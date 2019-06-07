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رئيس الأوبرا: نستضيف نجوم العالم ونراعي عدم التكرار

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م
مجدي صابر
مجدي صابر
قال رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، خلال تصريحات له عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن الدار بها 14 فرقة ومركزا لتنمية المواهب، كما أنها تقدم فنون الباليه والموسيقى الكلاسيكية والغناء العربي والإنشاد الديني والصوفي، كما يتم تقديم الموسيقى المعاصرة وجميع أنواع الفنون الحركية والموسيقية، والدال على هذا أن المسرح الكبير لدار الأوبرا خلال الـ31 سنة الأخيرة شهد استضافة أشهر نجوم العالم في كل المجالات الفنية المختلفة، مثل فرقة البولشوي، والفرقة الملكية الإنجليزية، والكثير من النجوم، مثل علي الحجار وسميحة أيوب واللبنانية ماجدة الرومي، وغيرهم.
وأكد مجدي صابر في تصريحاته أن دار الأوبرا تحرص دومًا على تقديم برامج متنوعة وتراعي عدم التكرار، مشيرًا إلى دعمها 250 حفلة للفرق الحرة والشبابية. وأشار إلى أن دار الأوبرا راعت وجود بعض الفرق الإفريقية في المهرجانات المقامة هذا العام، وأنه تم التعاقد مع الكثير من الفرق الإفريقية لدعم الثقافة وتبادل الخبرات،
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تعرف على احتفالات «ثقافة الطفل» بعيد الفطر

يحتفل المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة، بعيد الفطر المبارك، بتنظيم يوم ثقافي فني في الحديقة الثقافية للأطفال بمنطقة السيدة زينب، غدًا السبت، رابع أيام العيد. الاحتفالية التي تحمل شعار "العيد فرحة"، تبدأ في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتتضمن مجموعة متنوعة من ورش الفنون التشكيلية، ومجموعة من الأغاني والمسابقات الفنية، ويليها في الساعة الخامسة مشاركة للساحر وصاحب ألعاب الخفة نبيل بركات، ليقدم عروضًا تبهر الأطفال، ثم يعقبها عرض عرائس للفنانة رحمة محجوب.
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«البالون» يعرض «أليس في بلاد العجائب» احتفالا بالعيد

احتفالًا بعيد الفطر المبارك، يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الدكتور عادل عبده، العرض المسرحى الاستعراضي "أليس فى بلاد العجائب" في موسمه الثاني، بداية من ثانى أيام العيد، ويستمر يوميًا باستثناء يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وذلك ضمن مشروع إعادة تقديم العروض الناجحة، والمتميزة التى تنتجها الجهات التابعة لقطاعات وزارة الثقافة، حيث حقق العرض المسرحي في موسمه الأول نجاحات كبيرة، وحصد إيرادات عالية، كما أشاد به كبار النقاد والمسرحيين.
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مناقشة رواية «كحل وحبهان» في «الكتبجية» 15 يونيو

تنظم مكتبة «الكتبجية» بالتعاون مع دار الكرمة للنشر، يوم السبت 15 يونيو، ندوة وحفل توقيع لرواية "كحل وحبهان" للكاتب والإعلامي "عمر طاهر"، فى السابعة مساءً بمقر المكتبة، ويدير اللقاء الشاعر أحمد شبكة، بحضور عدد من المثقفين، وجمهور قراء الكاتب. تدور أحداث الرواية حول اكتشاف المذاق المختلف للطعام الذي يتباين بتنوع التجارب، والمراحل التي يمر بها شخص عادي في حياته؛ مثل الحب والزواج والمراهقة والنجاح والفشل والأصدقاء، فيختلف معها مذاق ورائحة الأطعمة والأشياء من حوله.
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شهرزاد وعلاء الدين على مسرح الأوبرا غدًا

تحت عنوان الطابع الشرقى، يروى أوركسترا القاهرة السيمفونى عددا من حكايات ألف ليلة وليلة التى استلهمها كبار المؤلفين العالميين لإبداع أعمال كلاسيكية تنقل سحر الشرق وأساطيره، وذلك خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو هشام جبر فى التاسعة والنصف مساء غد السبت، على المسرح الكبير، منها متتالية علاء الدين لـ"نيلسين"، ومتتالية شهرزاد لـ"كورساكوف" التى كتبت عام 1888، وتنقسم إلى 4 قصص تجسدها الموسيقى هى "البحر وسفينة السندباد، الأمير الكالندارى، الأمير الشاب والأميرة الشابة، الاحتفالات في بغداد".
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