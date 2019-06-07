صفحات وهمية بأسماء الفنانين تبحث عن وجوه جديدة

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

أحمد السقا

صفحات وهمية تحمل أسماء عدة فنانين، انتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في الأيام الأخيرة الماضية، نظرًا لنشرها تدوينات حول أعمال هؤلاء النجوم وتعاقداتهم لموسم مسلسلات رمضان 2020، مع الإشارة لبحث هذا النجم عن وجوه جديدة لتشارك في العمل، وتطلب منهم إرسال رسائل على الخاص بها كلمة ok، وإعادة نشره في "مجموعات" ليتم قبوله في الاختبارات التي تؤهلهم للمشاركة بالمسلسل. ومن بين النجوم الذين ظهرت لهم صفحة وهمية تحمل اسمهم، أحمد السقا، ومحمد رمضان، وحلا شيحة، وأمير كرارة، ومحمد إمام، وهنادي مهنى، وغيرهم.

واختلفت طرق خداع الصفحات للجمهور باسم الفنانين، فالصفحة الحاملة لاسم محمد رمضان، نشرت صورا له مع المنتج تامر مرسي، مع تعليق: "تعاقدت على مسلسلي الجديد لرمضان 2020، مطلوب ناس تطلع في المسلسل معانا، ابعت رسالة بـOK على الخاص". أما الصفحة الحاملة لاسم أحمد السقا، فنشرت صورة له مع ياسر جلال، مع تعليق: