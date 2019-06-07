صفحات وهمية بأسماء الفنانين تبحث عن وجوه جديدة
تحرير:التحرير
٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
أحمد السقا
صفحات وهمية تحمل أسماء عدة فنانين، انتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في الأيام الأخيرة الماضية، نظرًا لنشرها تدوينات حول أعمال هؤلاء النجوم وتعاقداتهم لموسم مسلسلات رمضان 2020، مع الإشارة لبحث هذا النجم عن وجوه جديدة لتشارك في العمل، وتطلب منهم إرسال رسائل على الخاص بها كلمة ok، وإعادة نشره في "مجموعات" ليتم قبوله في الاختبارات التي تؤهلهم للمشاركة بالمسلسل. ومن بين النجوم الذين ظهرت لهم صفحة وهمية تحمل اسمهم، أحمد السقا، ومحمد رمضان، وحلا شيحة، وأمير كرارة، ومحمد إمام، وهنادي مهنى، وغيرهم.
واختلفت طرق خداع الصفحات للجمهور باسم الفنانين، فالصفحة الحاملة لاسم محمد رمضان، نشرت صورا له مع المنتج تامر مرسي، مع تعليق: "تعاقدت على مسلسلي الجديد لرمضان 2020، مطلوب ناس تطلع في المسلسل معانا، ابعت رسالة بـOK على الخاص".
أما الصفحة الحاملة لاسم أحمد السقا، فنشرت صورة له مع ياسر جلال، مع تعليق:
واختلفت طرق خداع الصفحات للجمهور باسم الفنانين، فالصفحة الحاملة لاسم محمد رمضان، نشرت صورا له مع المنتج تامر مرسي، مع تعليق: "تعاقدت على مسلسلي الجديد لرمضان 2020، مطلوب ناس تطلع في المسلسل معانا، ابعت رسالة بـOK على الخاص".
أما الصفحة الحاملة لاسم أحمد السقا، فنشرت صورة له مع ياسر جلال، مع تعليق: "إن شاء الله هكون موجود أنا وأخويا وصاحبي ياسر جلال في مسلسل (هيليكيور)، وهنختار ناس من الجمهور تظهر معنا، كلمني على رسايل الصفحة واكتب OK واعمل شير".
وكذلك الصفحة الحاملة لاسم أمير كرارة، كتبت على لسانه: "هنكون موجودين إن شاء الله في رمضان 2020، وبالمناسبة دي هنختار أشخاص من الجمهور يقدموا أدوار جديدة، ابعت بياناتك وهيتم التواصل معك".
ونفس نوعية التدوينات نشرتها عدة صفحات وهمية تخدع رواد مواقع التواصل الاجتماعي باسم الفنانين.