4 ملثمين يعتدون على مسجل خطر.. والأمن يضبط أحدهم

تحرير:رانيا الديداموني ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٤ م

مشاجرة - صورة أرشيفية

"انزل.. انزل".. بتلك الكلمات استوقف 4 أشخاص ملثمون سيارة مرسيدس، وأجبروا شخصا على النزول منها في شارع قناة السويس بمدينة المنصورة، اليوم الجمعة، ووجهوا له طعنات متفرقة وأصابوه بطلق خرطوش، وسط صراخ وذعر الأهالي، ولم يتمكن أحد من اللحاق بهم إذ وجهوا طلقات نارية عشوائية للأهالي لشل حركتهم ومنعهم من تصوير الواقعة، ثم استقلوا سيارة نيسان وفروا هاربين من الشارع، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحدهم وجار التحقيق معه وملاحقة الآخرين بعد تحديد هويتهم لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، بورود بلاغ من أهالي شارع قناة السويس بتعدي ملثمين على أحد المواطنين كان في سيارة مرسيدس رقم "د ل ط 3576"، ونقل إلى مستشفى الطوارئ الجامعي. وبالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين أن المجني عليه "إيهاب.أ"، 40 عاما، مسجل خطر برقم 972، وتم