رياضة

الأهلي يفاوض هدرسفيلد للتعاقد مع رمضان صبحي نهائيًا

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٤ م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدء المفاوضات مع إدارة فريق هدرسفيلد الإنجليزي لضم رمضان صبحي لاعب الفريق المُعار بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: "تواصلنا مع إدارة فريق هدرسفيلد الإنجليزي لشراء رمضان صبحي نهائيًا، بعد أن أبدى اللاعب رغبته في الاستمرار بالفريق خلال الفترة المُقبلة، ذلك شجعنا على الدخول في التفاوض مع مسؤولي الفريق الإنجليزي ونبحث مع إدارة الفريق كيفية الحصول على خدماته والسعر النهائي".
وتابع مدير الكرة بالأهلي: "ندرس مطالب إدارة هدرسفيلد المادية، وسنرد على هذه المطالب خلال الأيام المُقبلة خاصة أننا اتخذنا قراراً بضم اللاعب بشكل نهائي في المرحلة القادمة". وغادر رمضان صبحي إلى إنجلترا وغادر معسكر المنتخب الأوليمبي بعد استبعاده من وديتي أوزباكستان المقرر لهما 9 و11 يونيو، حيث غادر لاعب
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حقيقة صورة البلجيكي هازارد بقميص ريال مدريد

ما زال الجميع ينتظر الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة، حيث كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية حقيقة قميص النجم البلجيكي إيدين هازارد، الذي انتشر خلال الساعات الماضية في متجر نادي ريال مدريد بمدينة برشلونة الإسبانية، بعدما قام أليكس جارسيا أحد مواطني إسبانيا، بنشر قميص هازارد يحمل رقم 7 يباع داخل المتجر، لتنتشر الصورة بشكل كبير، وخرج البعض لينفي حقيقة الصورة، قبل أن تتواصل صحيفة ماركا مع المتجر وتتأكد من صحة الصورة، حيث قالت: "تواصلنا مع المتجر الموجود في المطار وأكد لنا أن قميص هازارد بالرقم 7 يُباع بالفعل وسعره 147.95 يورو".
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الكاف يكشف تفاصيل إخلاء سبيل أحمد أحمد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إخلاء سبيل أحمد أحمد، رئيس الكاف، دون توجيه الاتهام إليه، وذلك بعد أن خضع أحمد للاستجواب من جانب مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، على خلفية شبهات فساد في فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية، وتحديدا الاتفاق المبرم في ديسمبر 2017 مع شركة "بوما" لتوفير تجهيزات وملابس رياضية تخصص لنحو 580 متطوعا في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2018، التي استضافتها المغرب، لكن الاتحاد الإفريقي قام من طرف واحد بفسخ هذا العقد، وإبرام آخر بقيمة مالية أكبر مع "تاكتيكال ستيل".
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اتحاد الكرة يعلن حكام وديتي المنتخب الوطني

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقمي حكام وديتي المنتخب الوطني أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو الحالي استعداداً لفعاليات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل بنظامها الجديد بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 24 منتخباً. ودخل المنتخب الوطني معسكراً مغلقاً في برج العرب بالإسكندرية استعداداً للمونديال الإفريقي، ومن المنتظر أن يتخلله مباراتان وديتان أمام المنتخب التنزاني يوم 13 يونيو، بينما يخوض المنتخب الودية الثانية أمام المنتخب الغيني يوم 16 يونيو.
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أهلي جدة يطلب التعاقد مع نجم القلعة الحمراء

فجر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مفاجأة حول العروض التي تلقاها النادي مؤخراً، بتأكيده أن هناك عرضا شفويا من نادي أهلي جدة السعودي من أجل ضم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير": موقف علي معلول مشابه لموقف محمد هاني سيكون من الصعب جدًا أن نفرط في جهوده، بسبب الدور المحوري الذي يلعبه مع الفريق، بخلاف أنه لاعب دولي ذو قيمة كبيرة ومن العناصر الأساسية مع الأهلي ونحن متمسكون باستمراره لأقصى درجة ممكنة.
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تفاصيل خناقة رمضان صبحي وإسلام محارب في مران الأهلي

علمت «التحرير» تفاصيل الاشتباك الذي وقع بين الثنائي رمضان صبحي وإسلام محارب، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على هامش المران الجماعي، الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، الأمر الذي استدعى تدخل العديد من اللاعبين للفصل بينهما، وعلى إثر ذلك قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، توقيع عقوبة وفقًا للائحة، وبما يتفق مع الحفاظ على استقرار الفريق، ومسيرته على المستويات كافة. جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون والزمالك.
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الأهلي: متمسكون بموقفنا ولم نطلب أكثر من حقوقنا

«متمسكون بإقامة الأسبوع الـ34 لجميع الفرق في موعد واحد، وإزاي هنكمل البطولة بعد أمم إفريقيا والقيد الإفريقي هيبدأ يوم 30، ولو اتفقنا إن الموسم ده استثنائي الموسم المقبل سيكون استثنائيا أيضًا، والأهلي لا يطلب أكثر من حقوقه وتطبيق العدل ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».. بتلك الكلمات تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، الذي حضره أحمد شوبير وسيف زاهر وحازم إمام ومجدي عبد الغني أعضاء اتحاد الكرة، بالإضافة لوجود عبد الحفيظ وأحمد فهيم نائب رئيس بتروجت واللواء محمد حلمي مشهور مدير جهاز الكرة في الحرس.
بتروجت

ماذا طلب بتروجت في اجتماع الأزمة المنعقد بالجبلاية؟

طلب نادي بتروجت من اتحاد الكرة إقامة مؤجلات الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، قبل الأسبوع الأخير للمسابقة، على أن تقام مباريات الأسبوع الأخير في نفس التوقيت، وذلك خلال اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، والذي حضره أحمد شوبير وسيف زاهر وحازم إمام ومجدي عبد الغني أعضاء اتحاد الكرة، بالإضافة لوجود سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي وأحمد فهيم نائب رئيس بتروجت واللواء محمد حلمي مشهور مدير جهاز الكرة في حرس الحدود، في حضور عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني.
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