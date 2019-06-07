عاطل يطعن شقيقته بعد الشك في سلوكها ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١١ م

صورة أرشيفية

أقدم عاطل، اليوم الجمعة، على طعن شقيقته تدعى "أميمة.أ"، 18 عاما، بسلاح أبيض "مطواة" بعد مشادة نشبت بينهما؛ بسبب شكه فى سلوكها بمركز الفشن جنوب بنى سويف. تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارا من المقدم مسلم محفوظ، نائب مأمور مركز الفشن، بورود بلاغ من الدكتور أرميا منير، مدير مستشفى الفشن المركزي، يفيد بوصول فتاة مصابة بعدة طعنات في بطنها إلى المستشفى وجار إسعافها، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

وبانتقال النقيب عماد عرفة، معاون مباحث الفشن، تبين من التحريات والتحقيقات، التي أشرف عليها العميد مجدي لطفي، رئيس مباحث جنوب بني سويف، أن الفتاة تدعى "أميمة.أ"، 18 عاما، مقيمة بمدينة الفشن. وتبين من التحريات الأولية، أن مشادة كلامية نشبت بينها وشقيقها ويدعى "وائل.أ"، 24 عاما، نتيجة شكه في سلوكها تطورت