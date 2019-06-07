الأهلي يفاوض هدرسفيلد للتعاقد مع رمضان صبحي نهائيًا

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٤ م

رمضان صبحي

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدء المفاوضات مع إدارة فريق هدرسفيلد الإنجليزي لضم رمضان صبحي لاعب الفريق المُعار بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: "تواصلنا مع إدارة فريق هدرسفيلد الإنجليزي لشراء رمضان صبحي نهائيًا، بعد أن أبدى اللاعب رغبته في الاستمرار بالفريق خلال الفترة المُقبلة، ذلك شجعنا على الدخول في التفاوض مع مسؤولي الفريق الإنجليزي ونبحث مع إدارة الفريق كيفية الحصول على خدماته والسعر النهائي".

وتابع مدير الكرة بالأهلي: "ندرس مطالب إدارة هدرسفيلد المادية، وسنرد على هذه المطالب خلال الأيام المُقبلة خاصة أننا اتخذنا قراراً بضم اللاعب بشكل نهائي في المرحلة القادمة". وغادر رمضان صبحي إلى إنجلترا وغادر معسكر المنتخب الأوليمبي بعد استبعاده من وديتي أوزباكستان المقرر لهما 9 و11 يونيو، حيث غادر لاعب