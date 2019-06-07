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رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: قريبا إصدار قانون جديد

تحرير:بيتر مجدي ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥١ م
ندوة سابقة عن قانون الجمعيات الأهلية
ندوة سابقة عن قانون الجمعيات الأهلية
«قانون جديد وليس تعديل»، هكذا أوضح دكتور طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية في مصر، بشأن الحوار المجتمعي الذي أجري على قانون الجمعيات الأهلية، الذي أقره مجلس النواب، وأعاده رئيس الجمهورية مرة أخرى للتداول والنقاش وإجراء تعديلات عليه، بعدما لاقى رفض من قطاعات مختلفة. وأضاف عبد القوي أنه بعد المناقشات وإجراء جلسات حوار مجتمعي موسعة تم الأخذ بالمقترحات التي جاءت من خلالها تم إعداد مشروع قانون من قبل اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء وتم عرضه على مجلس الوزراء.
وأشار رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، في تصريح لـ«التحرير»، أن مشروع القانون حاليا في مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لعرضه على البرلمان وإقراره، موضحا أن المشروع الجديد للقانون مكون من 10 أبواب و98 مادة، وأضيف إليه بابا جديدا خاص بـ«التطوع». اقرأ أيضا| أين وصلت «الجمعيات الأهلية»
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امتحانات-الصف-الأول الثانوي-بالتابلت‎ (2)

نائب رئيس الامتحانات: لجان تصحيح الثانوية العامة تبدأ الإثنين المقبل

قبل ساعات من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، تفقد خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، اليوم الجمعة، كنترول السعيدية في محافظة الجيزة للاطمئنان على تجهيز الكنترول، وتفقد التجهيزات النهائية لبدء اعمال التقدير لامتحانات الثانوية العامة، مؤكدا في تصريح خاص، أن مقار تقدير الدرجات "لجان التصحيح" مستعدة لبدء تصحيح كراسات امتحانات مادة اللغة العربية للثانوية العامة بدءا من الإثنين المقبل.
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مصر للطيران تلغي 3 رحلات متجهة للسودان

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، إلغاء 3 رحلات أرقام MS 853 وMS 855 وMS 857، المتجهة مساء اليوم وصباح وظهر غدا السبت، من مطار القاهرة إلى الخرطوم، موضحة أنه على عملائها المسافرين على هذه الرحلات بمراجعة خدمة "الكول سنتر" على رقمي 1717 من أي موبايل أو 090070000 من أي خط أرضي؛ لمعرفة المزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، اجتمع أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، للمرة الثانية، وذلك بعد انتهاء اجتماعه مع قوى "الحرية والتغيير".
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم تكشف مصير امتحانات الثانوية العامة في العريش

كشف خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، عن أنه لا يوجد تأجيل لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء، لافتا إلى أن اللجان مؤمنة بالكامل من قبل القوات المسلحة وقوات الداخلية. وأشار "عبد الحكم" في تصريح خاص لـ"التحرير" إلى أن مراكز توزيع الأسئلة مؤمنة تأمينا مشددا من قبل القوات المسلحة والشرطة، مستبعدا حدوث تسريب أو أي أعمال تخريبية من شأنها الإخلال بالعملية الامتحانية نتيجة ما يحدث من أعمال إرهابية بالمنطقة.
امتحانات-ثانويه-عامة

مفاجأة تنتظر «الغشاشين» في امتحانات الثانوية العامة

قال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، في تصريح خاص، إنه تم اكتشاف 4 لجان في 3 محافظات متوقع حدوث شغب وغش بهم، بعد أن اكتشف تحويل عدد من الطلاب لتلك اللجان، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتأمينية ضدهم، وأضاف أنه تم تركيب كاميرات مراقبة في لجنتين من اللجان الأربع الجدد المتوقع حدوث شغب وغش بهم، ليتم متابعة الكاميرات لرصد أي أعمال غش بواسطة رئيس اللجنة وعضو لجنة الإدارة.
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الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

أين وصلت «الجمعيات الأهلية» داخل البرلمان؟

بعد مرور أكثر من شهر على إعلان اللجنة المكلفة من رئيس الوزراء برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، عن إعداد مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية، وذلك بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على إعادة طرح قانون الجمعيات الأهلية للتعديل، حيث استقرت اللجنة على إلغاء القانون 70 لسنة 2017، وعدم تعديله، من أجل تعزيز العمل الأهلي لما له من دور إيجابي في التنمية الاجتماعية، الأمر الذى يطرح تساؤلا بشأن مشروع القانون وأين وصل داخل البرلمان حتى الآن؟.. وهل سيتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالي أم لا؟
مجلس-النواب

في «القوى العاملة».. 17 مسؤولا يتقاضون 46 مليون جنيه

سادت حالة من الارتباك في اجتماع الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، في أثناء استعراض تفصيلات موازنة وزارة القوى العاملة، بعدما تم الكشف عن تقاضي 17 مسؤولا 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل 65 مليون جنيه، وطلب رئيس اللجنة حسين عيسى ووكيليها ياسر عمر ومصطفى سالم، استفسارا من وزارة المالية بخصوص الـ17 العاملين في 11 مكتبا بالخارج، وهو ما ردت عليه مشيرة مصلح عن وزارة المالية، بأن القوى العاملة هي من وضعت رواتب هؤلاء وتعاملهم معاملة دبلوماسية، كملحقين عماليين، وتلك مصروفات المعيشة والسكن، بواقع 300 ألف جنيه شهريا لكل فرد.
هشام-توفيق-وزير-قطاع-الاعمال

8 ملايين جنيه زيادة في أجور «قطاع الأعمال» بالموازنة الجديدة

استعرضت علياء عبد الغنى، مدير عام الشئون المالية بمركز إعداد القادة، والقائم بأعمال مدير الشئون المالية بوزارة قطاع الأعمال العام، مشروع موازنة ديوان عام الوزارة للسنة المالية 2019-2020، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، وأوضحت أن مخصصات الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين فى مشروع الموازنة بلغت 13 مليون و549 ألف جنيه، مقارنة بنحو 5 ملايين جنيه بموازنة العام الجارى 2018-2019، بزيادة بلغت نحو 8 ملايين و549 ألف جنيه.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

«الوزراء» يوافق على إصدار لائحة قانون حوافز العلوم

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأحد، على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018. وأوضح خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن اللائحة التنفيذية تنص على إنشاء لجنة بالوزارة المختصة، تسمى لجنة شئون أودية العلوم والتكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية والشركات، برئاسة أحد نواب الوزير المختص، وعضوية عدد كاف من ذوي الخبرة في مجالات القانون والمحاسبة والاستشارات وكافة التخصصات ذات الصلة، وتختص بدراسة الطلبات المقدمة لإنشاء الأودية والحاضنات التكنولوجية، ومخاطبة الجهات ذات الشأن.
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