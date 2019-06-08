البنجر والكيوي.. يعالجان الصداع الناتج عن الأنيميا

انخفاض معدل الفيتامينات مثل فيتامين B12 وحمض الفوليك يؤدي إلى الإصابة بالأنيميا، وهذه الأنواع من الأنيميا تنتج أيضًا نتيجة نقص معدلات الأكسجين في المخ

تحرير:إسراء سليمان ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

سوء التغذية ينتج عنه بعض المشكلات الصحية، على سبيل المثال الأنيميا وضعف في أجهزة الجسم، فأصبحت الأنيميا مرضا شائعا بين الكثير من الأشخاص ولا تتوقف عند مرحلة عمرية محددة ولكنها تصيب الكبار والصغار، وتحدث نتيجة لقلة عدد خلايا الدم الحمراء المنتشرة في مجرى الدم عن المعتاد، لذا ينصح دائمًا بتناول الأطعمة المليئة بالحديد والمشروبات أيضًا، على سبيل المثال يمكنك تناول عصير الرمان فهو خيار جيد من أجل عودة صحية لكرات الدم الحمراء في جسمك، ومنعًا للإصابة بالصداع وعدم القدرة على بذل مجهود، نقلًا عن "healthline".

جسم الإنسان عبارة عن دم وماء، وذلك يعني أن أي خلل في هذه العناصر قد يتسبب بالضرر بشكل واضح، فخلايا الدم الحمراء تعمل على نقل الأكسجين من الرئتين إلى الأعضاء الأخرى، فإذا كنت تعاني من الأنيميا ستحصل أعضاؤك على كميات أقل من الأكسجين، ومن المؤكد أنه سينتج عنه خلل وعدم توازن، وبالتالي إذا لم يحصل المخ على

جسم الإنسان عبارة عن دم وماء، وذلك يعني أن أي خلل في هذه العناصر قد يتسبب بالضرر بشكل واضح، فخلايا الدم الحمراء تعمل على نقل الأكسجين من الرئتين إلى الأعضاء الأخرى، فإذا كنت تعاني من الأنيميا ستحصل أعضاؤك على كميات أقل من الأكسجين، ومن المؤكد أنه سينتج عنه خلل وعدم توازن، وبالتالي إذا لم يحصل المخ على معدلات الأكسجين التي يحتاجها أو أقل من المعتاد ستشعر بصداع شديد.

ما أنواع الأنيميا التي تسبب صداعا؟

1- أنيميا نقص الحديد (IDA)

تحدث عندما يحصل المخ على كميات أكسجين أقل من المعتاد، وأقل أيضًا من الكمية المتطلبة للقيام بوظائفه بطريقة سليمة، مما يؤدي إلى الشعور بالصداع، إضافة إلى أن أنيميا نقص الحديد تعد مرتبطة بالصداع النصفي خاصةً النساء في فترة الدورة الشهرية نظرًا لأنهن يفقدن نسبة من الدم لعدة أيام، ويجب التعامل مع ذلك بطريقة صحية من خلال تناول أطعمة تحارب الأنيميا مثل السبانخ والخضراوات الورقية كلها.

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2- أنيميا نقص فيتامين

كما أن نقص الحديد يسبب أنيميا وقد تصل إلى أنيميا حادة، فإن انخفاض معدل الفيتامينات مثل فيتامين B12 وحمض الفوليك يؤدي إلى الإصابة بالأنيميا، وهذه الأنواع تنتج أيضًا نتيجة نقص معدلات الأكسجين في المخ، ويتحول تأثيرها إلى صداع شديد، لذا عليك بتناول الأسماك والمأكولات البحرية وحليب جوز الهند والجبن والحليب بمشتقاته، من أجل الحفاظ على المعدلات الطبيعية لفيتامين B12.

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كيف يمكن علاج الأنيميا؟

توجد كثير من الأطعمة الغنية بعناصر غذائية تعمل على تعديل نسبة الدم، ولكن المشروبات تكون أسهل دائمًا في تحضيرها، ما يلي بعض من المشروبات التي لا يجب أن تتركها إذا كنت تعاني من أنيميا حادة، فالدواء الطبيعي أفضل من العقاقير المحملة بالمواد الكيميائية وقد يصحبها آثار جانبية أيضًا:

1- البنجر

هو علاج سحري فهو يتميز بكميات كبيرة من الحديد تعمل على التحفيز من معدلات الحديد في الدم، كل ما عليك فعله هو إحضار حبتين من البنجر وتقشيرهما، وتقطيعهما إلى أجزاء صغيرة ثم تضعهما في الخلاط الكهربائي مع وضع كميات مناسبة من الماء والسكر، وستحصل على مزيج رائع وصحي أيضًا.

2- عصير الكيوي

يعتبر من العصائر الهامة لجسمك لعلاج الأنيميا، فهو يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة والسكريات والمعادن والفيتامينات، سيساعدك أيضًا في التخلص من الصداع المزمن الناتج عن نقص الحديد والمعادن.

3- الكركديه مع الزبيب الأسود

الزبيب من الفواكه التي تحتوي على معدلات عالية من معدن الحديد إضافة إلى كثير من الفيتامينات الهامة، فعلى الرغم من صغر حجمه فإنه غني بعناصر لن تجدها في كثير من الأطعمة، فكلاهما معًا يعمل على رفع معدلات الدم.

إذا لم تبن جسمك بناءً صحيحًا وأنت في سن صغيرة، ستواجه مشكلات كبيرة عند التقدم في العمر فالمشكلات الصحية لا تظهر مباشرة ولكن تظهر بشكل تدريجي، وقد تتدهور داخل جسمك وأنت لا تعرف، بالرغم من أن جسدك يعطيك بعض الإشارات.

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