حسين الشحات يغازل جماهير العين الإماراتي

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٢ م

حسين الشحات

وجه حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، رسالة شكر لجمهور نادي العين الإماراتي الذي كان يلعب بين صفوفه العام الماضي، وقال الشحات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أكيد الجمهور محترم جدًا ونفس الحب موجود، وأشكرهم على دعمهم لي وأنا لاعب في نادي العين، نحن دائمًا نتواصل، وحتى الآن الجمهور يدعمني وأنا لاعب في النادي الأكبر في إفريقيا الأهلي، شكرًا جمهور الزعيم". وانتقل الشحات لصفوف العين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من المقاصة على سبيل الإعارة قبل أن يفعل النادي الإماراتي بند الشراء ثم انتقل اللاعب لصفوف الأهلي.

وأسهم حسين الشحات في قيادة العين لتحقيق إنجاز غير مسبوق فى تاريخ النادي بالحصول على ثنائية الدوري والكأس، حيث أنهى العين مشواره فى النسخة الماضية من مسابقة الدوري الإماراتي فى الصدارة برصيد 53 نقطة، فيما حصل على كأس رئيس الدولة بفوزه فى المباراة النهائية على الوصل بهدفين مُقابل هدف. أكيد الجمهور محترم