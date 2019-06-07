صلاح يلغي زيارته لأطفال مستشفى المنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م

محمد صلاح - صورة أرشيفية

أعلن الدكتور أحمد الرفاعي مدير عام مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، عن اعتذار نجم كرة القدم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الوطني، عن زيارته للمستشفى، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من والد اللاعب يعتذر فيه عن الحضور بعد ما تعرض له من تزاحم أمام منزله بمسقط رأسه وملاحقات من الجمهور، تحد من قدرته على التحرك وفق خطته المسبقة. ووجه الرفاعي، رسالة لأطفال المستشفى، عبر موقع "فيسبوك"، قال فيها: "اعتذر للأطفال الذين حملوني أمانة تبليغه بأنهم يريدون إتمام زيارته قريبا، واضح إن تنظيم هذه الزيارة سيكون صعب".

وكان محمد صلاح، قد أهدى عدد من تيشرتاته تحمل توقيعه لأطفال المستشفى مع والده، فبراير الماضي، ووعدهم بزيارتهم عند عودته للبلاد للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية، استجابة لأمنية الأطفال.يذكر أن تزاحم الأهالي ومحبي اللاعب أمام منزله في نجريج بمحافظة الغربية، ومنعوه من الخروج لتأدية صلاة العيد، وكتب صلاح