«الحبة القاتلة».. مأساة في ثالث يوم العيد بالفيوم

تحرير:أسماء أبو السعود ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م

جثة

يوم بلون السواد عاشته قرية نشأة دمو، التابعة لمركز الفيوم، حزنا على وفاة ربة منزل إثر تناولها «حبة حفظ الغلال»، عن طريق الخطأ ما تسبب في تسممها ووفاتها قبل وصولها إلى المستشفى، حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات. الواقعة تلقى بها اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مستشفى الفيوم العام، بوصول «صباح.أ.ب»، 47 عامًا، ربة منزل، جثة هامدة، ادعاء تناول مادة سامة، على الفور انتقلت قوات المباحث إلى مكان البلاغ للتحري حول الواقعة، والتقت أسرة المتوفاة لسؤالهم عما حدث.

بسؤال «علي.س.م»، (50 عامًا)، مزارع، زوج المتوفاة، وابنتها فاطمة، 21 عامًا، ربة منزل، وشقيقها سيد، 37 عامًا، أفادوا أن المتوفاة تناولت قرص مكافحة تسوس القمح على سبيل الخطأ، ما أدى لإصابتها بحالة إعياء وقيء شديدين أدى إلى وفاتها، ولم يتهموا أحدا أو يشتبهوا في الواقعة جنائيًا. بتوقيع الكشف