانوية العامة تبدأ الإثنين المقبل

قبل ساعات من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، تفقد خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، اليوم الجمعة، كنترول السعيدية في محافظة الجيزة للاطمئنان على تجهيز الكنترول، وتفقد التجهيزات النهائية لبدء اعمال التقدير لامتحانات الثانوية العامة، مؤكدا في تصريح خاص، أن مقار تقدير الدرجات "لجان التصحيح" مستعدة لبدء تصحيح كراسات امتحانات مادة اللغة العربية للثانوية العامة بدءا من الإثنين المقبل.
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التعليم تكشف مصير امتحانات الثانوية العامة في العريش

كشف خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، عن أنه لا يوجد تأجيل لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء، لافتا إلى أن اللجان مؤمنة بالكامل من قبل القوات المسلحة وقوات الداخلية. وأشار "عبد الحكم" في تصريح خاص لـ"التحرير" إلى أن مراكز توزيع الأسئلة مؤمنة تأمينا مشددا من قبل القوات المسلحة والشرطة، مستبعدا حدوث تسريب أو أي أعمال تخريبية من شأنها الإخلال بالعملية الامتحانية نتيجة ما يحدث من أعمال إرهابية بالمنطقة.
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مفاجأة تنتظر «الغشاشين» في امتحانات الثانوية العامة

قال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، في تصريح خاص، إنه تم اكتشاف 4 لجان في 3 محافظات متوقع حدوث شغب وغش بهم، بعد أن اكتشف تحويل عدد من الطلاب لتلك اللجان، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتأمينية ضدهم، وأضاف أنه تم تركيب كاميرات مراقبة في لجنتين من اللجان الأربع الجدد المتوقع حدوث شغب وغش بهم، ليتم متابعة الكاميرات لرصد أي أعمال غش بواسطة رئيس اللجنة وعضو لجنة الإدارة.
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للمرة الثانية.. رئيس وزراء إثيوبيا يجتمع مع البرهان

اجتمع أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، للمرة الثانية، وذلك بعد انتهاء اجتماعه مع قوى "الحرية والتغيير"، وصرح أبي أحمد بأن شرط استعادة السلام في السودان هو الوحدة فقط. ومن جانبه وصف مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، بأنه سيكون لها تأثير إيجابي على المسار السياسي في السودان، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في أنباء عاجلة له، اليوم الجمعة.
ابى-احمد-رئيس-وزراء-اثيوبيا

ضربة قوية لجهود رئيس وزراء إثيوبيا للوساطة في السودان

على الرغم من الآمال التي يحملها آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، في أن تنجح جهوده في الوساطة بين طرفي الأزمة في السودان -المجلس العسكري الحاكم، وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير-، خلال زيارته السريعة للخرطوم اليوم، والتي تستمر لمدة 24 ساعة فقط، من أجل التوفيق بين المتخاصمين ومحاولة الوصول إلى نقطة تلاقي لإعادة المفاوضات على تسليم السلطة وخريطة المستقبل في السودان، والتي توقفت بعد أحداث فض اعتصام القيادة، الدامية، إلا أن تلك الجهود تلقت ضربة مبكرة بعد مرور أقل من ساعتين على وصوله مطار الخرطوم ولقائه بالفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس.
أبي أحمد-رئيس-وزراء-إثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا في السودان.. وساطة تبدأ من العسكري

مع تأزم الأوضاع في السودان، قرر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن يجري محاولة يمارس من خلالها دورا محوريا في تحويل الأوضاع على الأرض، بأن يطرح نفسه وسيطا بين الفرقاء في الخرطوم، وتحديدا المجلس العسكري الحاكم برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقادة الحركة الاحتجاجية وخصوصا قوى الحرية والتغيير، في محاولة لتسوية النزاع المحتدم بين الطرفين، والذي وصل ذروته مع الأحداث الدامية التي صاحبت فض اعتصام القيادة فجر الإثنين الماضي، بالقوة، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، وتوقفت. المفاوضات بين السلطة والمعارضة بشأن انتقال ال
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الجيش للسودانيين: نحن صمام أمان الوطن

طلب الجيش السوداني من المواطنين الابتعاد عن المواقع والمناطق العسكرية كمشاركة في حفظ الأمن، بحسب "العربية . نت". وأكد الجيش السوداني عدم التراجع عن الانحياز لثورة التغيير، مشددًا على البقاء صمام أمان للسودان وملاذا للمواطنين. ورفضت قوى الحرية والتغيير، اليوم، دعوة المجلس العسكري الانتقالي للحوار، وقال مدني عباس مدني، أحد قيادات قوى الحرية والتغيير لوكالة "رويترز": إن دعوة المجلس العسكري الانتقالي مرفوضة، لأنه "ليس مصدر ثقة". وتابعت قوى الحرية والتغيير أن المناخ النفسي لا يسمح بالجلوس على طاولة المفاوضات.
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