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نائب رئيس الامتحانات: لجان تصحيح الثانوية العامة تبدأ الإثنين المقبل

تحرير:أمينة محمود ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م
امتحان الثانوية العامة - أرشيفية
امتحان الثانوية العامة - أرشيفية
قبل ساعات من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، تفقد خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، اليوم الجمعة، كنترول السعيدية في محافظة الجيزة للاطمئنان على تجهيز الكنترول، وتفقد التجهيزات النهائية لبدء اعمال التقدير لامتحانات الثانوية العامة، مؤكدا في تصريح خاص، أن مقار تقدير الدرجات "لجان التصحيح" مستعدة لبدء تصحيح كراسات امتحانات مادة اللغة العربية للثانوية العامة بدءا من الإثنين المقبل.
وأوضح عبد الحكم، أنه يوجد قرابة 9 آلاف مقدر درجات يعملون في تقدير درجات اللغة العربية، في 11 مقرا، ويستمر عملهم حتى الانتهاء من تقدير اللغة العربية والتربية الدينية.وكشف نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه تم اكتشاف 4 لجان في 3 محافظات متوقع حدوث شغب وغش بهم، بعد أن اكتشف تحويل عدد من الطلاب
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رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: قريبا إصدار قانون جديد

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مصر للطيران تلغي 3 رحلات متجهة للسودان

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التعليم تكشف مصير امتحانات الثانوية العامة في العريش

كشف خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، عن أنه لا يوجد تأجيل لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء، لافتا إلى أن اللجان مؤمنة بالكامل من قبل القوات المسلحة وقوات الداخلية. وأشار "عبد الحكم" في تصريح خاص لـ"التحرير" إلى أن مراكز توزيع الأسئلة مؤمنة تأمينا مشددا من قبل القوات المسلحة والشرطة، مستبعدا حدوث تسريب أو أي أعمال تخريبية من شأنها الإخلال بالعملية الامتحانية نتيجة ما يحدث من أعمال إرهابية بالمنطقة.
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مفاجأة تنتظر «الغشاشين» في امتحانات الثانوية العامة

قال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، في تصريح خاص، إنه تم اكتشاف 4 لجان في 3 محافظات متوقع حدوث شغب وغش بهم، بعد أن اكتشف تحويل عدد من الطلاب لتلك اللجان، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتأمينية ضدهم، وأضاف أنه تم تركيب كاميرات مراقبة في لجنتين من اللجان الأربع الجدد المتوقع حدوث شغب وغش بهم، ليتم متابعة الكاميرات لرصد أي أعمال غش بواسطة رئيس اللجنة وعضو لجنة الإدارة.
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مفاجأة تنتظر «الغشاشين» في امتحانات الثانوية العامة

قال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، في تصريح خاص، إنه تم اكتشاف 4 لجان في 3 محافظات متوقع حدوث شغب وغش بهم، بعد أن اكتشف تحويل عدد من الطلاب لتلك اللجان، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتأمينية ضدهم، وأضاف أنه تم تركيب كاميرات مراقبة في لجنتين من اللجان الأربع الجدد المتوقع حدوث شغب وغش بهم، ليتم متابعة الكاميرات لرصد أي أعمال غش بواسطة رئيس اللجنة وعضو لجنة الإدارة.
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حبس و200 ألف جنيه غرامة.. عقوبات قاسية في امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الإجراءات التي تم اتخاذها للإعداد لعقد امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019، والتي تنطلق غدا السبت، وتستمر حتى الأربعاء 3 يوليو المقبل، وقال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة أنهت استعداداتها لعقد الامتحانات بجميع لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية، مؤكدا حرص الوزارة على توضيح كافة الإجراءات التي اتخذتها أمام الرأي العام.
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التعليم تواجه شاومينج في تسريب امتحان الرياضيات لأولى ثانوي

قال المسؤولون عن منصة الامتحانات، إن 380 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى العام، أداوا امتحان مادة الرياضيات إلكترونيا على التابلت فى الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد، وهي الفترة الصباحية المخصصة للمدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، وعلى أن يؤدي طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية، الامتحان في الفترة المسائية المقررة في الواحدة ظهرا، ونفى المسؤلون ما يتردد عن تسريب امتحان الرياضيات على صفحات ومواقع الغش الإلكتروني مثل شاومينج، خلال الساعات الماضية.
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قبل الدفعة الأخيرة.. النقد الدولي يراجع الإصلاح الاقتصادي في مصر

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، زيارتها الأخيرة إلى القاهرة (5-16 مايو الجاري)، والتي كانت تهدف إلى إجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يدعمه اتفاق لمدة 3 سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، وضمت البعثة فريقا من الخبراء بقيادة سوبير لال، وأصدر الصندوق اليوم الجمعة، بيانا ختاميا بنتائج الزيارة، مشيرا إلى أن البعثة توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن استكمال المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الذي بدأ في نوفمير 2016، كما ذكر التطوارت التي طرأت على الاقتصاد والجياة في مصر خلال هذه الفترة.
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