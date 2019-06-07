جريمة

نزيف العيد..مصرع شخصين وإصابة أخرين في حادث بالفيوم

تحرير:أسماء أبو السعود ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:١٠ م
حادث
حادث
بسبب اختلال عجلة القيادة لقي شخصين مصرعهما وأصيب اثنين آخرين، إثر انقلاب سيارتهم أثناء سفرهم من القاهرة إلى أسيوط، حيث تبلغ لمركز شرطة إطسا من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ووجود متوفيان ومصابان بطريق (القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي)، أمام قرية قصر الباسل "اتجاه أسيوط" دائرة المركز. على الفور انتقلت قوات المباحث، والمرور، والحماية المدنية، وتبين انقلاب السيارة رقم «ه م 327»ملاكي، قيادة «أشرف. ي»، 54 عامًا، موظف بشركة للمقاولات، ومقيم شارع علي زهران الجيزة، ما تسبب في مصرعه هو وآخر وإصابة اثنين آخرين.
وبفحص السيارة تبينّ وفاة أحد رفاق قائد السيارة ويدعى «علي. ع. أ»، 50 عامًا، عامل، وإصابة «حمدي .ي ع» 54 عامًا، سباك باشتباه نزيف داخلي بالصدر والبطن وحالته العامة سيئة ولا يمكن استجوابه، و«أسامة. م. م» 47 عامًا، نجار، مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم يقيمون
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جثة-فى-شقة

«الحبة القاتلة».. مأساة في ثالث يوم العيد بالفيوم

يوم بلون السواد عاشته قرية نشأة دمو، التابعة لمركز الفيوم، حزنا على وفاة ربة منزل إثر تناولها «حبة حفظ الغلال»، عن طريق الخطأ ما تسبب في تسممها ووفاتها قبل وصولها إلى المستشفى، حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات. الواقعة تلقى بها اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مستشفى الفيوم العام، بوصول «صباح.أ.ب»، 47 عامًا، ربة منزل، جثة هامدة، ادعاء تناول مادة سامة، على الفور انتقلت قوات المباحث إلى مكان البلاغ للتحري حول الواقعة، والتقت أسرة المتوفاة لسؤالهم عما حدث.
ندم

زواج بالمهد وجحيم 7 سنوات.. قاتلة أبيها تصدم المباحث

«لست نادمة على قتله، ولو عاد لقتلته مئات المرات، لم يكن أبا، وقد دمر حياتي وطفولتي».. كان ذلك ما ساقته فتاة أمام رجال التحقيق في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مبررة تلك الطريقة البشعة التي قتلت بها والدها، (خنقا حتى الموت) وكم الانتقام الذي كان يملأ قلبها تجاه من منحها الحياة، مشيرة إلى أن والدها المجني عليه قتل أحلامها دفعة واحدة حينما باعها لرجل يكبرها بـ15 عاما وزوجها في سن الطفولة، رافضا أي محاولة لإنهاء معاناتها من الرجل الذي تشاركه الفراش كل يوم، ولما طفح الكيل قررت الانتقام من الجميع وفي مقدمتهم أبوها وأنهت حياته دون تردد.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

4 ملثمين يعتدون على مسجل خطر.. والأمن يضبط أحدهم

"انزل.. انزل".. بتلك الكلمات استوقف 4 أشخاص ملثمون سيارة مرسيدس، وأجبروا شخصا على النزول منها في شارع قناة السويس بمدينة المنصورة، اليوم الجمعة، ووجهوا له طعنات متفرقة وأصابوه بطلق خرطوش، وسط صراخ وذعر الأهالي، ولم يتمكن أحد من اللحاق بهم إذ وجهوا طلقات نارية عشوائية للأهالي لشل حركتهم ومنعهم من تصوير الواقعة، ثم استقلوا سيارة نيسان وفروا هاربين من الشارع، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحدهم وجار التحقيق معه وملاحقة الآخرين بعد تحديد هويتهم لكشف ملابسات الواقعة.
طعن-بالسكين

عاطل يطعن شقيقته بعد الشك في سلوكها ببني سويف

أقدم عاطل، اليوم الجمعة، على طعن شقيقته تدعى "أميمة.أ"، 18 عاما، بسلاح أبيض "مطواة" بعد مشادة نشبت بينهما؛ بسبب شكه فى سلوكها بمركز الفشن جنوب بنى سويف. تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارا من المقدم مسلم محفوظ، نائب مأمور مركز الفشن، بورود بلاغ من الدكتور أرميا منير، مدير مستشفى الفشن المركزي، يفيد بوصول فتاة مصابة بعدة طعنات في بطنها إلى المستشفى وجار إسعافها، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
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جثة-فى-شقة

«الحبة القاتلة».. مأساة في ثالث يوم العيد بالفيوم

يوم بلون السواد عاشته قرية نشأة دمو، التابعة لمركز الفيوم، حزنا على وفاة ربة منزل إثر تناولها «حبة حفظ الغلال»، عن طريق الخطأ ما تسبب في تسممها ووفاتها قبل وصولها إلى المستشفى، حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات. الواقعة تلقى بها اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مستشفى الفيوم العام، بوصول «صباح.أ.ب»، 47 عامًا، ربة منزل، جثة هامدة، ادعاء تناول مادة سامة، على الفور انتقلت قوات المباحث إلى مكان البلاغ للتحري حول الواقعة، والتقت أسرة المتوفاة لسؤالهم عما حدث.
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (5)

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادثين بالقاهرة

لقي عامل مصرعه، وأصيب شخصان آخران، فى حادثين منفصلين بمنطقتي حلوان وآخر أعلى محور جوزيف تيتو بالنزهة، اليوم الثلاثاء، وتوقفت الحركة المرورية ودفعت الإدارة العامة للمرور بخدمات أمنية لإعادة حركة السير، وسحب الكثافات من الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات.. حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور جوزيف تيتو بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
جثة-فى-شقة

حبس المتهم بقتل والدته في نهار رمضان بالهرم

أمرت النيابة العامة، بحبس محمد عبدالعزيز، ويبلغ من العمر 44 عاما، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل والدته عمدًا مع سبق الإصرار، المقترن بالشروع فى سرقتها، وذلك بأن طاردها حاملًا سكينا بمنطقة الكوم الأخضر بالهرم، وما أن لحقها وظفر بها سدد لها 10 طعنات قاصدًا قتلها، فأحدث بها 7 طعنات بالعنق والصدر، وثلاث طعنات فى الظهر، دون أن يرحم كبر سنها، ومحاولات استغاثتها بالناس «إلحقوني بيضربني بسكين»، وأقر المتهم أمام النيابة بجريمته فى محاولة للاستيلاء على أموال والدته.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

مصرع 3 أشخاص في حادث مروع بالطريق الإقليمي بالجيزة

لقى 3 أشخاص مصرعهم فى حادث تصادم سيارة نقل "ربع نقل" ومقطورة أعلى الطريق الإقليمى فى الجيزة، مساء اليوم السبت، مما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين إلى المستشفى. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الإقليمى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات. يذكر أن معظم شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، شهدت قبل ساعات من الإفطار، حالة من الانتظام في الحركة المرورية.
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