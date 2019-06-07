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صفحات وهمية بأسماء الفنانين تبحث عن وجوه جديدة

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
أحمد السقا
أحمد السقا
صفحات وهمية تحمل أسماء عدة فنانين، انتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في الأيام الأخيرة الماضية، نظرًا لنشرها تدوينات حول أعمال هؤلاء النجوم وتعاقداتهم لموسم مسلسلات رمضان 2020، مع الإشارة لبحث هذا النجم عن وجوه جديدة لتشارك في العمل، وتطلب منهم إرسال رسائل على الخاص بها كلمة ok، وإعادة نشره في "مجموعات" ليتم قبوله في الاختبارات التي تؤهلهم للمشاركة بالمسلسل. ومن بين النجوم الذين ظهرت لهم صفحة وهمية تحمل اسمهم، أحمد السقا، ومحمد رمضان، وحلا شيحة، وأمير كرارة، ومحمد إمام، وهنادي مهنى، وغيرهم.
واختلفت طرق خداع الصفحات للجمهور باسم الفنانين، فالصفحة الحاملة لاسم محمد رمضان، نشرت صورا له مع المنتج تامر مرسي، مع تعليق: "تعاقدت على مسلسلي الجديد لرمضان 2020، مطلوب ناس تطلع في المسلسل معانا، ابعت رسالة بـOK على الخاص". أما الصفحة الحاملة لاسم أحمد السقا، فنشرت صورة له مع ياسر جلال، مع تعليق:
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امير-كرارة

أمير كرارة يشوق جمهوره لـ«الهباداباديم» (فيديو)

إعلان ترويجي قصير، بدأت قنوات فضائية مصرية في عرضه في فواصلها الإعلانية، قبل نهاية شهر رمضان بعدة أيام، يظهر فيه النجم أمير كرارة، وهو يشوق جمهوره لـ"الهباداباديم"، ودون الكشف عن أي تفاصيل، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول ماهية ما يُروج له كرارة. أمير حرص اليوم الجمعة على أن يزيد من تشويق جمهوره لـ"الهباداباديم"، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، حاملًا عنوان "حقيقة الهباداباديم"، ويقول فيه كرارة مخاطبًا جمهوره: "مساء الفل، وكل سنة وأنتم طيبين، وعيد سعيد عليكم، طبعًا كل الناس هتتجنن وتعرف إيه هو الهباداباديم".
مسرحيه شباك مكسور تصوير هاني شمشون (78)

إقبال جماهيري على مسارح الدولة في عيد الفطر (صور)

أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، صباح اليوم الجمعة، عن سعادته البالغة بالإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته عروض البيت الفني للمسرح في أولى ليالي عروضه، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، أمس الخميس، حيث إنه لا مكان لقدم داخل صالات المسارح، ما اضطر بعض المسارح لزيادة عدد منظمي الدخول والاستعانة بموظفين من داخل المسرح لمواجهة الإقبال الكبير بما لا يخل باشتراطات الأمن والسلامة داخل المسرح، مؤكدًا أن ظاهرة الإقبال الكبير للجمهور في تزايد مستمر.
لمس-اكتاف

ياسر جلال.. حقق معادلة النجاح ببساطة

للعام الثالث على التوالي، ينجح الفنان ياسر جلال في أن يكون مسلسله ضمن المسلسلات الناجحة التي يشيد بها النقاد والجماهير خلال موسم شهر رمضان. البداية كانت في 2017 بمسلسل "ظل الرئيس" الذي كان انطلاقته للبطولة المطلقة في مسلسل يحمل اسمه منفردا، ثم واصل النجاح في 2018 بمسلسل "رحيم"، وهذا العام حقق مسلسل "لمس أكتاف" نجاحا كبيرا. ورغم أن ياسر جلال لم يكن الممثل صاحب الأداء الأفضل في العمل، فإن المميز فيه أنه يعرف جيدًا أنه ترس في منظومة عمل جماعي، فيها مؤلف ومخرج وممثلون، ولكل فرد في هذه المنظومة دوره، وهذه روشتة النجاح السهلة.
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فيلم-سبع-البرمبة

السقا وكرارة وجلال ضيوف شرف.. شاهد إعلان «سبع البرمبة»

طرح الفنان رامز جلال، اليوم الأربعاء، الإعلان الرسمي لفيلمه الجديد «سبع البرمبة» الذي سيشارك في موسم أفلام عيد الفطر المبارك. ونشر رامز جلال برومو الفيلم عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وظهر في الإعلان النجوم الثلاثة، أحمد السقا، وأمير كرارة، وشقيق رامز الأكبر ياسر جلال، كضيوف شرف. وتشارك الفنانة جميلة عوض، رامز جلال، بطولة «سبع البرمة» الذي سيطرح بدور العرض السينمائي أول أيام عيد الفطر، حيث تجسد أمامه شخصية فتاة من عائلة كل أفرادها من لاعبي رياضة «كمال الأجسام».
مسلسل- زلزال (1)

زلزال| محمد رمضان يخطف الأضواء في فرح حبيبته (فيديو)

تصدر المشهد الذى جمع بين كل من الفنان محمد رمضان والممثلة هنادي مهنا بالحلقة السادسة عشرة من مسلسل «زلزال»، تريند موقع «يوتيوب»، والذي قام خلاله بتقديم الشربات لحبيبته «أمل»، وزوجها «عبد الحليم» يجسده محمود حجازي، خلال فرحهما، وسط صدمة الجميع، وخوف أهلها من أن يفسد عليهم فرحتهم، وبكاء «أمل» -هنادي مهنا- بعد أن كسر والدها قلبها وأجبرها على الزواج من شخص لا تحبه، لتتفاجأ بحبيبها يقف أمامها فى فرحها، لكنه جرسون يقدم لها الشربات هي وزوجها، ووصلت نسبة مشاهدة هذا المشهد على الصفحة الرسمية للفنان محمد رمضان، لمليون و800 ألف فى أقل من 12 ساعة.
محمد-رمضان

محمد رمضان يصل من فرنسا لاستكمال تصوير «زلزال»

بعد حضوره فعاليات مهرجان "كان" السينمائي في فرنسا، عاد الفنان محمد رمضان إلى مصر، حيث سيواصل تصوير مسلسله "زلزال"، الذي ينافس به في موسم رمضان الحالي، وقد تم إعداد ديكور خاص بسوق الخضار، الذي سيجمع "رمضان" مع الفنانة حلا شيحة وفنانين آخرين، ومن المفترض أن يستمر التصوير في هذا المكان لمدة يومين، وبعدها ينتقل رمضان إلى مكان آخر لاستكمال تصوير المشاهد، إذ تتبقى له أيام قليلة. وفي نفس السياق، يسابق المخرج إبراهيم فخر الزمن من أجل الانتهاء من مونتاج ومكساج الحلقات وتسليمها إلى قنوات dmc التي تعرض المسلسل بشكل حصري.
مسلسل- زلزال (3)

محمد رمضان يحتل تريند «يوتيوب» بهذا المشهد (فيديو)

تفاعل الجمهور مع المشهد الذى ظهر فيه الفنان محمد رمضان أو «محمد حربي» يقدم فيه المشاريب داخل الفندق، لزملائه بالجامعة الذين كان يذاكر لهم يوما ما، حتى تخرجوا جميعا وانضموا إلى كبرى الشركات، أما هو فانتهى به الحال إلى جرسون يقدم مشاريب داخل أحد الفنادق، بعد أن ضاع مستقبله بسبب عداوته للفنان ماجد المصري أو «خليل السواح»، واحتل هذا المشهد الذى جاء بالحلقة الـ15 من مسلسل «زلزال» المركز الثاني بتريند موقع «يوتيوب» ووصلت نسبة مشاهدته إلى 625 ألف مشاهدة فى أقل من 24 ساعة.
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