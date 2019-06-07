رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: قريبا إصدار قانون جديد

تحرير:بيتر مجدي ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥١ م

ندوة سابقة عن قانون الجمعيات الأهلية

«قانون جديد وليس تعديل»، هكذا أوضح دكتور طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية في مصر، بشأن الحوار المجتمعي الذي أجري على قانون الجمعيات الأهلية، الذي أقره مجلس النواب، وأعاده رئيس الجمهورية مرة أخرى للتداول والنقاش وإجراء تعديلات عليه، بعدما لاقى رفض من قطاعات مختلفة. وأضاف عبد القوي أنه بعد المناقشات وإجراء جلسات حوار مجتمعي موسعة تم الأخذ بالمقترحات التي جاءت من خلالها تم إعداد مشروع قانون من قبل اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء وتم عرضه على مجلس الوزراء.

وأشار رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، في تصريح لـ«التحرير»، أن مشروع القانون حاليا في مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لعرضه على البرلمان وإقراره، موضحا أن المشروع الجديد للقانون مكون من 10 أبواب و98 مادة، وأضيف إليه بابا جديدا خاص بـ«التطوع». اقرأ أيضا| أين وصلت «الجمعيات الأهلية»