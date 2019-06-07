حقيقة صورة البلجيكي هازارد بقميص ريال مدريد

تحرير:علي الزيني ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:١٩ م

قميص هازارد في متجر ريال مدريد

ما زال الجميع ينتظر الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة، حيث كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية حقيقة قميص النجم البلجيكي إيدين هازارد، الذي انتشر خلال الساعات الماضية في متجر نادي ريال مدريد بمدينة برشلونة الإسبانية، بعدما قام أليكس جارسيا أحد مواطني إسبانيا، بنشر قميص هازارد يحمل رقم 7 يباع داخل المتجر، لتنتشر الصورة بشكل كبير، وخرج البعض لينفي حقيقة الصورة، قبل أن تتواصل صحيفة ماركا مع المتجر وتتأكد من صحة الصورة، حيث قالت: "تواصلنا مع المتجر الموجود في المطار وأكد لنا أن قميص هازارد بالرقم 7 يُباع بالفعل وسعره 147.95 يورو".

وأراد تشيلسي الحصول على 130 مليون يورو للتخلي عن نجمه البلجيكي الذي ينتهي تعاقده في صيف 2020، وبدأ الريال المفاوضات بعرض 90 مليون يورو، لتنتهي المفاوضات على موافقة الطرفين على 100 مليون يورو. ومن المنتظر أن تضاف بعض الإضافات إلى عقده، من خلال حصول تشيلسي على أموال إضافية في حال حقق هازارد بعض الأهداف