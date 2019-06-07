رياضة

أهلي جدة يطلب التعاقد مع نجم القلعة الحمراء

تحرير:أحمد محمد ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
علي معلول
علي معلول
فجر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مفاجأة حول العروض التي تلقاها النادي مؤخراً، بتأكيده أن هناك عرضا شفويا من نادي أهلي جدة السعودي من أجل ضم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير": موقف علي معلول مشابه لموقف محمد هاني سيكون من الصعب جدًا أن نفرط في جهوده، بسبب الدور المحوري الذي يلعبه مع الفريق، بخلاف أنه لاعب دولي ذو قيمة كبيرة ومن العناصر الأساسية مع الأهلي ونحن متمسكون باستمراره لأقصى درجة ممكنة.
وأضاف عبد الحفيظ: "علي معلول يلعب دورا مهما وفعالا مع بقية زملائه بالفريق، ونحن نريد تطوير الأداء والمستوى لأعلى درجة ممكنة من أجل تكوين فريق مثالي الموسم المُقبل". كان الأهلي قد مدد تعاقده مع الدولي التونسي علي معلول لموسمين إضافيين، حيث كان ينتهي تعاقده بنهاية موسم 2019/2020، لينتهي تعاقده مع القلعة
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قميص-هازاد‎

حقيقة صورة البلجيكي هازارد بقميص ريال مدريد

ما زال الجميع ينتظر الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة، حيث كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية حقيقة قميص النجم البلجيكي إيدين هازارد، الذي انتشر خلال الساعات الماضية في متجر نادي ريال مدريد بمدينة برشلونة الإسبانية، بعدما قام أليكس جارسيا أحد مواطني إسبانيا، بنشر قميص هازارد يحمل رقم 7 يباع داخل المتجر، لتنتشر الصورة بشكل كبير، وخرج البعض لينفي حقيقة الصورة، قبل أن تتواصل صحيفة ماركا مع المتجر وتتأكد من صحة الصورة، حيث قالت: "تواصلنا مع المتجر الموجود في المطار وأكد لنا أن قميص هازارد بالرقم 7 يُباع بالفعل وسعره 147.95 يورو".
أحمد-احمد‎ (4)

الكاف يكشف تفاصيل إخلاء سبيل أحمد أحمد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إخلاء سبيل أحمد أحمد، رئيس الكاف، دون توجيه الاتهام إليه، وذلك بعد أن خضع أحمد للاستجواب من جانب مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، على خلفية شبهات فساد في فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية، وتحديدا الاتفاق المبرم في ديسمبر 2017 مع شركة "بوما" لتوفير تجهيزات وملابس رياضية تخصص لنحو 580 متطوعا في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2018، التي استضافتها المغرب، لكن الاتحاد الإفريقي قام من طرف واحد بفسخ هذا العقد، وإبرام آخر بقيمة مالية أكبر مع "تاكتيكال ستيل".
رمضان-صبحى

الأهلي يفاوض هدرسفيلد للتعاقد مع رمضان صبحي نهائيًا

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدء المفاوضات مع إدارة فريق هدرسفيلد الإنجليزي لضم رمضان صبحي لاعب الفريق المُعار بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: "تواصلنا مع إدارة فريق هدرسفيلد الإنجليزي لشراء رمضان صبحي نهائيًا، بعد أن أبدى اللاعب رغبته في الاستمرار بالفريق خلال الفترة المُقبلة، ذلك شجعنا على الدخول في التفاوض مع مسؤولي الفريق الإنجليزي ونبحث مع إدارة الفريق كيفية الحصول على خدماته والسعر النهائي".
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رمضان-صبحى

الأهلي يفاوض هدرسفيلد للتعاقد مع رمضان صبحي نهائيًا

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدء المفاوضات مع إدارة فريق هدرسفيلد الإنجليزي لضم رمضان صبحي لاعب الفريق المُعار بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: "تواصلنا مع إدارة فريق هدرسفيلد الإنجليزي لشراء رمضان صبحي نهائيًا، بعد أن أبدى اللاعب رغبته في الاستمرار بالفريق خلال الفترة المُقبلة، ذلك شجعنا على الدخول في التفاوض مع مسؤولي الفريق الإنجليزي ونبحث مع إدارة الفريق كيفية الحصول على خدماته والسعر النهائي".
سيد عبد الحفيظ (3)

عبد الحفيظ: أتمنى التوفيق للزمالك أمام نهضة بركان

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه يتمنى التوفيق للزمالك في نهائي الكونفدرالية الإفريقية، أمام نهضة بركان المغربي. ويستضيف الزمالك، نظيره نهضة بركان، في العاشرة من مساء غدًا الأحد، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، بعد أسبوع من مباراة الذهاب التي حسمها بطل المغرب لصالحه بهدف دون رد في الوقت بدل الضائع، سجله التوجولي لابا كودجو. وقال عبد الحفيظ، خلال حواره ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : «أتمنى التوفيق للزمالك ‏وأقدره كنادي كبير، لكني أعتبر حسم لقب بطولة الدوري في أيدينا».‏
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عبد الحفيظ: يجب أن يتعرض الزمالك لنفس ضغوط الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه لم تؤجل له مباراة واحدة للحصول على راحة قبل أي مواجهة ‏إفريقية، مضيفًا: «واجهنا ‏ضغوطا في خوض 7 مباريات بين إفريقيا والدوري، كنا نواجه وادي دجلة ثم لعبنا أمام الترجي التونسي بعدها بـ4 أيام، ‏كذلك واجهنا مصر المقاصة بين مباراتي صن داونز».‏ وأوضح عبد الحفيظ، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد: «الأهلي لم تؤجل له مباراة واحدة للحصول على راحة قبل أفريقيا، فكان هناك 4 مباريات محلية وسط المواجهات ‏الإفريقية بحجة إنه موسم استثنائي، لذلك تحملنا من أجل استكمال الدوري».
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عبدالحفيظ:لو جوارديولا درب الأهلي ياخد المركز الرابع

أعرب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن ثقته في فريقه وتمكنه من حصد لقب الدوري الموسم الجاري، على الرغم من التعثر في أكثر من المباراة، مشيرا إلى أن بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، لو كان مدربا للأهلي الموسم الحالي لحصد المركز الرابع، في ظل الظروف الذي يواجهها الأهلي خلال الموسم الجاري من إصابات وأزمات، متابعا أنه لو كان هناك نادي آخر تعرض لأزمات الأهلي لحصد المركز السادس أو السابع، ولا ينافس في ظل هذه الظروف إلا النادي الأهلي فقط.
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