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البنجر والكيوي.. يعالجان الصداع الناتج عن الأنيميا

انخفاض معدل الفيتامينات مثل فيتامين B12 وحمض الفوليك يؤدي إلى الإصابة بالأنيميا، وهذه الأنواع من الأنيميا تنتج أيضًا نتيجة نقص معدلات الأكسجين في المخ
تحرير:إسراء سليمان ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
الأنيميا والصداع
الأنيميا والصداع
سوء التغذية ينتج عنه بعض المشكلات الصحية، على سبيل المثال الأنيميا وضعف في أجهزة الجسم، فأصبحت الأنيميا مرضا شائعا بين الكثير من الأشخاص ولا تتوقف عند مرحلة عمرية محددة ولكنها تصيب الكبار والصغار، وتحدث نتيجة لقلة عدد خلايا الدم الحمراء المنتشرة في مجرى الدم عن المعتاد، لذا ينصح دائمًا بتناول الأطعمة المليئة بالحديد والمشروبات أيضًا، على سبيل المثال يمكنك تناول عصير الرمان فهو خيار جيد من أجل عودة صحية لكرات الدم الحمراء في جسمك، ومنعًا للإصابة بالصداع وعدم القدرة على بذل مجهود، نقلًا عن "healthline".
جسم الإنسان عبارة عن دم وماء، وذلك يعني أن أي خلل في هذه العناصر قد يتسبب بالضرر بشكل واضح، فخلايا الدم الحمراء تعمل على نقل الأكسجين من الرئتين إلى الأعضاء الأخرى، فإذا كنت تعاني من الأنيميا ستحصل أعضاؤك على كميات أقل من الأكسجين، ومن المؤكد أنه سينتج عنه خلل وعدم توازن، وبالتالي إذا لم يحصل المخ على
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النوم المتقطع

النوم المتقطع يضعك في مأزق.. يصيبك بالاكتئاب والسمنة

النوم المتقطع مشكلة ليست هينة، كما هناك العديد من الأسباب التي قد تجعلك تقضي ليلة مضطربة تستيقظ كل بضع ساعات، وتراقب عقارب الساعة، وتشعر بخيبة أمل لأن الصباح اقترب دون أن تنام ولا بد من نهوضك وترك السرير للقيام بالمهام اليومية، لذا مهما كان السبب، فأنت ملزم بالاستيقاظ صباح اليوم التالي. للنوم المتقطع تاثير سلبي على صحتك الجسدية والعقلية، وذلك لأنه في الساعات القليلة التي تستريح فيها ويدركك النوم العميق، تحصل بعض الأجهزة على الراحة، لكن هذا الأمر لا يتم في حالة شعورك بالاضطراب ليلا، لذا تعرف على ما يحدث لجسمك حسبما ذكرت مؤسسة النوم الوطنية.
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الإفراط في تناول الترمس والكحك خطر على صحتك

المناسبات والأعياد مرتبطة لدى المصريين بالأكل، فنجد أن كل مناسبة لها طقوس خاصة بها وأكلات مهمة يجب أن تجدها داخل كل بيت مصري، فعلى سبيل المثال عيد الفطر يرتبط به الكحك والبسكويت والبيتي فور، وأيضًا الفسيخ والترمس من الأكلات المميزة التي نتناولها في أول أيام العيد، وفي عيد الأضحى اللحوم بأنواعها والفتة، وكذلك في رمضان الكنافة والقطائف والطواجن بأنواعها على السفرة. في التقرير التالي نساعدك في التعرف على مخاطر الإفراط في تناول الأملاح والسكريات في العيد، للحفاظ على صحتنا.
فيتامين د

تعرَّض لأشعة الشمس.. فيتامين «د» يحمي من السرطان

يعد فيتامين (د) أول الفيتامينات الموصى بها من أجل الحفاظ على صحتك؛ فعلى سبيل المثال يعمل هذا الفيتامين على تجديد خلايا البشرة فتصبح أكثر إشراقًا، ويمنع التهاب مفاصل الجسم، وفي الآونة الأخيرة من المؤكد أنك انتبهت إلى البعض وهم ينصحونك بتناول هذا الفيتامين من أجل الحفاظ على صحة العظام، ولكن الذي لا تعرفه أن أهميته تطورت بشكل كبير، فأصبح قادرًا على حمايتك من خطورة الموت بسبب السرطان. بشكل عام، عليك الإكثار من الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين؛ فعلى سبيل المثال، عليك الإكثار من الكبدة وصفار البيض والمشروم والجمبري.
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