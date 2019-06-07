نائب رئيس الامتحانات: لجان تصحيح الثانوية العامة تبدأ الإثنين المقبل

تحرير:أمينة محمود ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م

امتحان الثانوية العامة - أرشيفية

قبل ساعات من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، تفقد خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، اليوم الجمعة، كنترول السعيدية في محافظة الجيزة للاطمئنان على تجهيز الكنترول، وتفقد التجهيزات النهائية لبدء اعمال التقدير لامتحانات الثانوية العامة، مؤكدا في تصريح خاص، أن مقار تقدير الدرجات "لجان التصحيح" مستعدة لبدء تصحيح كراسات امتحانات مادة اللغة العربية للثانوية العامة بدءا من الإثنين المقبل.

وأوضح عبد الحكم، أنه يوجد قرابة 9 آلاف مقدر درجات يعملون في تقدير درجات اللغة العربية، في 11 مقرا، ويستمر عملهم حتى الانتهاء من تقدير اللغة العربية والتربية الدينية.وكشف نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه تم اكتشاف 4 لجان في 3 محافظات متوقع حدوث شغب وغش بهم، بعد أن اكتشف تحويل عدد من الطلاب