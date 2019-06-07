جريمة

رصاصة في رأس «هند».. مأساة هزت أبشواي

تحرير:أسماء أبو السعود ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٥ م
إطلاق نار
إطلاق نار
"هند" شابة في العقد الثاني من عمرها، اعتادت على أداء واجباتها الزوجية على أكمل وجه، كما أنّها تحترم الكبير والصغير في عائلة زوجها، ويتحاكى الجميع بأدبها وأخلاقها، لم يمهلها القدر لتعيش طويلًا وكما يقول المثل "ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه" نشبت مشادة كلامية بين زوجها وشقيقه تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، وعندما رأت زوجها يحمل سلاحًا تدخلت بسرعة لتفض المشاجرة وتمنع وقوع كارثة فخرجت طلقة من السلاح الناري بحوزة زوجها واستقرت في رأسها فسقطت قتيلة غارقة في دمائها على مرأى ومسمع من أهالي قريتهم الصغيرة.
تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مركز شرطة أبشواي يفيد وصول "هند.ط.ع.م" (24 عامًا)، ربة منزل، ومقيمة بعزبة أبو نصار قرية النصارية دائرة المركز، إلى مسشفى أبشواي المركزي، "جثة هامدة" إثر إصابتها بطلق ناري بالرأس. انتقلت قوات المباحث إلى مكان الواقعة وتبين حدوث مشاجرة بين كل من "رجب.س.م.ع"
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سقوط-سيارة (1)

مصرع مدرسة وأحفادها الأربعة وزوجة ابنها بحادث مأساوي

مأساة بكل المقاييس شهدتها قرية كوم النور مركز أجا بالدقهلية، التي اتشحت بالسواد، عقب مصرع 6 أشخاص من أبناء القرية إثر حادث انقلاب سيارتهم الملاكي التي كانوا يستقلونها في مياه الرياح التوفيقي، انتقلت قوات الإنقاذ لانتشال جثامين الضحايا، تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات في الملابسات. الحادث الأليم تلقى به اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد وقوع الحادث على طريق (أجا - ميت غمر)، أمام قرية ميت معاند، وتبين انقلاب السيارة الملاكي رقم "د و ط 7835".
اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

نزيف العيد..مصرع شخصين وإصابة أخرين في حادث بالفيوم

بسبب اختلال عجلة القيادة لقي شخصين مصرعهما وأصيب اثنين آخرين، إثر انقلاب سيارتهم أثناء سفرهم من القاهرة إلى أسيوط، حيث تبلغ لمركز شرطة إطسا من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ووجود متوفيان ومصابان بطريق (القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي)، أمام قرية قصر الباسل "اتجاه أسيوط" دائرة المركز. على الفور انتقلت قوات المباحث، والمرور، والحماية المدنية، وتبين انقلاب السيارة رقم «ه م 327»ملاكي، قيادة «أشرف. ي»، 54 عامًا، موظف بشركة للمقاولات، ومقيم شارع علي زهران الجيزة، ما تسبب في مصرعه هو وآخر وإصابة اثنين آخرين.
جثة-فى-شقة

«الحبة القاتلة».. مأساة في ثالث يوم العيد بالفيوم

يوم بلون السواد عاشته قرية نشأة دمو، التابعة لمركز الفيوم، حزنا على وفاة ربة منزل إثر تناولها «حبة حفظ الغلال»، عن طريق الخطأ ما تسبب في تسممها ووفاتها قبل وصولها إلى المستشفى، حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات. الواقعة تلقى بها اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مستشفى الفيوم العام، بوصول «صباح.أ.ب»، 47 عامًا، ربة منزل، جثة هامدة، ادعاء تناول مادة سامة، على الفور انتقلت قوات المباحث إلى مكان البلاغ للتحري حول الواقعة، والتقت أسرة المتوفاة لسؤالهم عما حدث.
ندم

زواج بالمهد وجحيم 7 سنوات.. قاتلة أبيها تصدم المباحث

«لست نادمة على قتله، ولو عاد لقتلته مئات المرات، لم يكن أبا، وقد دمر حياتي وطفولتي».. كان ذلك ما ساقته فتاة أمام رجال التحقيق في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مبررة تلك الطريقة البشعة التي قتلت بها والدها، (خنقا حتى الموت) وكم الانتقام الذي كان يملأ قلبها تجاه من منحها الحياة، مشيرة إلى أن والدها المجني عليه قتل أحلامها دفعة واحدة حينما باعها لرجل يكبرها بـ15 عاما وزوجها في سن الطفولة، رافضا أي محاولة لإنهاء معاناتها من الرجل الذي تشاركه الفراش كل يوم، ولما طفح الكيل قررت الانتقام من الجميع وفي مقدمتهم أبوها وأنهت حياته دون تردد.
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جثة-فى-شقة

«الحبة القاتلة».. مأساة في ثالث يوم العيد بالفيوم

يوم بلون السواد عاشته قرية نشأة دمو، التابعة لمركز الفيوم، حزنا على وفاة ربة منزل إثر تناولها «حبة حفظ الغلال»، عن طريق الخطأ ما تسبب في تسممها ووفاتها قبل وصولها إلى المستشفى، حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات. الواقعة تلقى بها اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مستشفى الفيوم العام، بوصول «صباح.أ.ب»، 47 عامًا، ربة منزل، جثة هامدة، ادعاء تناول مادة سامة، على الفور انتقلت قوات المباحث إلى مكان البلاغ للتحري حول الواقعة، والتقت أسرة المتوفاة لسؤالهم عما حدث.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

السيطرة على مشاجرة بالخرطوش فى الوايلي

تمكنت مباحث قسم شرطة الوايلى، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على مشاجرة بين عدد من المواطنين، استخدمت خلالها الأسلحة النارية، وضبط طرفيها والسلاح المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيقات.. وتعود الواقعة، إلى تلقى قسم شرطة الوايلى، بلاغا بمشاجرة ومصابين بشارع الشيخ طه بدائرة القسم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وأمكن تحديد الطرف الأول "عامل كاوتش" 30 سنة، مصاب برش خرطوش بالقدم اليمنى، وشقيقه "عامل" 45 سنة، مصاب برش خرطوش بأجزاء متفرقة من الجسم.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

معركة بين تجار مخدرات في حلوان بسبب «أسعار الكيف»

تشاجر شقيقان يعملان في تجارة المخدرات بمنطقة المعصرة في حلوان مع تاجر آخر منافس لهما، اليوم، بسبب الاختلاف على ثمن بيع المخدرات، وقام الشقيقان على أثرها بالصعود إلى مسكن المجني عليه، وإلقائه من البلكونة ليسقط من الطابق الثانى أرضًا، ولم يكتفيا بذلك، واستمرا بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء وتركاه في الشارع ينزف وتجمع الأهالى وتم إبلاغ الشرطة. نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أطراف المشكلة وهم "توفيق. ف"، وشهرته "فرنسا"، وشقيقه أحمد. ف"، وشهرته "الشيخ"، مقيمان بدائرة القسم ومطلوب التنفيذ عليهما فى عدد من القضايا، وشخص أصيب جراء التعدى عليه بالأسلحة.
جثة

تشريح جثة عامل قفز من الطابق السابع بسبب جاره

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، تشريح جثة عامل، ألقى بنفسه من الطابق السابع من شقة سكنية فى منطقة الوراق، ومات فى الحال، وصرحت بدفنه عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، للوقوف على ظروف الوفاة وملابساتها. وأوضحت تحقيقات النيابة العامة فى الواقعة، أن خلافات نشبت بين المتوفى وأحد جيرانه، دفعته لإشعال النيران فى شقة جاره، ثم إلقاء نفسه من الطابق السابع، كما تبين من مناظرة الجثة إصابتها بكسور وكدمات فى مناطق متفرقة، فضلا عن حدوث نزيف داخلى أدى إلى الوفاة.
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