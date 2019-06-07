رياضة

حقيقة صورة البلجيكي هازارد بقميص ريال مدريد

تحرير:علي الزيني ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:١٩ م
قميص هازارد في متجر ريال مدريد
قميص هازارد في متجر ريال مدريد
ما زال الجميع ينتظر الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة، حيث كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية حقيقة قميص النجم البلجيكي إيدين هازارد، الذي انتشر خلال الساعات الماضية في متجر نادي ريال مدريد بمدينة برشلونة الإسبانية، بعدما قام أليكس جارسيا أحد مواطني إسبانيا، بنشر قميص هازارد يحمل رقم 7 يباع داخل المتجر، لتنتشر الصورة بشكل كبير، وخرج البعض لينفي حقيقة الصورة، قبل أن تتواصل صحيفة ماركا مع المتجر وتتأكد من صحة الصورة، حيث قالت: "تواصلنا مع المتجر الموجود في المطار وأكد لنا أن قميص هازارد بالرقم 7 يُباع بالفعل وسعره 147.95 يورو".
وأراد تشيلسي الحصول على 130 مليون يورو للتخلي عن نجمه البلجيكي الذي ينتهي تعاقده في صيف 2020، وبدأ الريال المفاوضات بعرض 90 مليون يورو، لتنتهي المفاوضات على موافقة الطرفين على 100 مليون يورو. ومن المنتظر أن تضاف بعض الإضافات إلى عقده، من خلال حصول تشيلسي على أموال إضافية في حال حقق هازارد بعض الأهداف
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تفاصيل جديدة في صفقة انتقال هازارد إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد الإسباني، توصل لاتفاق نهائي بشأن التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد، نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تشيلسي وافق على انتقال هازارد إلى النادي الملكي مقابل 88 مليون جنيه إسترليني، مع وضع عدة بنود في العقد قد ترفع قيمة الصفقة إلى 130 مليون إسترليني، حيث وافق ريال مدريد على وضع هذه البنود لإغراء النادي اللندني من أجل إتمام الصفقة.
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تقارير صحفية تكشف عن صفقة جديدة لريال مدريد

كشف البرنامج الشهير شيرينجيتو الإسباني أن نادي ريال مدريد نجح في إبرام صفقة جديدة وهي التعاقد مع فيرلاند ميندي ظهير أيسر فريق أولمبيك ليون الفرنسي، حيث كان قد ارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى المرينجي خلال الأيام الماضية لكن نادي ليون الفرنسي نفى بشكل رسمي أن يكون قد توصل لاتفاق مع النادي الإسباني من أجل بيع ميندي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ويعد الفرنسي فيرلاند ميندي الظهير الأيسر لفريق أولمبيك ليون مطلب مهم لفريق ريال مدريد تحت قيادة الفرنسي زيدان.
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هازارد يعلن رحيله عن تشيلسي: حان الوقت لتحد جديد

أخيرًا أعلن النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي رحيله عن ناديه، وخوض تحدٍّ جديد في الفترة المقبلة، معلقًا: أتصور أنها لحظة الوداع، لكن في كرة القدم لا يمكن التنبؤ بالمستقبل على أية حال». وارتبط اسم هازارد طيلة الأسابيع الماضية، بالانتقال إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، حيث أفادت تقارير صحفية عديدة، بأن الاتفاق قد تم مع اللاعب وناديه، وينتظر الطرفان فقط حتى نهائي الدوري الأوروبي -الذي حسمه البلوز بقيادة هازارد بنتيجة 4-2- للإعلان عن إتمام الصفقة.
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بيريز يعول على زيدان لإقناع راموس بالبقاء

ارتبط اسم قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي، وذلك بسبب شعور المدافع الإسباني البالغ من العمر 33 عامًا، بالشكوك التي تحيط بمستقبله في قلعة سانتياجو بيرنابيو بعد الموسم المخيب للآمال الذي قدمه ريال مدريد في الموسم المنقضي، والذي خرج منه خالي الوفاض دون التتويج بأي لقب، بعد توديع دوري أبطال أوروبا مبكرًا من دور الـ16 أمام أياكس الهولندي، واحتلال المركز الثالث في الدوري الإسباني، إلى جانب الخروج من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على يد الغريم برشلونة.
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