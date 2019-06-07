جريمة

«الحبة القاتلة».. مأساة في ثالث يوم العيد بالفيوم

تحرير:أسماء أبو السعود ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م
جثة
جثة
يوم بلون السواد عاشته قرية نشأة دمو، التابعة لمركز الفيوم، حزنا على وفاة ربة منزل إثر تناولها «حبة حفظ الغلال»، عن طريق الخطأ ما تسبب في تسممها ووفاتها قبل وصولها إلى المستشفى، حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات. الواقعة تلقى بها اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مستشفى الفيوم العام، بوصول «صباح.أ.ب»، 47 عامًا، ربة منزل، جثة هامدة، ادعاء تناول مادة سامة، على الفور انتقلت قوات المباحث إلى مكان البلاغ للتحري حول الواقعة، والتقت أسرة المتوفاة لسؤالهم عما حدث.
بسؤال «علي.س.م»، (50 عامًا)، مزارع، زوج المتوفاة، وابنتها فاطمة، 21 عامًا، ربة منزل، وشقيقها سيد، 37 عامًا، أفادوا أن المتوفاة تناولت قرص مكافحة تسوس القمح على سبيل الخطأ، ما أدى لإصابتها بحالة إعياء وقيء شديدين أدى إلى وفاتها، ولم يتهموا أحدا أو يشتبهوا في الواقعة جنائيًا. بتوقيع الكشف
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اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

نزيف العيد..مصرع شخصين وإصابة أخرين في حادث بالفيوم

بسبب اختلال عجلة القيادة لقي شخصين مصرعهما وأصيب اثنين آخرين، إثر انقلاب سيارتهم أثناء سفرهم من القاهرة إلى أسيوط، حيث تبلغ لمركز شرطة إطسا من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ووجود متوفيان ومصابان بطريق (القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي)، أمام قرية قصر الباسل "اتجاه أسيوط" دائرة المركز. على الفور انتقلت قوات المباحث، والمرور، والحماية المدنية، وتبين انقلاب السيارة رقم «ه م 327»ملاكي، قيادة «أشرف. ي»، 54 عامًا، موظف بشركة للمقاولات، ومقيم شارع علي زهران الجيزة، ما تسبب في مصرعه هو وآخر وإصابة اثنين آخرين.
ندم

زواج بالمهد وجحيم 7 سنوات.. قاتلة أبيها تصدم المباحث

«لست نادمة على قتله، ولو عاد لقتلته مئات المرات، لم يكن أبا، وقد دمر حياتي وطفولتي».. كان ذلك ما ساقته فتاة أمام رجال التحقيق في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مبررة تلك الطريقة البشعة التي قتلت بها والدها، (خنقا حتى الموت) وكم الانتقام الذي كان يملأ قلبها تجاه من منحها الحياة، مشيرة إلى أن والدها المجني عليه قتل أحلامها دفعة واحدة حينما باعها لرجل يكبرها بـ15 عاما وزوجها في سن الطفولة، رافضا أي محاولة لإنهاء معاناتها من الرجل الذي تشاركه الفراش كل يوم، ولما طفح الكيل قررت الانتقام من الجميع وفي مقدمتهم أبوها وأنهت حياته دون تردد.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

4 ملثمين يعتدون على مسجل خطر.. والأمن يضبط أحدهم

"انزل.. انزل".. بتلك الكلمات استوقف 4 أشخاص ملثمون سيارة مرسيدس، وأجبروا شخصا على النزول منها في شارع قناة السويس بمدينة المنصورة، اليوم الجمعة، ووجهوا له طعنات متفرقة وأصابوه بطلق خرطوش، وسط صراخ وذعر الأهالي، ولم يتمكن أحد من اللحاق بهم إذ وجهوا طلقات نارية عشوائية للأهالي لشل حركتهم ومنعهم من تصوير الواقعة، ثم استقلوا سيارة نيسان وفروا هاربين من الشارع، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحدهم وجار التحقيق معه وملاحقة الآخرين بعد تحديد هويتهم لكشف ملابسات الواقعة.
طعن-بالسكين

عاطل يطعن شقيقته بعد الشك في سلوكها ببني سويف

أقدم عاطل، اليوم الجمعة، على طعن شقيقته تدعى "أميمة.أ"، 18 عاما، بسلاح أبيض "مطواة" بعد مشادة نشبت بينهما؛ بسبب شكه فى سلوكها بمركز الفشن جنوب بنى سويف. تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارا من المقدم مسلم محفوظ، نائب مأمور مركز الفشن، بورود بلاغ من الدكتور أرميا منير، مدير مستشفى الفشن المركزي، يفيد بوصول فتاة مصابة بعدة طعنات في بطنها إلى المستشفى وجار إسعافها، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
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جثة

وفاة سيدة بعد إصابتها في مشاجرة دامية بالبساتين

لقيت ربة منزل مصرعها متأثرة بإصابتها في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم، مساء اليوم السبت، جراء وقوع مشاجرة مع مجموعة من الأشخاص بمنطقة البساتين وجرى نقلها إلى المشرحة لاستخراج تصريح الدفن فيما لا يزال المصابون فى المستشفى، وتم ضبط طرفى المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة. تلقى مأمور قسم شرطة شرطة البساتين بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط مصابين، وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، ودلت التحريات الأولية أن مشادة كلامية وقعت بين شخصين تطورت إلى مشاجرة استعان خلالها كل منهما بأنصاره.
اسلام من منيا القمح

«مش هتخرج من هنا حي».. جريمة قبل الإفطار بالشرقية

مشهد مهيب عصر الجمعة الأولى من شهر رمضان، بقرية «العجيزي» التابعة لدائرة مركز ومدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، الجميع على قلب رجلٍ واحد غلبهم الحزن وأفقدهم الثبات وهم يودعون فقيدهم «إسلام» ابن الأربعة والعشرين ربيعًا، الذي يعرفه الجميع بحُسن الخُلق وقُدرة الرجال على تحمل المسئولية بعد وفاة والده قبل أربع سنوات، فيما كان الجو شديد الحرارة والحُزن على حد سواء، لكن ذلك لم يمنع أغلب المُشيعين من محاولاتهم لمس الجُثمان، أو حتى نيل جانب من حمله إلى مثواه الأخير، في جنازة امتدت لنحو الساعة بين الصلاة والتشييع.
طعن-بالسكين

إخلاء سبيل أم قتلت طفلها «اللعبي» في الشرقية

أصدر المستشار حازم بشير، رئيس محكمة جُنح الزقازيق الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بإخلاء سبيل ربة منزل تُدعى «جميلة»، بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بقتل طفلها داخل منزلها بقرية «هرية رزنة» التابعة لدائرة المركز، بسبب «شقاوته» ورفضه المذاكرة، حيث تصادف وجود سكين المنزل في يدها وقت تعنيفها للصغير، لينتهي الأمر بإصابته بطعنة نافذة بقلبه أودت بحياته، بينما استأنفت النيابة العامة على قرار إخلاء السبيل، أمس السبت، قبل أن يؤيد القاضي القرار من جديد.
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إخلاء سبيل سائق فى حادث مصرع 3 تجار بالشيخ زايد

أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل قائد سيارة نقل «مقطورة» بضمان محل إقامته، بعد التحقيق معه فى حادث مصرع 3 تجار، خلال حادث تصادم سيارة ربع نقل يستقلونها بالمقطورة قيادة الأول، على الطريق الإقليمي، أمس، وذلك بعدما تبين وقوع الحادث رغمًا عن السائق المخلى سبيله، ولسبب لا دخل لإرادته فيه، إذ كان يحاول دخول مزرعة ينقل منها مواد غذائية إلى مصانع، وتصادف دورانه مع قدوم سيارة الضحايا مسرعة، فاصطدموا بمقطورته من الخلف، ما أدى إلى تحطم سيارتهم ومصرعهم جميعًا.
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