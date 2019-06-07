رئيس الأوبرا: نستضيف نجوم العالم ونراعي عدم التكرار

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م

مجدي صابر

قال رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، خلال تصريحات له عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن الدار بها 14 فرقة ومركزا لتنمية المواهب، كما أنها تقدم فنون الباليه والموسيقى الكلاسيكية والغناء العربي والإنشاد الديني والصوفي، كما يتم تقديم الموسيقى المعاصرة وجميع أنواع الفنون الحركية والموسيقية، والدال على هذا أن المسرح الكبير لدار الأوبرا خلال الـ31 سنة الأخيرة شهد استضافة أشهر نجوم العالم في كل المجالات الفنية المختلفة، مثل فرقة البولشوي، والفرقة الملكية الإنجليزية، والكثير من النجوم، مثل علي الحجار وسميحة أيوب واللبنانية ماجدة الرومي، وغيرهم.

وأكد مجدي صابر في تصريحاته أن دار الأوبرا تحرص دومًا على تقديم برامج متنوعة وتراعي عدم التكرار، مشيرًا إلى دعمها 250 حفلة للفرق الحرة والشبابية. وأشار إلى أن دار الأوبرا راعت وجود بعض الفرق الإفريقية في المهرجانات المقامة هذا العام، وأنه تم التعاقد مع الكثير من الفرق الإفريقية لدعم الثقافة وتبادل الخبرات،