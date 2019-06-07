رصاصة في رأس «هند».. مأساة هزت أبشواي

تحرير:أسماء أبو السعود ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٥ م

إطلاق نار

"هند" شابة في العقد الثاني من عمرها، اعتادت على أداء واجباتها الزوجية على أكمل وجه، كما أنّها تحترم الكبير والصغير في عائلة زوجها، ويتحاكى الجميع بأدبها وأخلاقها، لم يمهلها القدر لتعيش طويلًا وكما يقول المثل "ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه" نشبت مشادة كلامية بين زوجها وشقيقه تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، وعندما رأت زوجها يحمل سلاحًا تدخلت بسرعة لتفض المشاجرة وتمنع وقوع كارثة فخرجت طلقة من السلاح الناري بحوزة زوجها واستقرت في رأسها فسقطت قتيلة غارقة في دمائها على مرأى ومسمع من أهالي قريتهم الصغيرة.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مركز شرطة أبشواي يفيد وصول "هند.ط.ع.م" (24 عامًا)، ربة منزل، ومقيمة بعزبة أبو نصار قرية النصارية دائرة المركز، إلى مسشفى أبشواي المركزي، "جثة هامدة" إثر إصابتها بطلق ناري بالرأس. انتقلت قوات المباحث إلى مكان الواقعة وتبين حدوث مشاجرة بين كل من "رجب.س.م.ع"