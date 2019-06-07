رياضة

اتحاد الكرة يعلن حكام وديتي المنتخب الوطني

تحرير:أحمد بركات ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢١ م
المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقمي حكام وديتي المنتخب الوطني أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو الحالي استعداداً لفعاليات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل بنظامها الجديد بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 24 منتخباً. ودخل المنتخب الوطني معسكراً مغلقاً في برج العرب بالإسكندرية استعداداً للمونديال الإفريقي، ومن المنتظر أن يتخلله مباراتان وديتان أمام المنتخب التنزاني يوم 13 يونيو، بينما يخوض المنتخب الودية الثانية أمام المنتخب الغيني يوم 16 يونيو.
ويدير مباراة مصر مع تنزانيا طاقم تحكيمي مكون من محمد عادل ويعاونه سمير جمال ويوسف البساطي، بينما يدير مواجهة مصر وغينيا الحكم محمد معروف ويعاونه أحمد توفيق وعبد الفتاح الصناديدي. ومن المنتظر أن تصل اليوم الجمعة بعثة المنتخب التنزاني، استعداداً لمواجهة منتخب مصر يوم 13 يونيو الجاري، في برج العرب، ضمن
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حسين الشحات يغازل جماهير العين الإماراتي

وجه حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، رسالة شكر لجمهور نادي العين الإماراتي الذي كان يلعب بين صفوفه العام الماضي، وقال الشحات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أكيد الجمهور محترم جدًا ونفس الحب موجود، وأشكرهم على دعمهم لي وأنا لاعب في نادي العين، نحن دائمًا نتواصل، وحتى الآن الجمهور يدعمني وأنا لاعب في النادي الأكبر في إفريقيا الأهلي، شكرًا جمهور الزعيم". وانتقل الشحات لصفوف العين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من المقاصة على سبيل الإعارة قبل أن يفعل النادي الإماراتي بند الشراء ثم انتقل اللاعب لصفوف الأهلي.
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الأهلي يوضح موقفه من رحيل محمد هاني

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تلقي محمد هاني الظهير الأيمن للقلعة الحمراء عرضا من نادي أيك أثينا اليوناني، وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ«التحرير» اليوم الجمعة: "تلقينا عرضا رسميا من أيك أثينا اليوناني لاستعارة محمد هاني لمدة موسم مع وجود بند يسمح بشرائه، لكن من الصعب التفريط في اللاعب الذي نراه أحد العناصر المهمة للفريق في الموسم المقبل فهو يقدم أداءً قويا ومتميزا ويحتاج الفريق لبقائه ووجوده، ونمتلك فريقا قويا، ونحن بصدد زيادة الدعم وإكمال كل الصفوف بلاعبين على أعلى مستوى من أجل المنافسة محليا وإفريقيا، الموسم المقبل".
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نجم دجلة خناقة الأهلي والزمالك وبيراميدز القادمة

علم «التحرير» أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات خلال الساعات الماضية مع محمد عبد العاطي، لاعب خط وسط فريق وادي دجلة، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خصوصًا بعد وجود موافقة مبدئية من جانب مجلس إدارة وادي دجلة، برئاسة ماجد سامي، على انتقال اللاعب لصفوف القلعة الحمراء، كما أن إدارة دجلة تفكر في استغلال عرض الأهلي لعبد العاطي، لطلب الحصول على خدمات هشام محمد لاعب وسط الفريق الأحمر، ضمن الصفقة، وإغراء اللاعب بفرصة المشاركة في ظل ابتعاده عن التشكيل الأساسي في الفترة الماضية.
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اجيرى-والجهاز-الفنى

أجيري لنجوم الفراعنة: أنا اخترت أفضل لاعبي مصر

أبلغ المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، لاعبيه بأنه يثق بقدرتهم على تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية 2019، على أرضهم متجاهلا الانتقادات بسبب اختيارات التشكيلة. واجتمع أجيري مع اللاعبين، وليس من بينهم محمد صلاح بطل أوروبا مع ليفربول، للراحة، خلال معسكر مغلق في برج العرب على مشارف الإسكندرية، أمس الخميس، استعدادا لكأس الأمم الإفريقية، إذ تخوض مصر لقاء الافتتاح ضد زيمبابوي يوم 21 من الشهر الجاري، علمًا بأن الفراعنة سيخوضون مباراتين وديتين ضد تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 هذا الشهر.
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هؤلاء الأقرب للطرد من جنة أجيري في كأس الأمم 2019

صدمة كبيرة وجهها الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، للعديد من النجوم، بعد استبعادهم من قائمة الـ25 الذين سينضمون لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في ستاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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محمد عواد يفضح أحمد ناجي ويكشف حكاية محمود الخطيب

فتح محمد عواد حارس مرمى النادي الإسماعيلي، المعار للوحدة السعودي، النار على أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب الوطني، بعد استبعاده من قائمة الـ25 الذين سينضمون لمعسكر المنتخب الوطني في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في استاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019) التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
اجيرى-والجهاز-الفنى

أجيري يستقر على ضم 25 لاعبا لكأس الأمم

أكد هاني رمزي المدرب المساعد للمنتخب الوطني في جهاز المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري، أنه من المتوقع الإعلان عن قائمة الفراعنة، التي ستخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، خلال 24 ساعة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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