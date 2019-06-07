التعليم: السماح بدخول طلاب الثانوية للجان 8 صباحا

تحرير:أمينة محمود ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٨ م

طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية

أعلن خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة أنهت استعداداتها لعقد الامتحانات بجميع لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية، مؤكدا على ما تنتهجه الوزارة من شفافية في استعراض البيانات الإحصائية الموضحة لخريطة العمل، والحرص على توضيح كافة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أمام الرأي العام، من أجل الإعداد الجيد لعقد الامتحانات، وضمان تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات هذا العام.

وأشار عبد الحكم، في تصريح خاص لـ"التحرير"، إلى أن هناك تعليمات لرؤساء اللجان بدخول الطلاب للجان الامتحانية بداية من الساعة الثامنة صباحا، كما أن هناك تعليمات مشددة بضرورة أن يتم تسليم أوراق الأسئلة لكل لجان السير بمحضر شرطة قبل الساعة الثامنة صباح كل يوم امتحان، على أن تكون ساعة الصفر لفتح مظاريف الأسئلة