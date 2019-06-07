أهلي جدة يطلب التعاقد مع نجم القلعة الحمراء

تحرير:أحمد محمد ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

علي معلول

فجر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مفاجأة حول العروض التي تلقاها النادي مؤخراً، بتأكيده أن هناك عرضا شفويا من نادي أهلي جدة السعودي من أجل ضم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير": موقف علي معلول مشابه لموقف محمد هاني سيكون من الصعب جدًا أن نفرط في جهوده، بسبب الدور المحوري الذي يلعبه مع الفريق، بخلاف أنه لاعب دولي ذو قيمة كبيرة ومن العناصر الأساسية مع الأهلي ونحن متمسكون باستمراره لأقصى درجة ممكنة.

وأضاف عبد الحفيظ: "علي معلول يلعب دورا مهما وفعالا مع بقية زملائه بالفريق، ونحن نريد تطوير الأداء والمستوى لأعلى درجة ممكنة من أجل تكوين فريق مثالي الموسم المُقبل". كان الأهلي قد مدد تعاقده مع الدولي التونسي علي معلول لموسمين إضافيين، حيث كان ينتهي تعاقده بنهاية موسم 2019/2020، لينتهي تعاقده مع القلعة