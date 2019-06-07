مصرع مدرسة وأحفادها الأربعة وزوجة ابنها بحادث مأساوي

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٣ م

حادث سيارة

مأساة بكل المقاييس شهدتها قرية كوم النور مركز أجا بالدقهلية، التي اتشحت بالسواد، عقب مصرع 6 أشخاص من أبناء القرية إثر حادث انقلاب سيارتهم الملاكي التي كانوا يستقلونها في مياه الرياح التوفيقي، انتقلت قوات الإنقاذ لانتشال جثامين الضحايا، تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات في الملابسات. الحادث الأليم تلقى به اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد وقوع الحادث على طريق (أجا - ميت غمر)، أمام قرية ميت معاند، وتبين انقلاب السيارة الملاكي رقم "د و ط 7835".

أسفر الحادث عن مصرع كل من «ميرفت أحمد جادو، 60 سنة، مدرسة وأحفادها: ملك محمد بحر، 7 سنوات، وسجى محمد بحر، عامان، ومصطفى مصطفى عبد الدايم، 5 سنوات ومحمد مصطفى عبد الدايم، 4 أشهر، وزوجة ابنها مروى هلال دويدار، 25 سنة، وجميعهم مقيمون بقرية كوم النور، مركز أجا. تم نقل الجثامين جميعها إلى مشرحة مستشفى