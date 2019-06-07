فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

جمهور «حملة فرعون» حول عمرو سعد: ده النجاح الحقيقي

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
عمرو سعد
عمرو سعد
حرص الفنان عمرو سعد، على الوجود بين جمهوره للاطمئنان على فيلمه "حملة فرعون"، ومشاهدته بينهم في إحدى دور العرض السينمائي. ونشر عمرو سعد، اليوم الجمعة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو يظهر فيه زحامًا شديدًا، إذ التف الجمهور حوله لالتقاط الصور التذكارية مع بطل "حملة فرعون"، وعلّق عمرو سعد معربًا عن سعادته بنجاح الفيلم بالقول: "جمهور حملة فرعون اللي اضطرنا نعمل حفلات استثنائية على مدار 24 ساعة.. الحمد لله ده النجاح الحقيقي.. شكرًا ليكم والنجاح مستمر ومتصاعد".
وحقق "حملة فرعون" في أول أيام عيد الفطر، إيرادا بلغ 2 مليون و595 ألفا و334 جنيها، وفي اليوم الثاني حقق 3 ملايين و187 ألفا و329 جنيها، وسط منافسة شرسة مع أربعة أفلام أخرى، وهي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. "حملة
اقرأ المزيد
أمير-كرارة-وبيتر-ميمى

أول تعليق لأمير كرارة عن نجاح كازابلانكا: الجاي أحلى

أعرب النجم أمير كرارة عن سعادته بنجاح فيلمه الجديد "كازابلانكا" في دور العرض السينمائي وتصدره موسم عيد الفطر بفارق كبير عن منافسيه، محققا إيرادات اقتربت من 7 ملايين جنيه في أول أيام العيد، وتجاوزت 8 ملايين جنيه في ثاني أيام العيد، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم في دور العرض العربية والخليجية. ونشر أمير كرارة صورة له مع مخرج الفيلم بيتر ميمي، عبر حسابه على "إنستجرام"، معلّقًا: "كابيتانو السينما المصرية المخرج الجامد بيتر ميمي، ثلاثة كلبش، وواحد حرب كرموز، وواحد كازابلانكا، ولسه العاركة شغالة واللي جاي أحلى، ألف حمد وشكر ليك يا رب".
كازابلانكا

أمير كرارة يحطم الأرقام القياسية بـ«كازابلانكا»

حطم النجم أمير كرارة الرقم القياسي لأعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية، بفيلمه "كازابلانكا" الذي ينافس في موسم أفلام عيد الفطر المبارك، وذلك لليوم الثاني على التوالي، إذ حقق في أول أيام العيد إيرادا بلغ 6 ملايين و721 ألفًا و308 جنيهات، وهو الرقم الذي لم يصل إليه أحد من قبله، ثم في اليوم الثاني حطم ذلك الرقم بتحقيق "كازابلانكا" 8 ملايين و51 ألفًا و678 جنيهًا، وبذلك يتصدر أمير كرارة شباك تذاكر الموسم، بفارق كبير عن منافسيه الأربعة: "الممر" لأحمد عز، "سبع البرمبة" لرامز جلال، "حملة فرعون" لعمرو سعد، "محمد حسين" لمحمد سعد.
بدء-تصوير-فيلم-كازابلانكا

مخرج كازابلانكا يتحدث عن نجاحه.. ما علاقة محمد صلاح؟

علق المخرج بيتر ميمي على النجاح الكبير الذي يحققه فيلمه "كازابلانكا" في دور العرض السينمائية، وتصدره موسم عيد الفطر بفارق كبير عن منافسيه، محققا إيرادات اقتربت من 7 ملايين جنيه في أول أيام العيد، وتجاوزت 8 ملايين جنيه في ثاني أيام العيد، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم في دور العرض العربية والخليجية. وكتب بيتر ميمي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "النجاح عمل جماعي، محدش لوحده يقدر يعمل حاجة ولو العكس صحيح كان زماننا أخدنا كأس العالم وإحنا معانا محمد صلاح".
اقرأ المزيد من الأخبار
كازابلانكا

إيرادات أفلام العيد.. «كازابلانكا» يواصل التصدر

يشهد موسم عيد الفطر منافسة قوية بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات ثاني أيام عيد الفطر المبارك، الخميس 6 يونيو، في صالح "كازابلانكا" الذي احتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه، إذ حقق إيرادا تجاوز 8 ملايين جنيه (8 ملايين و51 ألفًا و678 جنيهًا)، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية، حيث يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
فيلم-حملة-فرعون

السبكي يحدد موعد العرض الخاص لـ«حملة فرعون»

يقيم المنتج محمد السبكي، العرض الخاص لفيلمه الجديد "حملة فرعون" المقرر طرحه للمنافسة في سباق عيد الفطر السينمائي، وذلك بعد غد الإثنين، في أحد المولات التجارية بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور فريق عمل الفيلم ومنهم عمرو سعد، وروبي، ومحمود عبدالمغني، ومحمد لطفي، ورامز أمير. أحداث فيلم حملة فرعون، تحاكي الفيلم الشهير «العظماء السبعة»، ويشارك في بطولته محمود عبدالمغني، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، والإيطالية مايا، والنجم العالمي مايك تايسون، وثور بجورنسون صاحب شخصية "الجبل" في مسلسل Game of Thrones.
فيلم-حملة-فرعون

طرح برومو «حملة فرعون»: تايسون يقرأ القرآن (فيديو)

طرحت شركة السبكي للإنتاج الفني، التريلر الرسمي لفيلم "حملة فرعون" المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل، وضم التريلر عددًا كبير من مشاهد الأكشن والحرب، كما ضم عددًا كبيرًا من النجوم منهم عمرو سعد، وروبي، ومحمد لطفي، ومايك تايسون. والفيلم تم تصويره بين مصر ولبنان، ويدور في إطار من الأكشن، وظهر به كل أبطال العمل، وتدور أحداثه حول شاب يُدعى "يحيى" الشهير بـ"فرعون" يجسده عمرو سعد، يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر يحيى للتوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته وتجسدها روبي. ومن أبرز المشاهد اللافتة في برومو "حملة فرعون"، ظهور مايك تايسون وهو يقرأ القرآن.
عمرو سعد

عمرو سعد: أفكر في إنتاج أعمالي لهذا السبب (فيديو)

حل الفنان عمرو سعد ضيفًا على الإعلامية التونسية عائشة عثمان، من خلال برنامجها «عايشة شو» المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وتحدث عن أحدث أعماله فيلم "حملة فرعون" المقرر طرحه في موسم عيد الفطر القادم، وعن الأبطال الذين كانوا من المفترض أن يجسدوا الدور بدلا منه، كما أوضح موقفه من دخول أولاده مجال الفن، والأسباب التي تدفعه لأن يتجه للإنتاج، وكيف تغزو الولايات المتحدة الآن العالم بالفن، كما كشف عن كواليس صناعته أغنية «مع السلامة يا فلوس»، التي قدّمها في مسلسل «خرم إبرة»، وهذه أبرز التصريحات التي أدلى بها:
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org