أمير كرارة يشوق جمهوره لـ«الهباداباديم» (فيديو)

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م

أمير كرارة

إعلان ترويجي قصير، بدأت قنوات فضائية مصرية في عرضه في فواصلها الإعلانية، قبل نهاية شهر رمضان بعدة أيام، يظهر فيه النجم أمير كرارة، وهو يشوق جمهوره لـ"الهباداباديم"، ودون الكشف عن أي تفاصيل، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول ماهية ما يُروج له كرارة. أمير حرص اليوم الجمعة على أن يزيد من تشويق جمهوره لـ"الهباداباديم"، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، حاملًا عنوان "حقيقة الهباداباديم"، ويقول فيه كرارة مخاطبًا جمهوره: "مساء الفل، وكل سنة وأنتم طيبين، وعيد سعيد عليكم، طبعًا كل الناس هتتجنن وتعرف إيه هو الهباداباديم".

وبمجرد أن يبدأ أمير كرارة في شرح معنى "الهباداباديم" لجمهوره، يدخل أحد العاملين معه ليقاطعه قائلًا: "جاهزين يا أستاذ أمير"، فيقول كرارة لجمهوره: "معلش هرجعلكم تاني"، وينهي الفيديو. ظهور أمير المشوق لجمهوره حول "الهباداباديم" قابله ردود أفعال كثيرين من متابعي حسابه، ومن بين المعلّقين الفنانة إيمان العاصي،