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أمير كرارة يشوق جمهوره لـ«الهباداباديم» (فيديو)

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م
أمير كرارة
أمير كرارة
إعلان ترويجي قصير، بدأت قنوات فضائية مصرية في عرضه في فواصلها الإعلانية، قبل نهاية شهر رمضان بعدة أيام، يظهر فيه النجم أمير كرارة، وهو يشوق جمهوره لـ"الهباداباديم"، ودون الكشف عن أي تفاصيل، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول ماهية ما يُروج له كرارة. أمير حرص اليوم الجمعة على أن يزيد من تشويق جمهوره لـ"الهباداباديم"، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، حاملًا عنوان "حقيقة الهباداباديم"، ويقول فيه كرارة مخاطبًا جمهوره: "مساء الفل، وكل سنة وأنتم طيبين، وعيد سعيد عليكم، طبعًا كل الناس هتتجنن وتعرف إيه هو الهباداباديم".
وبمجرد أن يبدأ أمير كرارة في شرح معنى "الهباداباديم" لجمهوره، يدخل أحد العاملين معه ليقاطعه قائلًا: "جاهزين يا أستاذ أمير"، فيقول كرارة لجمهوره: "معلش هرجعلكم تاني"، وينهي الفيديو. ظهور أمير المشوق لجمهوره حول "الهباداباديم" قابله ردود أفعال كثيرين من متابعي حسابه، ومن بين المعلّقين الفنانة إيمان العاصي،
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إقبال جماهيري على مسارح الدولة في عيد الفطر (صور)

أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، صباح اليوم الجمعة، عن سعادته البالغة بالإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته عروض البيت الفني للمسرح في أولى ليالي عروضه، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، أمس الخميس، حيث إنه لا مكان لقدم داخل صالات المسارح، ما اضطر بعض المسارح لزيادة عدد منظمي الدخول والاستعانة بموظفين من داخل المسرح لمواجهة الإقبال الكبير بما لا يخل باشتراطات الأمن والسلامة داخل المسرح، مؤكدًا أن ظاهرة الإقبال الكبير للجمهور في تزايد مستمر.
لمس-اكتاف

ياسر جلال.. حقق معادلة النجاح ببساطة

للعام الثالث على التوالي، ينجح الفنان ياسر جلال في أن يكون مسلسله ضمن المسلسلات الناجحة التي يشيد بها النقاد والجماهير خلال موسم شهر رمضان. البداية كانت في 2017 بمسلسل "ظل الرئيس" الذي كان انطلاقته للبطولة المطلقة في مسلسل يحمل اسمه منفردا، ثم واصل النجاح في 2018 بمسلسل "رحيم"، وهذا العام حقق مسلسل "لمس أكتاف" نجاحا كبيرا. ورغم أن ياسر جلال لم يكن الممثل صاحب الأداء الأفضل في العمل، فإن المميز فيه أنه يعرف جيدًا أنه ترس في منظومة عمل جماعي، فيها مؤلف ومخرج وممثلون، ولكل فرد في هذه المنظومة دوره، وهذه روشتة النجاح السهلة.
كازابلانكا

سينمات إسكندرية كاملة العدد.. وكازابلانكا في المقدمة

شهدت سينمات وسط الإسكندرية، اليوم الخميس، ثاني أيام العيد، إقبالا كثيفا من الزائرين، لمشاهدة الأفلام المعروضة، واستمر توافد أعداد كبيرة خاصة من الشباب على مدار ساعات اليوم منذ الصباح، واستقبلت السينمات أعداد كبيرة من الشباب والأسر، لمشاهدة الأفلام التي جاء في مقدمتها فيلم كازبلانكا للفنان أمير كرارة في المركز الأول على مستوي دور العرض بمحافظة الإسكندرية. وقال مصطفى سلطان مدير سينما مترو الإسكندرية، إن السينمات تشهد إقبالا كثيفا هذا العيد، خاصة سينمات محطة الرمل بوسط المدينة.
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أول تعليق لأمير كرارة عن نجاح كازابلانكا: الجاي أحلى

أعرب النجم أمير كرارة عن سعادته بنجاح فيلمه الجديد "كازابلانكا" في دور العرض السينمائي وتصدره موسم عيد الفطر بفارق كبير عن منافسيه، محققا إيرادات اقتربت من 7 ملايين جنيه في أول أيام العيد، وتجاوزت 8 ملايين جنيه في ثاني أيام العيد، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم في دور العرض العربية والخليجية. ونشر أمير كرارة صورة له مع مخرج الفيلم بيتر ميمي، عبر حسابه على "إنستجرام"، معلّقًا: "كابيتانو السينما المصرية المخرج الجامد بيتر ميمي، ثلاثة كلبش، وواحد حرب كرموز، وواحد كازابلانكا، ولسه العاركة شغالة واللي جاي أحلى، ألف حمد وشكر ليك يا رب".
كازابلانكا

أمير كرارة يحطم الأرقام القياسية بـ«كازابلانكا»

حطم النجم أمير كرارة الرقم القياسي لأعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية، بفيلمه "كازابلانكا" الذي ينافس في موسم أفلام عيد الفطر المبارك، وذلك لليوم الثاني على التوالي، إذ حقق في أول أيام العيد إيرادا بلغ 6 ملايين و721 ألفًا و308 جنيهات، وهو الرقم الذي لم يصل إليه أحد من قبله، ثم في اليوم الثاني حطم ذلك الرقم بتحقيق "كازابلانكا" 8 ملايين و51 ألفًا و678 جنيهًا، وبذلك يتصدر أمير كرارة شباك تذاكر الموسم، بفارق كبير عن منافسيه الأربعة: "الممر" لأحمد عز، "سبع البرمبة" لرامز جلال، "حملة فرعون" لعمرو سعد، "محمد حسين" لمحمد سعد.
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مخرج كازابلانكا يتحدث عن نجاحه.. ما علاقة محمد صلاح؟

علق المخرج بيتر ميمي على النجاح الكبير الذي يحققه فيلمه "كازابلانكا" في دور العرض السينمائية، وتصدره موسم عيد الفطر بفارق كبير عن منافسيه، محققا إيرادات اقتربت من 7 ملايين جنيه في أول أيام العيد، وتجاوزت 8 ملايين جنيه في ثاني أيام العيد، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم في دور العرض العربية والخليجية. وكتب بيتر ميمي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "النجاح عمل جماعي، محدش لوحده يقدر يعمل حاجة ولو العكس صحيح كان زماننا أخدنا كأس العالم وإحنا معانا محمد صلاح".
كازابلانكا

إيرادات أفلام العيد.. «كازابلانكا» يواصل التصدر

يشهد موسم عيد الفطر منافسة قوية بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات ثاني أيام عيد الفطر المبارك، الخميس 6 يونيو، في صالح "كازابلانكا" الذي احتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه، إذ حقق إيرادا تجاوز 8 ملايين جنيه (8 ملايين و51 ألفًا و678 جنيهًا)، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية، حيث يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
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