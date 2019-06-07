جريمة

4 ملثمين يعتدون على مسجل خطر.. والأمن يضبط أحدهم

تحرير:رانيا الديداموني ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٤ م
مشاجرة - صورة أرشيفية
مشاجرة - صورة أرشيفية
"انزل.. انزل".. بتلك الكلمات استوقف 4 أشخاص ملثمون سيارة مرسيدس، وأجبروا شخصا على النزول منها في شارع قناة السويس بمدينة المنصورة، اليوم الجمعة، ووجهوا له طعنات متفرقة وأصابوه بطلق خرطوش، وسط صراخ وذعر الأهالي، ولم يتمكن أحد من اللحاق بهم إذ وجهوا طلقات نارية عشوائية للأهالي لشل حركتهم ومنعهم من تصوير الواقعة، ثم استقلوا سيارة نيسان وفروا هاربين من الشارع، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحدهم وجار التحقيق معه وملاحقة الآخرين بعد تحديد هويتهم لكشف ملابسات الواقعة.
تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، بورود بلاغ من أهالي شارع قناة السويس بتعدي ملثمين على أحد المواطنين كان في سيارة مرسيدس رقم "د ل ط 3576"، ونقل إلى مستشفى الطوارئ الجامعي. وبالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين أن المجني عليه "إيهاب.أ"، 40 عاما، مسجل خطر برقم 972، وتم
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اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

نزيف العيد.. مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث بالفيوم

بسبب اختلال عجلة القيادة لقي شخصين مصرعهما وأصيب اثنين آخرين، إثر انقلاب سيارتهم أثناء سفرهم من القاهرة إلى أسيوط، حيث تبلغ لمركز شرطة إطسا من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ووجود متوفيان ومصابان بطريق (القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي)، أمام قرية قصر الباسل "اتجاه أسيوط" دائرة المركز. على الفور انتقلت قوات المباحث، والمرور، والحماية المدنية، وتبين انقلاب السيارة رقم «ه م 327»ملاكي، قيادة «أشرف. ي»، 54 عامًا، موظف بشركة للمقاولات، ومقيم شارع علي زهران الجيزة، ما تسبب في مصرعه هو وآخر وإصابة اثنين آخرين.
جثة-فى-شقة

«الحبة القاتلة».. مأساة في ثالث يوم العيد بالفيوم

يوم بلون السواد عاشته قرية نشأة دمو، التابعة لمركز الفيوم، حزنا على وفاة ربة منزل إثر تناولها «حبة حفظ الغلال»، عن طريق الخطأ ما تسبب في تسممها ووفاتها قبل وصولها إلى المستشفى، حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات. الواقعة تلقى بها اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مستشفى الفيوم العام، بوصول «صباح.أ.ب»، 47 عامًا، ربة منزل، جثة هامدة، ادعاء تناول مادة سامة، على الفور انتقلت قوات المباحث إلى مكان البلاغ للتحري حول الواقعة، والتقت أسرة المتوفاة لسؤالهم عما حدث.
ندم

زواج بالمهد وجحيم 7 سنوات.. قاتلة أبيها تصدم المباحث

«لست نادمة على قتله، ولو عاد لقتلته مئات المرات، لم يكن أبا، وقد دمر حياتي وطفولتي».. كان ذلك ما ساقته فتاة أمام رجال التحقيق في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مبررة تلك الطريقة البشعة التي قتلت بها والدها، (خنقا حتى الموت) وكم الانتقام الذي كان يملأ قلبها تجاه من منحها الحياة، مشيرة إلى أن والدها المجني عليه قتل أحلامها دفعة واحدة حينما باعها لرجل يكبرها بـ15 عاما وزوجها في سن الطفولة، رافضا أي محاولة لإنهاء معاناتها من الرجل الذي تشاركه الفراش كل يوم، ولما طفح الكيل قررت الانتقام من الجميع وفي مقدمتهم أبوها وأنهت حياته دون تردد.
طعن-بالسكين

عاطل يطعن شقيقته بعد الشك في سلوكها ببني سويف

أقدم عاطل، اليوم الجمعة، على طعن شقيقته تدعى "أميمة.أ"، 18 عاما، بسلاح أبيض "مطواة" بعد مشادة نشبت بينهما؛ بسبب شكه فى سلوكها بمركز الفشن جنوب بنى سويف. تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارا من المقدم مسلم محفوظ، نائب مأمور مركز الفشن، بورود بلاغ من الدكتور أرميا منير، مدير مستشفى الفشن المركزي، يفيد بوصول فتاة مصابة بعدة طعنات في بطنها إلى المستشفى وجار إسعافها، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
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جثة (3)

سهرة ونومة وجثة.. تفاصيل مقتل تاجر على يد صاحبه

اشترى الدنيا بالآخرة واختار طريق الشيطان فراح يستدين من صاحبه تاجر الأدوات المنزلية بالربا مقابل التوقيع على إيصالات بالمبالغ، حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت وسئم من تكرار مطالبته له بسداد الفوائد أو الدين كاملًا وإنهاء التعامل بينهما، وضيق عليه الخناق بعد أن أصبح يتردد على مكان أكل عيشه بمقهى صغير فى نزلة أبو نوح بأرض الشعراوى بقرية ميت كنانة التابعة لمركز طوخ، فعقد النية على التخلص منه وارتكب حادثا غريبا على هذه القرية الهادئة وهز أرجاءها، إذ إنها لم تعهد حدوث مثل هذه الجرائم البشعة من قبل.
مخدر-الحشيش

سقوط 3 تجار مخدرات بهيروين وحشيش وبرشام في القليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية من إلقاء القبض على 3 تشكيلات عصابية تخصصت في ترويج الحشيش والهيروين والأقراص المخدرة بين المواطنين في كفر شكر وشبرا الخيمة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتولت النيابة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث، يفيد القيام بحملة مكبرة قادها العميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع ضباط مكتب مكافحة المخدرات، أسفرت عن ضبط 3 عصابات لترويج الحشيش والهيروين والبرشام.
سرقة-هاتف-محمول

سقوط «نشّالة الموبايلات» في قبضة الشرطة بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية اليوم الاثنين، من ضبط ربة منزل تخصصت في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف الخلوية بأسلوب النشل في المواقف العامة والفرعية بدائرة بنها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد ورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة بنها مفادها قيام المدعوة "ا م ع - 38 عاما - ربة منزل مقيمة كفر أبو ذكري - سبق اتهامها في 4 قضايا (سرقة – نشل)" بممارسة نشاط إجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف الخلوية بأسلوب النشل في مواقف السيارات.
هيروين

7 كيلو حشيش وهيروين.. ضبط 10 تجار مخدرات بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية من ضبط 10 تجار مخدرات في حملة مكبرة بنطاق مراكز وأقسام الشرطة على مستوى المحافظة بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام ومباحث مكافحة المخدرات، وذلك قبل ترويج سمومهم على المتعاطين وعملائهم، وحُررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارات تفيد ضبط 10 أشخاص، بحوزتهم كمية من الحشيش المخدر تزن نحو كيلو وربع حشيش ونحو 6 كيلو هيروين خام، وأسلحة نارية "خرطوش" وطلقات من ذات العيار، وأسلحة بيضاء ومبالغ مالية، وهواتف محمولة.
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