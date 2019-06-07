تعرف على وجهة أحمد حسام ميدو القادمة

تحرير:علي الزيني ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٩ م

ميدو

توصل مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، إلى اتفاق مع أحمد حسام ميدو، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفيومي بدايةً من الموسم المقبل، ومعه عادل مصطفى مدربا عاما، بالإضافة لمدرب أحمال ومحلل أداء، وسيتم الإعلان الرسمي يوم الإثنين المقبل في مؤتمر صحفي سيعقد بأحد فنادق القاهرة، بعد الجلسة التي ستتم بين ميدو ومسئولي المقاصة بعد غد الأحد للاتفاق على جميع البنود، خاصة أن رئيس الفريق الفيومي يوجد حاليًا في الإمارات، فيما يوجد ميدو في الجونة".

كان طلعت يوسف المدير الفني الأسبق قد تولى تدريب المقاصة منذ فبراير 2018 وتقدم باستقالته في 19 أبريل الماضي، قبل نهاية الموسم، وتم تصعيد جمال عمر المدرب العام لتولي مهمة المدير الفني مؤقتا في آخر 4 مباريات للفريق بالدوري. واحتل فريق مصر للمقاصة المركز السادس في جدول ترتيب بطولة الدوري، برصيد 41 نقطة،