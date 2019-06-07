جمهور «حملة فرعون» حول عمرو سعد: ده النجاح الحقيقي

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

عمرو سعد

حرص الفنان عمرو سعد، على الوجود بين جمهوره للاطمئنان على فيلمه "حملة فرعون"، ومشاهدته بينهم في إحدى دور العرض السينمائي. ونشر عمرو سعد، اليوم الجمعة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو يظهر فيه زحامًا شديدًا، إذ التف الجمهور حوله لالتقاط الصور التذكارية مع بطل "حملة فرعون"، وعلّق عمرو سعد معربًا عن سعادته بنجاح الفيلم بالقول: "جمهور حملة فرعون اللي اضطرنا نعمل حفلات استثنائية على مدار 24 ساعة.. الحمد لله ده النجاح الحقيقي.. شكرًا ليكم والنجاح مستمر ومتصاعد".

وحقق "حملة فرعون" في أول أيام عيد الفطر، إيرادا بلغ 2 مليون و595 ألفا و334 جنيها، وفي اليوم الثاني حقق 3 ملايين و187 ألفا و329 جنيها، وسط منافسة شرسة مع أربعة أفلام أخرى، وهي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. "حملة