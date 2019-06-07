اتحاد الكرة يعلن حكام وديتي المنتخب الوطني

تحرير:أحمد بركات ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢١ م

المنتخب الوطني

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقمي حكام وديتي المنتخب الوطني أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو الحالي استعداداً لفعاليات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل بنظامها الجديد بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 24 منتخباً. ودخل المنتخب الوطني معسكراً مغلقاً في برج العرب بالإسكندرية استعداداً للمونديال الإفريقي، ومن المنتظر أن يتخلله مباراتان وديتان أمام المنتخب التنزاني يوم 13 يونيو، بينما يخوض المنتخب الودية الثانية أمام المنتخب الغيني يوم 16 يونيو.

ويدير مباراة مصر مع تنزانيا طاقم تحكيمي مكون من محمد عادل ويعاونه سمير جمال ويوسف البساطي، بينما يدير مواجهة مصر وغينيا الحكم محمد معروف ويعاونه أحمد توفيق وعبد الفتاح الصناديدي. ومن المنتظر أن تصل اليوم الجمعة بعثة المنتخب التنزاني، استعداداً لمواجهة منتخب مصر يوم 13 يونيو الجاري، في برج العرب، ضمن