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صلاح يلغي زيارته لأطفال مستشفى المنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م
محمد صلاح - صورة أرشيفية
محمد صلاح - صورة أرشيفية
أعلن الدكتور أحمد الرفاعي مدير عام مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، عن اعتذار نجم كرة القدم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الوطني، عن زيارته للمستشفى، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من والد اللاعب يعتذر فيه عن الحضور بعد ما تعرض له من تزاحم أمام منزله بمسقط رأسه وملاحقات من الجمهور، تحد من قدرته على التحرك وفق خطته المسبقة. ووجه الرفاعي، رسالة لأطفال المستشفى، عبر موقع "فيسبوك"، قال فيها: "اعتذر للأطفال الذين حملوني أمانة تبليغه بأنهم يريدون إتمام زيارته قريبا، واضح إن تنظيم هذه الزيارة سيكون صعب".
وكان محمد صلاح، قد أهدى عدد من تيشرتاته تحمل توقيعه لأطفال المستشفى مع والده، فبراير الماضي، ووعدهم بزيارتهم عند عودته للبلاد للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية، استجابة لأمنية الأطفال.يذكر أن تزاحم الأهالي ومحبي اللاعب أمام منزله في نجريج بمحافظة الغربية، ومنعوه من الخروج لتأدية صلاة العيد، وكتب صلاح
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ثانوية عامة

التعليم: السماح بدخول طلاب الثانوية للجان 8 صباحا

أعلن خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة أنهت استعداداتها لعقد الامتحانات بجميع لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية، مؤكدا على ما تنتهجه الوزارة من شفافية في استعراض البيانات الإحصائية الموضحة لخريطة العمل، والحرص على توضيح كافة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أمام الرأي العام، من أجل الإعداد الجيد لعقد الامتحانات، وضمان تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات هذا العام.
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رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: قريبا إصدار قانون جديد

«قانون جديد وليس تعديل»، هكذا أوضح دكتور طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية في مصر، بشأن الحوار المجتمعي الذي أجري على قانون الجمعيات الأهلية، الذي أقره مجلس النواب، وأعاده رئيس الجمهورية مرة أخرى للتداول والنقاش وإجراء تعديلات عليه، بعدما لاقى رفض من قطاعات مختلفة. وأضاف عبد القوي أنه بعد المناقشات وإجراء جلسات حوار مجتمعي موسعة تم الأخذ بالمقترحات التي جاءت من خلالها تم إعداد مشروع قانون من قبل اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء وتم عرضه على مجلس الوزراء.
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نائب رئيس الامتحانات: لجان تصحيح الثانوية العامة تبدأ الإثنين المقبل

قبل ساعات من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، تفقد خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، اليوم الجمعة، كنترول السعيدية في محافظة الجيزة للاطمئنان على تجهيز الكنترول، وتفقد التجهيزات النهائية لبدء اعمال التقدير لامتحانات الثانوية العامة، مؤكدا في تصريح خاص، أن مقار تقدير الدرجات "لجان التصحيح" مستعدة لبدء تصحيح كراسات امتحانات مادة اللغة العربية للثانوية العامة بدءا من الإثنين المقبل.
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مصر للطيران تلغي 3 رحلات متجهة للسودان

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، إلغاء 3 رحلات أرقام MS 853 وMS 855 وMS 857، المتجهة مساء اليوم وصباح وظهر غدا السبت، من مطار القاهرة إلى الخرطوم، موضحة أنه على عملائها المسافرين على هذه الرحلات بمراجعة خدمة "الكول سنتر" على رقمي 1717 من أي موبايل أو 090070000 من أي خط أرضي؛ لمعرفة المزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، اجتمع أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، للمرة الثانية، وذلك بعد انتهاء اجتماعه مع قوى "الحرية والتغيير".
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شوقى-علام

المفتي: حق لنا أن نفرح بإنجازاتنا كما نفرح بصومنا

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن قلوب المسلمين كانت عامرة بنور الله سبحانه وتعالى فى رمضان، وها هي اليوم تقبض جوائزها لأنها قدمت، فيفرح الإنسان أن وفقه الله سبحانه وتعالى. وأضاف مفتى الجمهورية، خلال خطبة العيد التى ألقاها بمسجد المشير طنطاوى، أننا نفرح لأنننا صمنا رمضان، ولأننا أنجزنا، ونفرح بجيشنا ونفخر لأن الله منحنا هذه المنحة الربانية بأن حمى بنا وبجيشنا وشرطتنا مصر فى عهود مختلفة، ففى العاشر من رمضان انتصرنا ففرحنا، وفى حربنا على الإرهاب انتصرنا ففرحنا، وما زال هذا الجيش يعطى، ولا تزال الشرطة الباسلة تعطى إلى وقتنا الحالى.
السيسي يؤدي صلاة العيد - أرشيفية

السيسي يؤدي صلاة العيد بصحبة أبناء الشهداء

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الفطر المبارك، اليوم الأربعاء، بمسجد المشير طنطاوى، فى التجمع الخامس بالقاهرة. رافق الرئيس خلال الصلاة، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وفضية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
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«الإفتاء» تكشف عن أفضل الأماكن لصلاة العيد

قالت دار الإفتاء المصرية، إن أفضل مكان لأداء صلاة العيد، هو المسجد الكبير الذى يجتمع فيه الناس. وأضافت الدار خلال صفحتها على "فيسبوك" مساء الثلاثاء: "المسجد إذا اتسع لأعداد المصلين واجتماع الناس فيه وهو من مقاصد صلاة العيد صار له الفضل على الصلاة خارجه، وإلا فالصلاة فى الخلاء أفضل لهذا المقصد وهو الاجتماع، وتبادل التهنئة، وإظهار الفرح والسرور على الكبير والصغير". وأعلنت دار الإفتاء المصرية، رسميا أن أمس الثلاثاء هو المتمم لشهر لعام 1440 هجريا، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
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إذا فاتتك صلاة عيد الفطر.. كيف تؤديها؟

أصدرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الإثنين، بيانا، من خلال لجنة الفتوى عبر بوابة الدار الرسمية، توضح فيه التصرف الصحيح في حال لم يتمكن المسلم من أداء صلاة العيد في موعدها، موضحة أنه في هذه الحالة يتم صلاة 4 ركعات مثل صلاة التطوع، ويمكن أن يتم الفصل بين الركعات بسلام بين كل ركعتين، وذلك لأنه قضاء صلاة عيد، فيتم أداء 4 ركعات مثل صلاة الجمعة، وإن شاء يصلي ركعتين كصلاة التطوع فلا بأس، لأن ذلك تطوع، وذلك طبقا لما روي في حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
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