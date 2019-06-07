جريمة

مصرع مدرسة وأحفادها الأربعة وزوجة ابنها بحادث مأساوي

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٣ م
حادث سيارة
حادث سيارة
مأساة بكل المقاييس شهدتها قرية كوم النور مركز أجا بالدقهلية، التي اتشحت بالسواد، عقب مصرع 6 أشخاص من أبناء القرية إثر حادث انقلاب سيارتهم الملاكي التي كانوا يستقلونها في مياه الرياح التوفيقي، انتقلت قوات الإنقاذ لانتشال جثامين الضحايا، تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات في الملابسات. الحادث الأليم تلقى به اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد وقوع الحادث على طريق (أجا - ميت غمر)، أمام قرية ميت معاند، وتبين انقلاب السيارة الملاكي رقم "د و ط 7835".
أسفر الحادث عن مصرع كل من «ميرفت أحمد جادو، 60 سنة، مدرسة وأحفادها: ملك محمد بحر، 7 سنوات، وسجى محمد بحر، عامان، ومصطفى مصطفى عبد الدايم، 5 سنوات ومحمد مصطفى عبد الدايم، 4 أشهر، وزوجة ابنها مروى هلال دويدار، 25 سنة، وجميعهم مقيمون بقرية كوم النور، مركز أجا. تم نقل الجثامين جميعها إلى مشرحة مستشفى
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رصاصة في رأس «هند».. مأساة هزت أبشواي

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نزيف العيد..مصرع شخصين وإصابة أخرين في حادث بالفيوم

بسبب اختلال عجلة القيادة لقي شخصين مصرعهما وأصيب اثنين آخرين، إثر انقلاب سيارتهم أثناء سفرهم من القاهرة إلى أسيوط، حيث تبلغ لمركز شرطة إطسا من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ووجود متوفيان ومصابان بطريق (القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي)، أمام قرية قصر الباسل "اتجاه أسيوط" دائرة المركز. على الفور انتقلت قوات المباحث، والمرور، والحماية المدنية، وتبين انقلاب السيارة رقم «ه م 327»ملاكي، قيادة «أشرف. ي»، 54 عامًا، موظف بشركة للمقاولات، ومقيم شارع علي زهران الجيزة، ما تسبب في مصرعه هو وآخر وإصابة اثنين آخرين.
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ندم

زواج بالمهد وجحيم 7 سنوات.. قاتلة أبيها تصدم المباحث

«لست نادمة على قتله، ولو عاد لقتلته مئات المرات، لم يكن أبا، وقد دمر حياتي وطفولتي».. كان ذلك ما ساقته فتاة أمام رجال التحقيق في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مبررة تلك الطريقة البشعة التي قتلت بها والدها، (خنقا حتى الموت) وكم الانتقام الذي كان يملأ قلبها تجاه من منحها الحياة، مشيرة إلى أن والدها المجني عليه قتل أحلامها دفعة واحدة حينما باعها لرجل يكبرها بـ15 عاما وزوجها في سن الطفولة، رافضا أي محاولة لإنهاء معاناتها من الرجل الذي تشاركه الفراش كل يوم، ولما طفح الكيل قررت الانتقام من الجميع وفي مقدمتهم أبوها وأنهت حياته دون تردد.
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اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

نزيف العيد..مصرع شخصين وإصابة أخرين في حادث بالفيوم

بسبب اختلال عجلة القيادة لقي شخصين مصرعهما وأصيب اثنين آخرين، إثر انقلاب سيارتهم أثناء سفرهم من القاهرة إلى أسيوط، حيث تبلغ لمركز شرطة إطسا من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ووجود متوفيان ومصابان بطريق (القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي)، أمام قرية قصر الباسل "اتجاه أسيوط" دائرة المركز. على الفور انتقلت قوات المباحث، والمرور، والحماية المدنية، وتبين انقلاب السيارة رقم «ه م 327»ملاكي، قيادة «أشرف. ي»، 54 عامًا، موظف بشركة للمقاولات، ومقيم شارع علي زهران الجيزة، ما تسبب في مصرعه هو وآخر وإصابة اثنين آخرين.
جثة-فى-شقة

«الحبة القاتلة».. مأساة في ثالث يوم العيد بالفيوم

يوم بلون السواد عاشته قرية نشأة دمو، التابعة لمركز الفيوم، حزنا على وفاة ربة منزل إثر تناولها «حبة حفظ الغلال»، عن طريق الخطأ ما تسبب في تسممها ووفاتها قبل وصولها إلى المستشفى، حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات. الواقعة تلقى بها اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مستشفى الفيوم العام، بوصول «صباح.أ.ب»، 47 عامًا، ربة منزل، جثة هامدة، ادعاء تناول مادة سامة، على الفور انتقلت قوات المباحث إلى مكان البلاغ للتحري حول الواقعة، والتقت أسرة المتوفاة لسؤالهم عما حدث.
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بسبب جردل.. غرق طفل في ترعة الذوات بالدقهلية

لقى طفل عمره 11 عاما، مصرعه غرقا في ترعة الذوات التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، إذ نزل إلى الترعة لملئ جردل بالمياه، واختل توازنه وسقط في الترعة وجرفه تيار المياه، وتمكن الأهالي وقوات الإنقاذ النهري من استخراج جثمانه بعد 3 ساعات من غرقه في ترعة الري، وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ عن وصول أحمد ياسر الكفراوي تلميذ ابتدائي، جثة هامدة إلى مستشفى بني عبيد.
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10 مصابين في سقوط ميكروباص من أعلى نفق أحمد عرابي

اختلال عجلة القيادة في يد سائق تسبب في سقوط سيارة ميكروباص من أعلى نفق أحمد عرابي بالجيزة، اليوم الإثنين، مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص بينهم أطفال، وتم نقلهم إلى المستشفى، وذلك بعد تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة بسقوط سيارة ميكروباص من أعلى النفق في اتجاه الطريق الدائري، ووجود مصابين، وبإجراء التحريات الأولية تبين اختلال عجلة القيادة في يد السائق بعد انفجار أحد إطارات السيارة ما أدى إلى سقوطها، وتم الدفع بالأوناش لرفع حطام السيارة، ونشر الخدمات المرورية.
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