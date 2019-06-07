نزيف العيد..مصرع شخصين وإصابة أخرين في حادث بالفيوم

تحرير:أسماء أبو السعود ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:١٠ م

حادث

بسبب اختلال عجلة القيادة لقي شخصين مصرعهما وأصيب اثنين آخرين، إثر انقلاب سيارتهم أثناء سفرهم من القاهرة إلى أسيوط، حيث تبلغ لمركز شرطة إطسا من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ووجود متوفيان ومصابان بطريق (القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي)، أمام قرية قصر الباسل "اتجاه أسيوط" دائرة المركز. على الفور انتقلت قوات المباحث، والمرور، والحماية المدنية، وتبين انقلاب السيارة رقم «ه م 327»ملاكي، قيادة «أشرف. ي»، 54 عامًا، موظف بشركة للمقاولات، ومقيم شارع علي زهران الجيزة، ما تسبب في مصرعه هو وآخر وإصابة اثنين آخرين.

وبفحص السيارة تبينّ وفاة أحد رفاق قائد السيارة ويدعى «علي. ع. أ»، 50 عامًا، عامل، وإصابة «حمدي .ي ع» 54 عامًا، سباك باشتباه نزيف داخلي بالصدر والبطن وحالته العامة سيئة ولا يمكن استجوابه، و«أسامة. م. م» 47 عامًا، نجار، مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم يقيمون



وبفحص السيارة تبينّ وفاة أحد رفاق قائد السيارة ويدعى «علي. ع. أ»، 50 عامًا، عامل، وإصابة «حمدي .ي ع» 54 عامًا، سباك باشتباه نزيف داخلي بالصدر والبطن وحالته العامة سيئة ولا يمكن استجوابه، و«أسامة. م. م» 47 عامًا، نجار، مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم يقيمون شارع مراد الجيزة.



وتبينّ من المعاينة الأولية أنّ الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدالسيارة، ما أدى لانقلابها، وتم نقل المتوفيان لمشرحة مستشتفى الفيوم العام، والمصابان للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.



تمت إزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، والتحفظ على السيارة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، تحرر بالواقعة المحضر رقم 4012 إداري مركز إطسا، وتولت النيابة التحقيق.







